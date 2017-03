Der lange Marsch Ein Jahr marschiert Christoph Rehage von Peking Richtung Europa. Er ist dabei aktiv, will nicht als Rumtreiber wirken.

Auf dem Land eine Attraktion: Christoph Rehage wird bei seiner einjährigen Wanderung immer wieder bestaunt. © Christoph Rehage

Wer ins Laufen kommt, hat das Schwierigste hinter sich. „Loslaufen ist das größte Problem“, weiß Christoph Rehage. Der 35-Jährige hat seine Erfahrungen mit dem ersten Schritt. Weil er was erleben wollte, brach er in Paris auf, wo er gejobbt hatte. Ziel war sein Heimatort Bad Nenndorf. Anfangs zweifelte er, „ob es eine dumme Idee ist. Es scheint ja albern“, gibt er zu, „so was machen zu wollen. Es war ein Ringen mit mir selber. Aber ich ging los.“ Christoph Rehage fühlt sich nicht als Sportskanone. Er ist aber nicht unsportlich, gern in Bewegung. Das reicht für die Extremwanderung. Es wird seine Passion.

Unterwegs hat er viel Zeit zum Grübeln, da sich Abläufe wiederholen. „Es gibt an einem Wandertag nur pragmatische Probleme“, erzählt er, „die aber zu lösen sind, wie einen Schlafplatz zu finden.“ Wenn es den nicht gibt, hilft Improvisation. Und er trennt sich beim Dauergehen von Sorgen, die sowieso nicht lösbar sind.

Der 23-tägige Trip von Paris nach Hause wirkt wie ein Vorlauf. Rehage wagt sich an neue Dimensionen. 2007 bricht er in Peking nach dem Ende seines Studiums auf. Sein langer Marsch Richtung Westen soll nach 15 000 Kilometern bei Hannover enden. Doch nach einem Jahr und 4 646 Kilometern stoppt die Tour. Der preisgekrönte Film „The Longest Way“ entstand, ein Buch und ein Live-Vortrag, den der Abenteurer am Sonntag in Dresden präsentiert.

Der Trip von Paris aus war ein Spaziergang, verglichen mit dem China-Marsch. Überschaubar sei die Frankreich-Tour gewesen, kein großes Planen nötig, keine Visaprobleme, „und schon bist du da“. Ein Erlebnis eben. Vor dem Aufbruch in Peking muss Rehage planen, sich informieren, präparieren. Das reicht von Impfungen bis zum Formularkram. Er stand nicht unter Zeitdruck, wollte aber auch keinen langen Urlaub daraus machen. Sein Anspruch: „Das Erlebnis mit anderen Leuten teilen. Selbst wenn ich kein Geld damit verdiene, wollte ich das Gefühl haben, zu arbeiten und kein Rumtreiber zu sein.“ So fotografierte und dokumentierte er seinen Trip.

Der Extremgeher bevorzugt grobe Routenplanungen. Gut 300 Kilometer schaut er voraus, welche Ortschaften am Kurs liegen. Zwischen 25 und 50 Kilometer mutet er sich am Tag zu. Die sollten zu möglichen Schlafplätzen in festen Quartieren passen. Für den Fall der Fälle hilft sein Zelt.

Der Fremde wirkt in China wie ein Exot. „Weniger in den Städten, da herrscht wie bei uns postmoderne Zivilisation“, beschreibt er die Unterschiede. „Da fällt einer nicht auf, der mit dem Rucksack daherkommt und komisch aussieht. Aber auf dem Land war ich immer die Attraktion.“

Sein Ruf eilt ihm voraus in die Dörfer. Da sei ein wundersamer Fußgänger im Anmarsch. Das dient sogar zur Legendenbildung, wie solche Sätze zeigen: „Du bist ja gar nicht so groß.“ Vorstellungen von der Wander-Aktion übertrugen sich wohl auf den Akteur. Das traute man nur einem Zwei-Meter-Riesen zu. Rehage kann darüber nur schmunzeln. Für ihn ist es eine Reise zu Menschen. „Ich bin kein Outdoor-Fanatiker, den es nur nach draußen oder auf Berge zieht“, gesteht er. „Ich erlebe gerne Dinge und Menschen.“ Die nehmen den gut chinesisch sprechenden Deutschen freundlich auf. „Das ist ihre Kultur, da zählt der Gast ziemlich viel. Bei uns würden solche Begegnungen eher reserviert verlaufen.“ Neugierig sind beide Seiten, die Themen ähneln sich. So wollen auf dem Land Chinesen wissen, wie es in Deutschland den Bauern geht, wie viel Hektar sie bewirtschaften, was ein Schaf kostet, wie die Maisernte war oder was Fleisch einbringt.

Mit der Zeit entwickelt sich Wander-Routine. Nach einem Jahr unterbricht Rehage den Trip. Chinas Westgrenze ist fast erreicht. Seine chinesische Freundin, die er vor dem Aufbruch in Peking kennengelernt hatte, will nicht länger auf ihn warten. Das bringt ihn aus dem Takt. „Ich hatte mein Ziel verloren“, sagt er jetzt. „Ich wusste nicht mehr, ob ich dem Laufen so viel opfern wollte. Darüber musste ich nachdenken.“ Inzwischen nahm er die Route schon dreimal wieder auf, durchquert Kasachstan und Kirgistan.

Der Deutsche mit dem chinesischen Namen Lei Ke war ein bekannter Blogger im Reich der Mitte mit 800 000 Followern. Doch seine ironischen Kommentare kamen bei der Zensur nicht an, sein Internet-Auftritt starb. Aber Rehage ist keine unerwünschte Person in China. Ursprünglich reizte ihn nur die Sprache. Inzwischen hat er Freunde, lernte nette Menschen kennen, alte und neue Kultur schätzen. „Das Schicksal hat uns zusammengeführt“, sagt er und lebt weiter seinen Traum vom Bücherschreiben. Auch dafür ist er unterwegs, um Dinge zu erleben, die sich aufschreiben lassen – oder die in Vorträge passen.

Christoph Rehage „The Longest Way“, Live-Reportage in der Reihe „Bilder der Erde“ in der Schauburg in Dresden am Sonntag. Beginn ist um 14 Uhr.

