Der Kuckuck ruft zur Kinderführung

Das Glashütter Uhrenmuseum bietet in den Sommerferien Kindern Führungen an. In deren Mittelpunkt stehen die Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald, denen derzeit eine kleine Ausstellung im Foyer gewidmet ist. „Den jungen Zeitentdeckern begegnen neben Kuckucksuhren auch andere Zeitmesser aus dem Schwarzwald, die derzeit zu Gast in Glashütte sind“, sagt Museumssprecherin Sonja Hauschild. Bei den Rundgängen wird die Geschichte der Glashütter und Schwarzwälder Uhrmacherkunst erforscht. Anschließend wird eine eigene funktionierende Uhr zusammengebaut und gestaltet. Die Führungen richten sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Die Teilnahme, die zuvor angemeldet werden muss, kostet sieben Euro Führungsgebühr inklusive Materialkosten. Hinzukommt der reguläre Eintritt. (SZ/mb)

Führungen jeweils dienstags am 4.7., 11.7., 18.7., 25.7. und 1.8. in der Zeit von 10.30–12 Uhr;

Anmeldung: 035053 4612102

info@uhrenmuseumglashuette.

