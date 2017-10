Der Kreuzchor zu Gast bei Dynamo In diesem Jahr erleben noch mehr Gäste das Weihnachtskonzert der berühmten Knaben mit.

Im Dezember 2016 kaen 20 000 Menschen zum Adventskonzert des Dresdner Kreuzchors im DDV Stadion. Diesmal sollen es noch mehr sein. © Ronald Bonß

Das Licht Herrnhuter Sterne unterm nächtlichen Himmel, die Tribünen voll besetzt, Weihnachtsgefühle überall und dazu froher Schall – vom Dresdner Kreuzchor: Am 22. Dezember singt der Knabenchor für und mit Tausenden Besuchern im DDV-Stadion die schönsten Weihnachtslieder. Zum dritten Mal schon ist er an diesem ungewöhnlichen Ort zu Gast und findet dort, wo sonst der Fußball rollt, immer mehr Fans. Im Winter 2015 erlebten 12 000 Besucher das Konzert im Stadionrund mit, im vergangenen Jahr kamen 20 000 Menschen. „2017 finden noch mehr Gäste Platz, denn die Bühne wird in den K-Block gerückt, sodass noch mehr Menschen auf den Rängen sitzen oder auf dem Rasen stehen können“, sagt Kay Aubrecht, Geschäftsführer des Veranstalters DKC Konzert- und Veranstaltungs UG. Das Programm bietet Kirchenlieder, Soloeinlagen und poppige Arrangements internationaler Weihnachtslieder. Dafür lädt sich der Kreuzchor eine Band und prominente Gäste ein. Beginn ist 18 Uhr. Ab 15.30 Uhr öffnen sich die Stadiontore. Sitzplatzkarten gibt es zu 20 Euro, Stehplätze zu 12 Euro an allen bekannten Ticketkassen. (SZ)

