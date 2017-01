Der lange Weg zur Arbeit So viele Pendler wie heute hat es in Dresden noch nicht gegeben. Betriebe im Umland sind davon wenig begeistert.

Noch nie gab es so viele Einpendler. Die Folge: Stau, Stau, Stau. Im Winter dauert es wegen schneeglatter Straßen manchmal auch noch länger.

Pendler Alexander Würzburg kennt das. Für seinen Weg nach Hause braucht er im Feierabendverkehr eineinhalb Stunden.

Auch eine Staustrecke: Das Käthe-Kollwitz-Ufer.

Auf den Feierabend muss Alexander Würzburg noch warten. Er steht im Stau. Erst dreht sich auf der Marienbrücke kein Rad mehr. Später steckt er auf der Hansastraße fest. Eineinhalb Stunden braucht der 40-Jährige jeden Tag, um von seiner Arbeit in Niedersedlitz zurück nach Hause zu fahren. Er lebt in Steinbach bei Moritzburg und ist damit einer von fast 90 000 Menschen, die täglich nach Dresden kommen, um hier Geld zu verdienen.

So viele Einpendler gab es noch nie, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Mehr als ein Drittel aller Arbeitsplätze in der Landeshauptstadt wird inzwischen von Auswärtigen besetzt. Knapp die Hälfte der Pendler kommt aus den Nachbarstädten und -gemeinden. Ganz vorn dabei sind die Radebeuler, Pirnaer und Radeberger. Um zu arbeiten, machen viele Menschen auch vor den Ländergrenzen nicht halt. So sind in Dresden insgesamt 3 598 Brandenburger, 1 448 Sachsen-Anhalter, 1 433 Thüringer und 1 326 Berliner beschäftigt, wie die neuste Statistik zeigt.

Karte: So viele Menschen nach Dresden

Stau, Stress und wenig Freizeit: Laut Arbeitsagentur nehmen Pendler diese Nachteile in Kauf, wenn sie damit überhaupt einen Job haben und dieser obendrein noch attraktiv ist. Eine gute Anbindung per Autobahn, Zug und Bus helfe, sich für eine Arbeit außerhalb des eigenen Wohnorts zu entscheiden.



14000 Stellen wären unbesetzt

Alexander Würzburg hätte nicht pendeln müssen. Er hat bis 2013 in Dresden gelebt und hatte damit einen deutlich kürzeren Weg zur Stadtentwässerung, wo er arbeitet. Doch in Steinbach hat er nun ein eigenes Haus und wohnt in der Nähe seiner Eltern, die auch mal auf seinen Sohn aufpassen können. „Das war uns wichtiger“, sagt er. Sein Frau pendelt ebenfalls, allerdings nach Großröhrsdorf. Anders als ihr Mann hört sie im Auto nicht Musik, damit die Zeit vergeht. Sie habe sich für Hörbücher entschieden, so Würzburg.



Rund 10000 Arbeitsplätze könnten in Dresden nicht besetzt werden, sollten alle Pendler von heute auf morgen nicht mehr in die Stadt kommen, rechnete das Dresdner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung noch vor sieben Jahren aus. Inzwischen dürfte die Zahl bei über 14000 Stellen liegen, schätzt Lars Fiehler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Dresden. So sehr sich die Bürgermeister der Nachbargemeinden auch freuen, wenn sie Einwohner haben, die gut Geld verdienen, sich ein Haus bauen können und ihr Einkommen in der Region ausgeben, so gebe es auch eine Kehrseite des Pendelns. „Wenn sie branchenübergreifend Arbeitgeber in diesen Regionen fragen, machen viele deutlich, dass sie es schwer haben, Leute zu finden und zu halten.“ Denn für die gleichen Jobs werde in Dresden etwas mehr bezahlt.



Neuesten Umfragen zufolge setzen sich reichlich zwei Drittel der Pendler ins Auto, nur 14 Prozent nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel. Der Verkehrsverbund Oberelbe würde gern noch mehr Menschen in seinen Zügen sehen. So wird ab April zum Beispiel der Takt der S-Bahn-Linie 1 zwischen Meißen und Dresden-Hauptbahnhof verdichtet. Zumindest im Berufsverkehr fahren sie dann im Viertelstunden-Takt. Fortgeschrieben werden soll das Park-und-Ride-Konzept. Das hatte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) im vergangenen Jahr erklärt. Acht Plätze mit etwa 500 Stellflächen hat Dresden derzeit, unter anderem am Bahnhof Klotzsche, am Elbepark und in Prohlis. Einen Umstieg vom Auto auf die Bahn dürfte auch der Plan der Stadtverwaltung auslösen, die Parkgebühren im Zentrum anzuheben.



Dresdner verlassen Sachsen



Die Stadt hat zwar eine Magnetwirkung, wird immer wieder betont. Allerdings verlassen auch viele Dresdner das Tal, um arbeiten zu gehen. Den etwa 90000 Einpendlern stehen fast 52000 Auspendler gegenüber. Auch diese Zahl ist laut kommunaler Statistikstelle in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Schaut man sich die Nachbargemeinden an, so liegen die Arbeitsplätze vor allem in Radebeul, Radeberg, Pirna und Freital. Bei den Bundesländern sind es Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, wohin die Dresdner zum Jobben fahren und fliegen.

