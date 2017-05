Der Kreis will mehr Radwege bauen Das Landratsamt sieht Nachholbedarf von über 300 Kilometern. Am Geld scheitert die Umsetzung nicht.

Zwischen Ohorn und Hauswalde führt seit vorigem Jahr ein nagelneuer Radweg neben der Ortsverbindungsstraße. Er entstand im Zuge des Straßenausbaus und ist jetzt vor allem ein sicherer Schul-, Arbeits- und Alltagsweg für die Einwohner zwischen den beiden Dörfern. © René Plaul

Vorige Woche kam endlich die Förderzusage: Der Landkreis kann die anderthalb Kilometer Radweg zwischen Maukendorf und Knappenrode bauen. „Wir hätten gern schon im Frühjahr mit dem Bau begonnen“, sagt Christian Graf vom Straßen- und Tiefbauamt des Landkreises. „Aber ehe der Freistaat kein grünes Licht für die Fördermittel gibt, können wir nicht anfangen.“ Nun sollen schnellstmöglich die Ausschreibungen raus. Dann könnten die Bauarbeiten wenigstens im zweiten Halbjahr noch starten.

Wo Radfahrer künftig besser und sicherer vorankommen sollen







Dabei hatte der Landkreis die Fördermittel für den Radwegebau schon im vorigen Jahr beantragt. Aber die Mühlen mahlen eben manchmal langsam. Dabei ist es meistens gar nicht das Geld, an dem es hängt, wenn Radwege-Projekte nicht vorankommen, weiß Christian Graf. Der Freistaat fördert den Bau seit dem vorigen Jahr zu 90 Prozent. Das ist lukrativ für den Kreis und die Kommunen, sagt der Sachgebietsleiter. Allein für 2016 hatte Sachsen einen Fördertopf mit acht Millionen Euro gefüllt. Aber nur 1,6 Millionen wurden von den Kommunen abgegriffen. Christian Graf kann sich gut erklären, woran das liegt: am Planungsaufwand und den Steinen, die im wahrsten Sinne des Wortes im Weg liegen.

Aufwendiger Flächenerwerb

„Ehe wir Fördermittel beantragen können, müssen wir Baurecht haben“, erklärt er. Aber der Erwerb der benötigten Grundstücke sei aufwendig und oft nicht ohne Widerstände der Eigentümer. Wenn landwirtschaftliche Flächen gebraucht werden, geht es um Austauschflächen. Wenn Boden versiegelt wird, geht es um Ersatzmaßnahmen, für die ebenfalls wieder Flächen benötigt werden. „Ein riesengroßer Aufwand“, sagt Christian Graf.

Ein nächstes Problem sei die spätere Pflege und Erhaltung der Radwege, erklärt er. Zwar fördert der Freistaat den Bau, für die spätere Unterhaltung müssen die Kommunen dann aber allein aufkommen. Nichtsdestotrotz hält der Landkreis an seinem großen Plan fest, das Radwegenetz immer weiter auszubauen und dafür auch jede Gelegenheit zu nutzen. „Das Radfahren gewinnt heute nicht nur im Tourismus immer mehr an Bedeutung, sondern auch im Alltag“, sagt Henriette Schindler vom Kreisentwicklungsamt. „Dem will der Landkreis auch Rechnung tragen.“

Keine Prioritätenliste

Das Kreisentwicklungsamt hat dafür ein aufwendiges Konzept erarbeitet. Demnach fehlen kreisweit rund 300 Kilometer Radwege, vor allem die straßenbegleitenden Wege für den Alltagsradler. „Wer mit dem Rad zur Arbeit oder in die Schule fährt, nutzt die kürzeste Route“, erklärt Henriette Schindler. Die Fachreferentin sitzt zusammen mit Vertretern aller zuständigen Ämter und Behörden in der Projektgruppe „Radverkehr“, die sich regelmäßig trifft, um das Radwege-Konzept zielstrebig voranzutreiben. „Wir haben bewusst keine Prioritätenliste erstellt, sondern bemühen uns bei jeder neuen Straßenbaumaßnahme auch gleich um einen begleitenden Radweg“, erklärt sie. Auch beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr, das für die Bundes- und Staatsstraßen zuständig ist, liegt inzwischen die Radwege-Wunschliste des Kreises.

In der Arbeitsgruppe geht es aber nicht nur um die Neubauprojekte, sondern auch um den Erhalt der vorhandenen Strecken und die dazugehörige Infrastruktur. Das reicht bis hin zu ausreichenden Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an öffentlichen Gebäuden, erklärt Henriette Schindler. Zusätzlich zur Arbeit der Kreiswegewarte, die regelmäßig auf den Strecken unterwegs sind, ist für nächstes Jahr eine große Befahrung und Mängelermittlung aller vorhandenen Radwege geplant: Geprüft werden soll dabei nicht nur der Zustand der Strecken, sondern auch die Beschilderung und die Streckenführung an sich. „Wir sind da auch immer für Hinweise von Radfahrern dankbar, wenn sie Mängel feststellen“, sagt die Fachreferentin.

