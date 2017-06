Der lange Weg zur fertigen Hofewiese Holger Zastrow hat das Traditionslokal gekauft und erfolgreich den Biergarten eröffnet. Nun ließ der Unternehmer die SZ erstmals ins Innere des maroden Hauses blicken.

Der Eigentümer Holger Zastrow hat noch viel vor: Seit einem Jahr ist der Biergarten der Hofewiese in der Dresdner Heide geöffnet. Doch das Gasthaus ist in einem schlimmen Zustand. © Christian Juppe

Es gibt sie durchaus, die Räume, deren Flair erkennen lässt, wie schön die Hofewiese einst war. Im früheren Kaminzimmer thront die Feuerstelle in sattem Grün. Die Wände sind holzvertäfelt. Doch permanente Nässe hat dem Baustoff in den letzten Jahren gehörig zugesetzt. Holger Zastrow sieht das Zimmer trotzdem schon genau vor Augen, wie es werden könnte. „Wahrscheinlich müssen die Holzeinbauten und die dazugehörigen Holzbänke neu angefertigt werden. Aber das lohnt sich“, ist der Unternehmer überzeugt. Ein Zimmer weiter weist er auf die Decke. Dunkle Holzbalken schmücken sie, dazwischen sind Malereien zu sehen. Ist ja auch das Königszimmer, das muss was hermachen. Buntglasfenster zaubern ein besonderes Licht hinein. Zastrow kann sich hier Hochzeiten oder andere Feiern vorstellen. Doch bevor die Handwerker anrücken können, muss er eine andere Baustelle beseitigen. Zastrow zeigt direkt auf den Keller.

Lediglich drei Stufen sind nutzbar, dann steht bereits das Grundwasser an. Bis zu 1,20 Meter füllt es die unterirdischen Räume. „Wir haben es schon einmal komplett abgepumpt, doch der Keller läuft immer wieder voll“, sagt der Freizeitgastronom. Die Lust am Haus nimmt ihm dieser Umstand nicht. Derzeit ist Zastrow mit verschiedenen Banken über die Finanzierung im Gespräch. Rund eine Million, so schätzt er, werde die Sanierung kosten.

Immerhin ist schon ein großes Loch gestopft. Das Dach ist endlich dicht, sodass eindringendes Wasser keinen weiteren Schaden anrichten kann. Davon gibt es im Haus bereits genug. „Doch wir werden hier wieder Leben reinbringen.“, sagt der Besitzer. Zuspruch bekommt er von den vielen Gästen im Biergarten, die gern über Provisorien hinwegschauen, weil sie die gute Absicht hinter dem Projekt erkennen. Es wäre doch schade, wenn die Hofewiese, deren Geschichte bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, weiter vergammeln würde. Vor zu hohen Erwartungen warnt Zastrow jedoch. Er führt eine PR-Firma und ist sowohl Dresdener FDP-Stadtrat als auch Landesvorsitzender der Partei. Das kostet Zeit. Trotzdem lädt er am Sonnabend ab 10 Uhr zum Streuselkuchenfest, das an König August Friedrich den III. erinnern soll, ein. (mit jr)

