Der Kreuzchor sucht Nachwuchs

Im Anzug mit dem berühmten weißen Schillerkragen der Kruzianer auf den großen Bühnen der Welt zu stehen, das muss kein Traum bleiben: Der Dresdner Kreuzchor lädt am Sonnabend alle interessierten Sänger und ihre Familien zu seinem Nachwuchstag in die Ermelstraße 1 (Hintereingang Kreuzgymnasium) nach Dresden-Striesen ein. Zwischen 13 und 15 Uhr ist Gelegenheit, Proben mitzuerleben und die Räume zu besichtigen, in denen die Choristen tagtäglich lernen, probieren, arbeiten und wohnen. Dabei können die Gäste auch alle Fragen zur Grundschulausbildung, zur Unterbringung im Internat, zum musikalischen Unterricht und zur Probenarbeit stellen. In direkter Nachbarschaft des Evangelischen Kreuzgymnasiums werden Chorprobensäle und Internatszimmer im Alumnat zugänglich sein, im Speisesaal kredenzt der Chefkoch der Kruzianer ein originales Chormittagessen.

Der Eintritt ist frei. Um 17 Uhr sind die Kruzianer unter der Leitung von Kreuzkantor Roderich Kreile in der Kreuzkirche bei ihrer Kreuzchorvesper zu erleben.

zur Startseite