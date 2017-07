Gut zu wissen Der letzte Plauz am Donnerberg Altenberg erhält zusätzliche Gelder und kann schlimmste Holperstrecken in Ordnung bringen. Wo gebaut wird.

Die Schlaglöcher am Donnerberg in Rehefeld ärgern die Osterzgebirgler schon lange. Vorm Winter sollen sie nun endgültig verschwinden – und nicht nur hier. © Egbert Kamprath

Die Altenberger bekommen nun doch vorm nächsten Winter ihre Straßenschäden vom letzten Frost im Osterzgebirge los – zumindest einen Teil davon. Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler), der Stadträte und Einwohner immer wieder vertrösten musste und selbst schon fast nicht mehr an zusätzliche Gelder für notwendige Instandsetzungen glaubte, konnte zur jüngsten Ratssitzung die frohe Kunde überbringen. Der Freistaat will wieder finanzielle Mittel für öffentliche Straßen zur Verfügung stellen, die im zurückliegenden Winter Schaden genommen haben. So können mithilfe von Fördermitteln rund 170 000 Euro investiert werden.

Angesichts der positiven Signale haben Rathausmitarbeiter die Straßen abgefahren und in Augenschein genommen und im Ergebnis schon mal eine Prioritätenliste aufgestellt, damit losgelegt werden kann, sobald das Geld eintrifft. Denn eins ist auch klar: Für jedes Schlagloch wird die Summe nicht reichen. „Aufgrund der begrenzten Mittel können nicht alle schadhaften Straßen in den Stadt- und Ortsteilen berücksichtigt werden“, sagt Bauamtsleiter Andreas Gabler. Er stellt aber in Aussicht: „Sollten im Ergebnis der Ausschreibung noch Mittel zur Verfügung stehen, werden diese zur weiteren Beseitigung von Winterschäden verwendet.“

Vorrang haben jetzt erst einmal die Straßen, die für den öffentlichen Verkehr am wichtigsten und wo die Schäden am größten sind. Aufgenommen in die Prioritätenliste wurden insgesamt zwölf Vorhaben. Ganz vorn stehen vier Holperstrecken direkt in der Kernstadt. Das betrifft in Altenberg – genau in dieser Reihenfolge – die Übergangsstelle für Bus und Bahn, die Rathaus- und Bergstraße sowie den Schellerhauer Weg. Dann sollen auch noch zwei Maßnahmen im Stadtteil Lauenstein erledigt werden. Das ist zum einen die Einmündung Bahnhofstraße/Baderberg, zum anderen ein Teilstück des Fußweges an der Bahnhofstraße. Auf der Liste folgt Bärenstein. Hier soll der Siedlungsweg in Ordnung gebracht werden. In Liebenau und auch noch in Fürstenwalde ist ein Teil der Hauptstraße instand zu setzen, in Geising die Bergarbeitersiedlung, in Fürstenau ein Teil der Dorfstraße und in Oberbärenburg die Straße Am Sonnenhang.

Da der Stadtrat nach der Sommerpause erst wieder Ende August zusammentritt, haben die Abgeordneten noch in der Juni-Sitzung Bürgermeister Thomas Kirsten bevollmächtigt, die Bauaufträge nach der Ausschreibung und Prüfung der Angebote zu vergeben. Frühester Termin wäre der 16. August.

Ähnlich verfährt der Stadtrat mit vier weiteren Straßenbauprojekten. Der Freistaat hatte bereits Mitte Mai zusätzliche Gelder für den Erhalt kommunaler Straßen und Brücken freigegeben. Die Stadt, die schon lange Fördermittel beantragt hatte, profitiert auch davon. Altenberg kann für insgesamt knapp 200 000 Euro die Max-Reimann-Straße in Kipsdorf, die Stützmauer an der Dorfstraße in Falkenhain, den Matthäusweg in Schellerhau und den Donnerberg in Rehefeld grundhaft sanieren lassen. Bürgermeister Kirsten darf auch diese Leistungen vergeben, sobald die Zuwendungsbescheide und Angebote da sind.

