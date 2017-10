Der Landkreis Görlitz im MDR-Fernsehen In der kommenden Woche widmet ein Nachmittagsmagazin täglich sechs Minuten verschiedenen Aspekten der Region.

Beim MDR-Beitrag am kommenden Mittwoch geht es um den Wolf und die Schafe in Neißeaue (Foto) und Hähnichen. © André Schulze

Görlitz. In der Woche vom 16. zum 20. Oktober berichtet das MDR-Fernsehen täglich sechs Minuten über den Landkreis Görlitz. Kurz nach 16.20 Uhr werden im Nachmittagsmagazin „MDR um 4“ insgesamt fünf Beiträge ausgestrahlt. Darauf weist der Oberlausitzer Mundart-Unterhalter Hans Klecker hin.

Die Serie beginnt im Norden des Landkreises, im Fürst-Pückler-Park, und endet im Zittauer Gebirge. Dabei gehe es am kommenden Mittwoch um den „Wolf und die Schafe in Neißeaue und Hähnichen“, am Donnerstag um „Seniorenkompetenz in Görlitz und St. Marienthal.“ (SZ)

