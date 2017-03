Der Kunstpreis der Stadt geht an ... Eine Bildhauerin und eine singende Satirikerin nehmen ihre Auszeichnungen mit Dankbarkeit und Kritik an.

Die bildenden Künstlerin Ursula Sax (l.) hat unter anderem die Großskulptur „Looping“ an der Berliner Messe geschaffen. Die Sängerin und Kabarettistin Anna Mateur vereint in ihren Texten Komik und bitteren Ernst. © Sven Ellger

Dresden den Dresdnern? Nicht doch! Den Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden 2017 erhält die Künstlerin und Kunstprofessorin Ursula Sax. Sie stammt nicht aus Dresden. Aber sie hat hier sieben Jahre lang an der Hochschule für Bildende Künste gelehrt. Zurzeit sind Arbeiten von ihr in der Galerie Ursula Walter am Neustädter Markt zu sehen. Dort verkündeten gestern Vertreter der Jury und der Stadtverwaltung die Preisträgerin.

Außerdem lobt die Stadt jedes Jahr einen Förderpreis aus. Den erhält eine Künstlerin, die nicht nur aus Dresden kommt, sondern von der auch die Zeile „Dresden den Dresdnern – Chemnitzer raus“ stammt: Anna Mateur. Die Persiflage stammt aus einem ihrer musikalisch-satirischen Programme, deren „hohe politische Intellektualität“ Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch lobt und sagt: „Anna Mateur nimmt ihre Heimatstadt immer wieder kritisch ins Gebet.“ Das tat die ausgebildete Sängerin auch gestern. Sie bedankte sich für den Preis, der so wie der Kunstpreis mit 5000 Euro dotiert ist, und sagte zu ihrer Stadt und deren Bewerbung um den Titel „Kulturhauptstadt 2025“: „Dresden hat alles, aber auch alles für eine wirkliche Kulturhauptstadt. Zumindest, was die Künste betrifft.“ Probleme sehe sie in der Verwaltung und in deren Entscheidungen, die ein negatives Bild von Dresden befördern. Damit spielte sie – bei allem Demokratieverständnis – auf Demonstrationen von Pegida und rechter Szene vor der Semperoper an, die offiziell angemeldet und erlaubt waren. „Ich würde mir wünschen, dass es bis tief in die Verwaltung zu spüren wäre, dass Dresden bereit ist, Kulturhauptstadt zu sein.“

Mit der Betonung, dass alles Jahr für Jahr nach festen Regularien ablaufe, alles seinen verwaltungstechnischen Gang gehe, wenn die Jury aus den Vorschlägen die Preisträger wählt, hatte Manfred Wörner, Leiter des Amtes für Kultur und Denkmalschutz, der Kritik zuvor arglos eine Steilvorlage geliefert.

Insgesamt 50 Namen standen in diesem Jahr für die beiden Preise zur Debatte. Die Juroren sind Vertreter der Stadtverwaltung, des Stadtrates und der Dresdner Kulturlandschaft, sprich Künstler. Zum Preisgeld erhalten die Ausgezeichneten eine Bronzeplastik von Peter Götz Güttler in Form eines geteilten Apfels.

