Der Lack ist noch lange nicht ab Nach einem Jahr ist das neue Funktionsgebäude der Firma Hempelt fertig. Nicht nur damit macht sich der Karosserie-Betrieb fit für die Zukunft.

Holger Hempelt hat mit seinem Unternehmen vor gut 20 Jahren klein angefangen. Inzwischen hat sich sein Betrieb am Markt etabliert. Am nächsten Wochenende wird das neue Funktionsgebäude eingeweiht. © Claudia Hübschmann

Geradlinig, souverän, zeitlos. Diese Worte findet Holger Hempelt, Geschäftsführer des seit knapp 22 Jahren im Gewerbegebiet Zaschendorf bestehenden Karosserie- und Fahrzeugbauers Hempelt, für seine Firma passend.

Und genau diese Eigenschaften sollte auch der neue Anbau samt Kunden-Center, Techniker- und Entwicklungsbüro haben, der am 14. Oktober ab 18 Uhr mit einer offiziellen Feier an der Zaschendorfer Straße 4 eingeweiht wird. Der Probebetrieb läuft schon jetzt. „Wir sind sehr zufrieden mit dem im Bauhausstil konzipierten Gebäude und den einzelnen Räumen. Es hat aber auch lange genug gedauert“, sagt der 55-jährige Großenhainer, der sich 1994 in Meißen selbstständig gemacht hatte und heute 15 Mitarbeiter beschäftigt. Knapp eine halbe Million Euro habe die Firma in den Neubau gesteckt, der eigentlich schon deutlich eher fertig sein sollte. Kleine Bauverzögerungen kamen dazwischen.

„Kein Problem“, findet Hempelt, der zukünftig vor allem die Bereiche Auftragsabwicklung, technische Bearbeitung und Kostenkalkulation im neuen Funktionsgebäude etablieren möchte. Den seit einigen Wochen stattfindenden Probelauf sieht er bisher sehr positiv. Bereits nach der Wirtschaftskrise 2008 habe er sich mit seinen Kollegen Gedanken gemacht, die ursprünglichen Arbeitsfelder Fahrzeug- und Karosseriebau zu spezialisieren und mit neuen Angeboten auf die sich ständig ändernden Anforderungen der umkämpften Branche zu reagieren. Der neue, auf zwei Etagen verteilte Anbau mit einer Fläche von 300 Quadratmetern sei dazu bei Weitem nicht der Anfang, aber ein wichtiger Schritt nach vorn. „Wir haben uns bereits in den letzten Jahren zum Anbieter für Aufbauten mit speziellen Anforderungsprofilen entwickelt“, sagt der studierte Kfz-Ingenieur und Betriebswirt. Das gilt unter anderem für die Kühlfahrzeuge von Hempelt, die wegen ihrer leistungsfähigen Kühlaggregate und der digitalen Datenüberwachung in der Kühlkette, überregional Abnehmer finden. Darüber hinaus bietet der Betrieb auch Unfallinstandsetzungen und natürlich das Lackieren von Fahrzeugen an.

Neuerdings vermietet Holger Hempelt auch Autos. „Und zwar Kühlfahrzeug-Lkws“, so der Unternehmer. Immer mehr Kunden würden die Fahrzeuge lieber für einen Zeitraum bis zu einem Jahr mieten, statt selbst zu kaufen. Aus über 50 Autos bestehe die Kühlfahrzeugflotte. Um auf individuelle technische Wünsche einzugehen, arbeiteten die Ingenieure und Mechaniker in einem modernen Fahrzeugbau- und Entwicklungszentrum unter anderem an Wechselsystemen, Aufbauten, Einzelteilen aber auch kompletten Fahrzeugen für spezielle Einsatzgebiete, erklärt Hempelt. Als besonders spannend empfindet er Unfallreparaturen von Pkws, Transportern oder Lkws. „Hier arbeiten wir inzwischen mit den Schadensversicherern eng zusammen. Etwa 70 Prozent der Instandsetzungen führen wir heute auf Empfehlung von Versicherungen durch“, sagt der Chef.

Die Firma könne vor allem mit originalen Ersatzteilen, umfangreicher Beratung und Garantien zwischen drei und sechs Jahren punkten. Eine Garantie, dass es dem mittelständischen Unternehmen am Meißner Stadtrand in den nächsten Jahren weiterhin gut geht, gibt es zwar nicht, sagt Hempelt. Aber die Akzeptanz in und um Meißen sei groß, der Kundenstamm treu. „Und wir gehen technologisch absolut mit der Zeit. Darum ist mir nicht bange“, so Hempelt.

