Der Kuckuck ruft die Ferienkinder Das Deutsche Uhrenmuseum hat spezielle Angebote für die Sommerzeit – auch für große Urlaubsgäste.

Glashütte. Das Deutsche Uhrenmuseum wartet mit einer Neuerung auf seine Besucher: Während der sächsischen Sommerferien werden zum ersten Mal Führungen sonntags angeboten, denen sich jeder Interessierte anschließen kann. Wie Sonja Hauschild vom Museum informiert, nimmt ein erfahrener Gästeführer Besucher mit auf eine Zeitreise durch 170 Jahre Glashütter Uhrengeschichte. Der 90-minütige Rundgang führt durch die Dauerausstellung. Dabei erfahren die Gäste viel Interessantes über die spannende und wechselvolle Geschichte der Glashütter Uhrmacherkunst. Vorgesehen ist auch ein kurzer Abstecher in die aktuelle Sonderausstellung zur Geschichte der Glashütter Rechenmaschinen. Dieser Rundgang findet bis zum 6. August an jedem Sonntag ab 15 Uhr statt.

Darüber hinaus hat das Deutsche Uhrenmuseum noch zwei spezielle Ferienangebote für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, für die es noch einige freie Plätze gibt. Das ist zum einen die Führung „Der Kuckuck ruft in Glashütte“. Die kleinen Besucher können Kuckucksuhren und andere Zeitmesser aus dem Schwarzwald entdecken, die derzeit in Glashütte zu sehen sind. Die Geschichte der Uhrmacherkunst, auch die der Glashütter, wird erforscht. Und es wird sogar eine eigene funktionierende Uhr zusammengebaut. Diese Führung ist bis 1. August dienstags ab 10.30 Uhr. Zum anderen wird bis 3. August an jedem Donnerstag ab 10.30 Uhr Kindern erklärt und gezeigt, wie man mit einer Maschine so ganz ohne Elektronik rechnen kann. „Ausgerechnet!“ heißt die Sonderausstellung. Die kleinen Gäste dürfen selbst einmal so eine alte Rechenmaschine ausprobieren. Zum Eintritt kommt jeweils noch eine Gebühr für die Führung dazu, um Anmeldung für alle Veranstaltungen wird gebeten.

Anmeldung: 035053 4612102, per E-Mail: info@uhrenmuseum-glashuette.com

