Der Kreml regiert, das Volk diskutiert Der russische Unabhängigkeitstag treibt Anhänger und Gegner des Systems von Wladimir Putin auf die Straßen.

Wladimir Putin verleiht zum Feiertag im Kreml mit großem Pomp den russischen Staatspreis an Prominente. © EPA

Für den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny endete der „Volks-Spaziergang“, zu dem er aufgerufen hatte, schon im Treppenhaus seines Wohnhauses in einem Moskauer Vorort. Dort wartete bereits die Polizei, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Am Vorabend hatte der Antikorruptionskämpfer das Volk kurzfristig zum Flanieren auf Moskaus Prachtboulevard aufgefordert, der Twerskaja. Für den „Tag Russlands“, den nationalen Feiertag, hatte Nawalny, Betreiber des „Fonds zum Kampf mit Korruption“, eine Protestaktion angekündigt.

Mit der Stadtverwaltung war vorher jedoch ein anderer Versammlungsort abgestimmt worden. Am Sonntagabend stellte sich heraus, dass die Stadt Maßnahmen traf, um die Veranstaltung zum Flopp werden zu lassen, sagte Nawalny. Weder waren Firmen bereit, eine Bühne aufzustellen, noch fanden sich Unternehmen, die Soundanlage und Videoleinwand vermieten wollten. Die Stadt hätte den Unternehmern mit Konsequenzen gedroht, meinte der Volkstribun auf seinem Youtube-Kanal und spielte Telefonate mit Firmenmitarbeitern ein, die die Absagen auf Interventionen von außen schoben. Wer in Moskau noch einmal ein Bein auf den Boden bekommen wolle, solle sich fernhalten, so der Tenor.

Volkstribun und Putin-Herausforderer Nawalny hatte Parteigänger daraufhin aufgefordert, sich mit der russischen Trikolore unter das Volk auf der Flaniermeile im Zentrum zu mischen. Dort feierte Moskau unter dem Motto „Zeiten und Epochen“, die sich als eine „Geschichte der Siege“ darstellten. Schon Aufschriften auf Zeltdächer teilten dies den Besuchern unmissverständlich mit.

Am Anfang der Twerskaja, ein Steinwurf vom Kreml entfernt, ging alles friedlich zu. Das Fest ließ jedoch keinen Zweifel zu – Russlands Militarismus hatte auch diese Feier erobert: Alte Panzer und Kanonen standen herum, auf denen Jung und Alt in Uniformen herumturnten. An einem anderen Stand gaben Kosaken einen Lagebericht: „Wir haben drei Verluste zu verzeichnen ...“, hieß es. Nicht um Kriegsverluste ging es, auch der Alkohol forderte die ersten Opfer. Vor dem Hotel Ritz-Carlton stand ein Lkw mit Stalinorgel-Geschossen, die sich im Zweiten Weltkrieg als höchst effektiv erwiesen hatten. „Müssen wir denn jeden Feiertag mit Tränen in den Augen begehen“, meinte ein Besucher in Anspielung auf das militaristische Spektakel und das begrenzte Repertoire.

Erst weiter oben auf dem Prachtboulevard tauchten plötzlich Anhänger Nawalnys auf. Sie hielten russische Fahnen hoch. Einige hatten sich die Trikolore ins Gesicht gemalt und konnten die Einlasskontrollen ungehindert passieren. Es waren sehr viele Jugendliche unter ihnen. Angst schienen sie nicht zu haben, als Spezialkräfte des Innenministeriums gegen die Menschenmenge vorgingen, die sich plötzlich als Stoßtrupp gegen die Korruption entpuppt hatte. Eine Kette aus schwer bewaffneten Polizisten schließt die Demonstranten von allen Seiten ein. Kein Demonstrant kommt auf der Hauptstraße Richtung Kreml durch. Wer raus will, wird rausgetragen – von den Polizisten an Armen und Beinen. Andere werden brutal am Genick gepackt und in Polizeibusse gedrängt.

Dies sei eine noch unverdorbene Generation, meinte ein dreißigjähriger Demonstrant: „Es muss im Land endlich etwas passieren, nicht durch Revolution, aber wenigstens durch ehrliche Wahlen“, sagte Sergej, der sich als IT-Techniker vorstellte. Tatsächlich waren viele Demonstranten noch junge Leute um die 20 Jahre.

Unterdessen wurden die Sprechchöre immer lauter: „Wir sind die Macht“ und „Putin ist ein Dieb!“ Auch Premierminister Dmitri Medwedjew wurde bedacht: „Hau doch ab, Dmitri!“ schwoll der Chor an und klang mit „Medwedjew vor Gericht!“ aus.

2 000 bis 3 000 Demonstranten mögen es vielleicht gewesen sein. Der Premier war Anlass für Antikorruptionsproteste gewesen, die am 26. März in ganz Russland mehr als 60 000 meist jugendliche Demonstranten auf die Straße brachten. In einem Video hatte Nawalnys Antikorruptionsfonds Liegenschaften in Russland und Italien, Jachten und anderen Luxus zur Schau gestellt, der angeblich dem Premier gehören soll. Verwaltet von Fonds, die die Besitzverhältnisse verschleiern.

In den Seitenstraßen des Boulevards warteten unzählige Bereitschaftswagen der Spezialeinheiten des Innenministeriums. Offensichtlich hatten die Verantwortlichen alle verfügbaren Ordnungskräfte an die neue Front geworfen. Aus Angst und um Angst zu verbreiten. Im sibirischen Nowosibirsk sollen 3 000 Menschen demonstriert haben. Insgesamt schlossen sich mehr als 150 Städte dem Aufruf Nawalnys an. Allein in Sankt Petersburg sind nach Augenzeugenberichten rund 900 Menschen festgenommen worden. In Moskau sollen es mehr als 750 gewesen sein. In Wladiwostok am Pazifik wurden zunächst elf Festnahmen gemeldet.

Eigentlich wollten die Behörden solche Bilder wenige Tage vor dem Fifa-Confederations-Cup in Russland vermeiden, sind Beobachter überzeugt. Brutale Szenen wie im März sollten sich nicht wiederholen. Das Beste für die Polittechnologen des Kremls wäre es nach Einschätzung des regierungskritischen Magazins „New Times“, Nawalny zu ignorieren. Stattdessen leiste die Staatsmacht dem Putin-Kritiker mit ihrer gezielten Kampagne Schützenhilfe. „Diese Maschinerie verschafft ihm sein wichtigstes Kapital: Aufmerksamkeit.“ (mit dpa)

