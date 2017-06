Der Landkreis feiert sich 650 Gäste erscheinen beim Sommerfest von Landrat Arndt Steinbach – und verhalten sich diszipliniert.

zurück Bild 1 von 3 weiter Schickes Ambiente: Der Dreiseithof in Gröditz kam gut an. Landrat Arndt Steinbach (l.) begrüßte jeden Gast persönlich – hier Dietrich Gökelmann, den Präsidenten der Landesdirektion Sachsen. Unterstützt wurde das Landkreis-Sommerfest von der Sparkasse, den Elblandkliniken, dem Verkehrsverbund Oberelbe und der SZ. © Sebastian Schultz Schickes Ambiente: Der Dreiseithof in Gröditz kam gut an. Landrat Arndt Steinbach (l.) begrüßte jeden Gast persönlich – hier Dietrich Gökelmann, den Präsidenten der Landesdirektion Sachsen. Unterstützt wurde das Landkreis-Sommerfest von der Sparkasse, den Elblandkliniken, dem Verkehrsverbund Oberelbe und der SZ.

Wirtschaft trifft Geld: Wacker-Werkleiter Gerd Kunkel (2.v.l.) unterhält sich mit Sparkassen-Vorstandschef Rolf Schlagloth. Die neue Arbeitsagentur-Chefin Petra Schlüter ist am Tisch rechts zu entdecken.

Gut gewürzt: Das Tapas-Buffet beim Empfang in Gröditz stammt vom Spanischen Hof nebenan. Die übrigen Gerichte kamen vom Schützenhaus Großenhain.

Der Landrat braucht ein gutes Namensgedächtnis: Jeden der rund 650 Gäste begrüßt er in Gröditz persönlich. 1 300 Menschen aus der Region waren zum Sommerfest des Landkreises eingeladen. Ein großer Teil ist gekommen – auch wenn der jährliche Empfang nicht gerade im Mittelpunkt des Kreisgebiets liegt. „Ich wusste gar nicht, dass Gröditz noch zu Sachsen gehört“, sagt eine Meißnerin, die den Ort schon in Brandenburg vermutet hätte. „Ziemlich flache Landschaft hier, aber sehr schön“, sagt ein CDU-Stadtrat aus der Kreisstadt, der ebenfalls noch nie in Gröditz war.

Aber genau das gehört zum Konzept des Sommerfestes, zu dem Landrat Arndt Steinbach (CDU) am Sonntag zum neunten Mal eingeladen hat: War die erste Auflage noch auf Schloss Wackerbarth, tourt der Empfang seitdem kreuz und quer durch den Landkreis. Bei der Winzergenossenschaft in Meißen war man schon, im Kloster Altzella, auf Schloss Schönfeld.

Nun also treffen sich Kreisräte, Stadträte, Firmenchefs, Revierleiter, Kulturschaffende im Gröditzer Dreiseithof, der bereits zu großen Teilen saniert wurde. „Ich habe zwar kein Schloss hier wie mein Kollege in Schönfeld“, sagt der Gröditzer Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos). „Aber unser einziges Fachwerkgebäude ist auch fast so schön. Und nicht so teuer.“

Kreis ehrt sechs Bürger zurück 1 von 6 weiter Sven Böttger aus Coswig: Der CDU-Stadtrat wurde als Sprecher der Initiative „Coswig – Ort der Vielfalt“ geehrt. Ingeborg Bielmeier aus Radebeul wurde als langjährige Chefin des Radebeuler Kunstvereins ausgezeichnet. Udo Schmidt (Nünchritz) erhielt den Preis für seine langjährige Tätigkeit als Bürgermeister von Nünchritz und seinen Einsatz in der Bürgerinitiative Hochwasser. Sven Werner (Radeburg) wurde für die Gründung der ersten Bambini-Feuerwehr des Kreises geehrt. Rainer Thümmel aus Radebeul wurde ausgezeichnet für seine Forschungen zu Glocken und Turmuhren. Sven Moldenhauer aus Deutschenbora erhielt den Preis für seinen Einsatz für die Schützengilde Deutschenbora.

In der restaurierten Scheune unter dem mächtigen Holzgebälk lauschen die Gäste der Enghardt-Jazz-Kapelle aus Hirschstein, die schon traditionell als Begleitung zum Kreis-Sommerfest gehört. Die beiden Vorstände der Kreissparkasse sind gekommen, Claus-Michael Zwiebel vom Vorstand der Volksbank Meißen-Großenhain. Die Bürgermeister von Meißen, Großenhain und Riesa treffen ihre Kollegen aus den Dörfern.

Der Kreisbrandmeister grüßt Kameraden von der Feuerwehr, die Chefin der Elbland Philharmonie nickt einem Landtagsabgeordneten zu. Während die regionalen Bundestagsabgeordneten sich zugunsten ihres Wahlkampfs entschuldigt haben, sind sowohl der Großenhainer Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer zu entdecken, der für Riesa zuständige Landtagspolitiker Geert Mackenroth und Landtagspräsident Matthias Rößler (alle CDU).

Auf der Bühne geht es parteipolitisch ausgeglichener zu: Die sechs Preisträger des Landkreis-Ehrenpreises (siehe Infokasten) werden etwa vom parteilosen Coswiger Oberbürgermeister vorgestellt, von der Chefin der AfD-Kreistagsfraktion, von der Linken-Chefin, von Thomas Gey (SPD/Grüne/Piraten). Der hatte bei der jüngsten Landratswahl den Amtsinhaber vergeblich herausgefordert. Arndt Steinbach hingegen freut sich, dass alle Gäste den Lobreden auf die Ehrenamtler so diszipliniert zuhören. „Das war nicht immer so.“ Dann verabschiedet er sich: Der nächste Termin ruft.

zur Startseite