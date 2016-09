Der letzte Ritt Ludger Beerbaum kehrt zum Abschied aus der deutschen Equipe an den Ort seines bedeutendsten Erfolges zurück.

Ross und Reiter: Ludger Beerbaum steht im Tunnel. Er wartet auf seinen finalen Einsatz. © ddp images / sport moments

Wer die außergewöhnliche Beziehung von Ludger Beerbaum und Otto Becker verstehen will, der sollte am besten 14 Jahre zurückschauen. Beerbaum schrie den damals amtierenden Weltpokalgewinner der Springreiter in Donaueschingen an: „Lern’ du erstmal reiten.“ Anlass war das Nationenpreisfinale – das Turnier, bei dem Beerbaum ab Donnerstag das letzte Mal für die Nationalauswahl reitet.

Heute lachen der 53-jährige Beerbaum und der vier Jahre ältere Becker, wenn sie auf den Vorfall angesprochen werden. Sie ritten 2002 in der deutschen Mannschaft – Becker fehlerfrei, Beerbaum mit 16 Strafpunkten – und wurden Letzter. Entsprechend war die Stimmung. „Wir sind ab und zu mal zusammengerasselt“, sagte Becker, der einen langen Weg mit Beerbaum zurücklegte. Jetzt endet er. Beide arbeiteten als junge Männer bei Paul Schockemöhle. Sie ritten oft im Nationalteam, beispielsweise beim Olympiasieg 2000 in Sydney oder 2004 in Athen, als die deutsche Equipe die Goldmedaillen wieder abgeben musste, weil bei Beerbaums Pferd Goldfever ein unerlaubtes Medikament nachgewiesen wurde. Becker war lange stinksauer.

Ihre Streitereien besaßen hohen Unterhaltungswert, besonders wegen Beerbaum. „Hätte Otto noch eine Zigarre im Mund, würde er mich stark an Rudi Assauer erinnern, der über die Bayern zetert“, gehörte zu dieser Sammlung seiner Sätze. „Wir waren ja damals als Aktive auch noch Gegner“, sagte Becker, der seit 2009 als Bundestrainer arbeitet. Seitdem bestimmte er auch über die Einsätze des vierfachen Olympiasiegers Beerbaum in der Nationalauswahl. „Ich musste auch Entscheidungen gegen ihn oder seine Reiter treffen.“

Diese spezielle Konstellation gibt es am Wochenende in Barcelona das letzte Mal. Da gewann Beerbaum 1992 bei Olympia Einzel-Gold. Er kündigte bereits am Tag nach der olympischen Mannschafts-Bronzemedaille in Rio de Janeiro seinen Rücktritt an. „Damals war es nicht leicht. Jetzt ist es nur noch Vollzug“, sagte Beerbaum. Für ihn ist es der passende Augenblick: „Ich habe immer gesagt, wenn ich eine Fünf vorn habe, will ich die Kurve kriegen und nicht darauf warten, bis mich andere vom Pferd ziehen.“ Um die Zukunft macht er sich keine Sorgen: „Wir haben viele gute Reiter. Daher sind auch nicht alle traurig, dass ich meinen Platz räume.“

Becker muss noch entscheiden, ob er als Chefcoach weitermachen will. Es klingt ein wenig Wehmut mit, wenn er über die gemeinsame Zeit spricht. „Ludger hat uns auf Trab gehalten“, sagt Becker vor Beerbaums 134. und letztem Einsatz im deutschen Team „Er fordert einen, und das tat mir und der Equipe auch gut.“ Der häufig emotionale und manchmal aufbrausende Beerbaum sowie der eher ruhige Becker – sie haben sich immer mehr zusammengerauft und auch Siege gefeiert, so wie 2011 bei der EM in Madrid.

„Wir haben viel diskutiert, auch konträr“, sagte Becker. „Am Ende hatten wir aber immer das gleiche Ziel und trotz allem immer ein vertrauensvolles Verhältnis. Man konnte mit ihm Dinge absprechen, auch in schwierigen Zeiten.“ Beerbaum war ja immer viel mehr als nur ein Weltklassereiter in der Nationalauswahl und der erfolgreichste Pferdesportler der vergangenen 30 Jahre. Er war auch stets der Meinungsführer. Was ihn aus Beckers Sicht dabei besonders auszeichnet: „Er denkt über den Tellerrand hinaus und lässt sich mit Argumenten überzeugen.“

Nach den letzten zwei Runden in Barcelona ist – je nach Abschneiden – am Freitag oder Sonnabend in der deutschen Mannschaft Schluss. Beerbaum reitet als Privatmann weiter bei Turnieren und kümmert sich mehr um seine vielfältigen Geschäfte.

Ob er irgendwann mal Bundestrainer wird? „Der Job wäre mir zu langweilig“, sagte Beerbaum vor ein paar Jahren mal. Noch so einer seiner Sprüche, bei denen Becker schmunzeln muss. „Eins kann ich sagen, mit ihm als Reiter war der Job nie langweilig.“ (dpa/sid)

