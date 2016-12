Der Kult lebt Für einen guten Zweck: Heute treffen in Döbeln aktuelle und ehemalige DSC-Fußballer auf die HSG-Handballer.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wie im Vorjahr werden auf dem Spielfeld wohl auch beim diesjährigen Döbelner Benefizspiel keine Geschenke verteilt werden. © Dirk Westphal Wie im Vorjahr werden auf dem Spielfeld wohl auch beim diesjährigen Döbelner Benefizspiel keine Geschenke verteilt werden.

Freuen sich, dass es „ihre“ Veranstaltung immer noch gibt: André Richter und Sebastian Seidel (links).

Die spontanen Aktionen sind meist die besten. Und nachdem sich 2010 die damaligen Bezirksligafußballer des Döbelner SC und die Sachsenligahandballer der HSG Neudorf/Döbeln nach einem Gespräch von Sebastian Seidel und André Richter auf ein Trainingsspiel einigten, wurde das erste Benefizspiel in der Region daraus. Dem folgten bislang vier weitere und am Freitag kommt es ab 19.30 Uhr in der Stadtsporthalle zur sechsten Auseinandersetzung Handballer gegen Fußballer, in der die Kicker sicher die 3:2-Führung der Handballer ausgleichen wollen.

„Ich freue mich, dass das Spiel wieder zustande gekommen ist, weil es sich schon zu einer Tradition entwickelt hat. Nicht nur für die Fuß- oder Handballer, sondern auch für die Stadt Döbeln“, sagte das Fußball verantwortliche Präsidiumsmitglied des Döbelner SC, Holger Schmidt, und fügte an: „Hoffen wir, dass viele Leute zusammenkommen und so viel für den guten Zweck zustande kommt.“ Dem pflichtet der Vorsitzende der SG Neudorf, Steffen Händler, bei: „Die Veranstaltung erweist sich seit Jahren als tolle Sache. Ich hoffe, dass alle einen schönen Abend haben und für den Nachwuchs beider Vereine viel herauskommt.“

Damit es den hoffentlich vielen Zuschauern auf den Rängen nicht langweilig wird, hat man den Modus leicht geändert. In der ersten Halbzeit wird 30 Minuten Hallenfußball gespielt. Dabei zählen die von den Handballern erzielten Tore doppelt, ebenso wie die Treffer der eingesetzten Handballerinnen der HSG Neudorf/Döbeln, die vor Spielbeginn auf beide Mannschaften aufgeteilt werden, und von denen jeweils eine Spielerin zum Einsatz kommen muss. Im zweiten Abschnitt kommt es dann zur „Handball-Schlacht“, die im Vorjahr den Ausschlag zugunsten der Neudorf/Döbelner gab, als diese nach dem Fußball eigentlich aussichtslos zurücklagen. Beim Handball zählen die Tore der Fußballer dreifach. Ob die Tore der Mädels auch anders gewertet werden, das konnte Sandra Klausner, Vorstandsmitglied der SG Neudorf, noch nicht sagen. „Die genauen Regeln werden wohl erst vorm Spiel festgelegt, aber ich bin dafür, das die Tore der Mädels immer fünffach zählen“, lachte die ehemalige Spielmacherin der HSG.

Wie es dann sportlich aussehen wird, ist wie bei den vorherigen Auflagen nur schwer vorherzusehen. Allerdings zeigen sich die Fußballer mit einem Allstarteam doch recht kämpferisch. So hat sich Toni Bunzel darum gekümmert, dass mit Torsten Jentzsch, Steffen Zerge, Martin Schwibs, Christian Partzsch oder Sebastian Seidel einige DSC-Legenden aus dem Aufstiegsjahr 2011 an der Seite aktueller DSC-Spieler aufdribbeln werden. „Außerdem haben wir mit Erik Freier einen Handballer der HSG Muldental dabei, der uns beim Handball sicher helfen wird“, sagt Bunzel und verrät: „Von den Auswärtigen gab es überhaupt kein Überlegen, die haben sofort zugesagt.“ Auch sei er froh, dass die Mannschaft mit ein paar Handballmädels aufgefüllt wird. „Gerade beim Handball brauchten wir im vergangenen Jahr am Ende ein Sauerstoffzelt.“ Bis dahin will Bunzel mit seinen Fußballern die Handballer allerdings schon abgekocht haben. Im Fußball sowieso und beim Handball hofft er, für eine Überraschung sorgen zu können. Mit welchem Schlachtplan die Handballer antreten, war bis Donnerstag noch nicht herauszufinden. Auf alle Fälle werden sie sich aber ebenfalls nicht kampflos geschlagen geben.

Dabei appelliert Sebastian Lormis, der die Veranstaltung gemeinsam mit Michael Thürer moderieren wird, an die Fairness der Sportler. „Ich freue mich auf ein tolles Spektakel, bei dem vor allem der Spaß im Vordergrund stehen, und viel für einen guten Zweck heraus kommen soll. Außerdem finde ich es toll, dass ich die alten Fußballer mal wieder zu Hause begrüßen darf. Und zwar nicht als Gegner.“ So freut sich der Mitinitiator ebenso wie Sebastian Seidel, der wieder mitspielt, und André Richter, auf die sechste Auflage des Döbelner Benefizspiels. „Wir haben uns das damals ausgedacht und freuen uns, dass beide Vereine immer noch gemeinsam etwas für den guten Zweck tun. Schön, dass aus so einer Bierlaune etwas Sinnvolles geworden ist, von dem die Jugendabteilungen etwas haben“, sagt Seidel und Richter fügt an: „Letztendlich ist es schön für den Nachwuchs und ich hoffe, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr großen Anklang findet und viel Geld für die beiden Jugendabteilungen zusammenkommt.“

Freitag, 16. Dezember ab 19.30 Uhr in der Stadtsporthalle Döbeln: HSG Neudorf/Döbeln - Döbelner SC. Eintrittsspende 2 Euro.

zur Startseite