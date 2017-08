Kommentar Der Kreißsaal ist die beste Werbung Eine neue Studie hat Mütter zu ihren Erfahrungen im Krankenhaus befragt. Die meisten fühlen sich gut versorgt. Peter Anderson über gut investiertes Geld.

SZ-Redakteur Peter Anderson. © Claudia Hübschmann

AOK-Plus Chef Rainer Striebel nennt die Geburt „einen der emotionalsten Momente im Leben.“ Da kommt ein Menschlein unter Schmerzen, großen Gefühlswallungen und Gefahren auf die Welt, das unsere Linie fortsetzt, das Teile unserer Persönlichkeit in sich trägt. Wer diesen Moment miterleben durfte, der wird ihn nie vergessen. Gleichzeitig sind in den aufregenden Stunden einer Geburt unsere Nerven so gespannt, wie es höchstens noch in Ausnahmesituationen passiert, wenn es um Leben oder Tod geht.

Alle Eindrücke, welche wir in dieser Zeit sammeln, bleiben haften und prägen sich tief bei uns ein. Haben wir negative Erlebnisse, wird es kaum eine Möglichkeit geben, diese jemals wieder zu korrigieren. Das gleiche gilt jedoch für positiv aufgeladene Erlebnisse.

Im Leben der wenigsten Mensch beschränken sich die Krankenhausaufenthalte auf die Geburt. Die meisten von uns müssen im Laufe der Jahre nochmals in eine Klinik einrücken. Wenn Eltern die Entscheidung zu fällen haben, in welches Krankenhaus sie fahren, dann werden ihre Erfahrungen bei der Geburt des Kindes die beste oder schlechteste Werbung für das jeweilige Krankenhaus sein. Jeder in diesen Bereich investierte Euro lohnt sich deshalb doppelt.

