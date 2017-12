Mittelsächsische Lauftour Der letzte Lauf des Jahres Mit dem Silvesterlauf in Waldheim endet die 13. Auflage der Mittelsächsischen Lauftour.

„Das Team steht bereit“ – Günter Weichhold organsiert den 23. Waldheimer Silvesterlauf, den SV Aufbau Waldheim gemeinsam und Stadtverwaltung Waldheim veranstalten. © DA-Archiv/Dirk Westphal

Waldheim. Organisator Günter Weichhold ist guter Dinge. Mit Schnee oder gar Eisglätte ist am Sonntag nicht zu rechnen. Der 23. Waldheimer Silvesterlauf, der vom SV Aufbau Waldheim gemeinsam mit der Stadtverwaltung Waldheim organisiert wird, sollte also ohne Probleme über die Bühne gehen. „Das Team steht bereit“, so Günter Weichhold. Der Startschuss für die Strecken über 4,6 km Walking sowie 2,8, 4,6 und 10 Kilometer Lauf fällt um 9.30 Uhr im Stadion Massanei. Die Anmeldung erfolgt am Sonntag vor Ort bis 15 Minuten vor dem Start. Die Meldegebühr beträgt drei Euro, Schüler müssen nichts bezahlen.

Für die Ranglistenwertung der Mittelsächsischen Lauftour laufen Frauen und Jugendliche 4,6, Schüler 2,8 und Männer zehn Kilometer. In vielen Altersklassen stehen die Gesamtsieger schon fest, doch in einigen könnte es noch Verschiebungen geben. Gelaufen wird auf einem Rundkurs in Massanei. Das Streckenprofil ist wellig, aber dennoch gut zu bewältigen.

zur Startseite