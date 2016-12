Der Lackierer aus Syrien Einem Hoyerswerdaer Betrieb kam der kurdische Flüchtling Salman Mohammad wie gerufen.

Salman Mohammad ist derzeit unter anderem damit beschäftigt, einen Oldtimer vom Typ Renault Alpine aufzuarbeiten. Sein Chef Dirk Zimmer freut sich, dass er mit dem 24-Jährigen fachlich wie menschlich einen echten Glücksgriff gemacht hat.

Kurden in Syrien, so beklagte es schon im Jahr 1996 ein Bericht der Menschenrechts-Organisation Human Rights Watch, seien diskriminiert, ohne Recht auf Staatsbürgerschaft, ohne international anerkannte Papiere, sogar ohne das Recht, ihre Sprache zu sprechen. Als 2011 der syrische Bürgerkrieg ausbrach, wurde die Situation für sie noch ungewisser.

Es war im Jahr darauf, als Salman Mohammad aus der 200 000-Einwohner-Stadt Qamischli sein Heil in der Flucht suchte. Er war damals 20 Jahre alt und hatte als Kurde in seinem Land zwar keine weiterführende Schule besuchen dürfen, sollte der syrischen Armee aber gleichwohl als Kanonenfutter dienen.

Inzwischen hat der heute 24-Jährige seinen neuen Lebensmittelpunkt in Hoyerswerda gefunden. Vor ein paar Tagen hat er eine Einraum-Wohnung im WK IV bekommen. Sein Arbeitgeber hat ihn bei der Wohnungssuche unterstützt. Denn seit dem Sommer ist Salman Mohammad vollwertiger Angestellter der Lackiererei „Träume in Lack“ im Industriegelände. Deren Chef Dirk Zimmer kann sein Glück kaum fassen. Zwei Jahre hatte er einen neuen Kollegen gesucht. „Der Markt ist aber leer gefegt“, erklärt der Unternehmer. Sein Mitarbeiter aus Syrien ist genau, was ihm fehlte.

Über Passau und München nach Neschwitz

Salman Mohammad war nach einmonatiger Flucht aus Syrien, die ihn nach seinen Angaben 10 000 Euro gekostet hat, über die Zwischenstationen Passau und München ins Asylbewerberwohnheim Neschwitz verlegt worden. Hier freundete er sich mit einer Familie an, die ihn in ihr privates Haus holte. Vor gut einem Jahr telefonierte sie die Lackierereien der Gegend ab. Salman Mohammad wollte etwas tun, gern auch unbezahlt. Und Lackieren kann er.

Zwar konnte der junge Mann in Syrien keine klassische Berufsausbildung absolvieren. „Der fehlende Pass“, sagt er zur Begründung. Dennoch hat er sechs Jahre Berufserfahrung. Weil Schule ihm nicht offenstand, nahm ein Freund ihn mit in eine Lackiererei in Qamischli. Er lernte vom Zugucken und Nachmachen. Ganz offenbar kann man auch so Experte werden.

„Wir waren von seinen fachlichen Kenntnissen sehr überrascht“, erinnert sich Dirk Zimmer. „Träume in Lack“ hatte Salman Mohammad zunächst einen unbezahlten Praktikumsplatz zur Verfügung gestellt. Der Plan war, eine Berufsausbildung folgen zu lassen. Schnell war klar, dass das nicht nötig sein würde. „Er war so gut, dass wir ihm einen Arbeitsplatz angeboten haben“, sagt Dirk Zimmer. Die Arbeitsagentur sei beim nötigen Papierkram sehr hilfreich gewesen, erzählt er und fügt an, dass der Neue sich gut in die zehnköpfige Belegschaft einfüge. „Es macht Spaß“, sagt der syrische Kurde und berichtet, der größte Unterschied zur Lackiererei in Qamischli sei der deutlich größere Maschinenpark.

Dirk Zimmer sagt, man merke an seinen Fertigkeiten, dass Salman Mohammad aus einem klassischen Handwerksbetrieb komme. Es erinnere ihn ein wenig an die Zeit zwischen 1988 und 1991, als er selbst in der PGH „Gute Fahrt“ gelernt hat. Man habe Salman Mohammad im vergangenen Jahr als erste Probe-Arbeit ein Moped des Typs Schwalbe zum Aufarbeiten hingestellt. Ausschließlich per Hand habe er die Sache erledigt – und zwar 1a.

Sogar den Führerschein gemacht

Es scheint, als hätte die Sache für Salman Mohammad gar nicht besser laufen können. Er hat Deutsch gelernt, er hat einen Job und eine Wohnung. Er hat inzwischen sogar den Führerschein gemacht. Sein Traum, sagt er, sei ein eigener Audi. Dabei, muss man sagen, hatte er aber auch Glück. Zwar arbeitet bei „Haarschneider“ der aus dem Libanon geflüchtete Barbier Naser Kassem, bei der Awo sind einige Flüchtlinge inzwischen als Sozialarbeiter angestellt und das Computermuseum hätte ohne die Hilfe von über befristete Arbeitsgelegenheiten beschäftigten Syrern seinen Umzug gar nicht stemmen können. Doch typisch sind all diese Beispiele nicht.

Dirk Zimmer ist sicher, dass so aber Integration gelingen könne – beidseitig. Er erzählt, wie seine langjährigen Mitarbeiter mit Salman Mohammad oft über den Krieg in Syrien sprechen und so ganz persönliche Einblicke bekommen. Insgesamt sei der neue Kollege wirklich gut aufgenommen worden. Er mache auch alles mit – oder fast alles. Beim morgendlichen Bockwurst-Essen hält sich Salman Mohammad zurück. Schweinefleisch ist er nicht gewöhnt.

