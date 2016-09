Der Kreis schrumpft, aber langsamer Der aktuelle Kinderboom und Zuzüge halten den Bevölkerungsschwund auf. Dauerhaft ist das aber nicht.

Spitzenreiter unter Verlierern: Die Geburtenrate im Landkreis Meißen lag mit 1,7 im Jahr 2014 über dem sächsischen Durchschnitt. Allerdings bräuchte es eine Rate von mindestens 2,1 um die Bevölkerung im Kreis stabil zu halten.



Es geht wieder nach oben. Die Linie der Bevölkerungsentwicklung zieht 2015 tatsächlich ein bisschen in die Höhe. Nachdem sie rund zwei Jahrzehnten steil nach unten fiel und der Landkreis immer weiter an Einwohnern verlor, haben sich die Zahlen durch den Zuzug von Ausländern und eine bessere Geburtenrate jetzt stabilisiert.

Das ist einer Präsentation zu entnehmen, die der Präsident des Statistischen Landesamtes Burkhard Müller vor den Meißner Kreisräten hielt. Der frühere Großenhainer Oberbürgermeister konnte dazu auf die neusten Prognosen für Sachsen und seine Regionen zurückgreifen. Diese zeigen auf, wie sich die Bevölkerung im Kreis bis 2030 verändern wird.

Dabei gehen die Statistiker in Kamenz von zwei Szenarien aus. Der ersten Variante legen sie zugrunde, dass die Geburtenrate nochmals leicht zunimmt und weiter zahlreiche Menschen zuwandern. Die zweite Variante basiert auf der Annahme, dass etwa gleich viele Kinder im Freistaat geboren werden wie derzeit und sich der Zustrom in Grenzen hält.

Entsprechend der beiden Möglichkeiten entwickelt sich auch die Linie, welche für die Bevölkerung im Kreis steht. Nach Variante eins würde Meißen in den kommenden fünf Jahren ein kleiner Hügel bevorstehen. Die Einwohnerschaft im Kreis sollte ansteigen. Bei Variante zwei setzt sich der Schwund fort, allerdings etwas schwächer als in den vergangenen Jahren.

Egal welche Prognose letztlich eintritt, spätestens ab 2022 zeigen beide Linien wieder mit etwas Abstand parallel nach unten. Babyboom und Zuzüge halten das Schrumpfen demnach nur kurzzeitig auf. Die Einwohnerzahl des Landkreises Meißen werde die Marke von 240 000 voraussichtlich 2025 unterschreiten, heißt es in der Präsentation von Landesamtschef Burkhard Müller. Zum 31. Dezember 2014 lebten zwischen Strehla und Radeburg noch knapp 244 000 Menschen.

Rekord bei freien Stellen

Die Folgen dieses scheinbar unaufhaltsamen Rückgangs sind vielfältig. „Damit werden wir uns sehr tiefgründig zu beschäftigen haben“, sagte etwa Linken-Kreisrat Andreas Graff im Anschluss an den Vortrag Müllers. Als eine der drängendsten Fragen benennt Graff aus seiner Sicht den Mangel an Facharbeitern in vielen Berufen. Laut Bilanz der Arbeitsagentur in Riesa hat es im ersten Halbjahr 2016 einen Rekord bei freien Stellen im Landkreis gegeben.

Die Grafiken des Landesamtes beleuchten allerdings noch ein zweites Problemfeld: Während die Zahlen bei Babys und Schulabgänger stagnieren bzw. sich sogar leicht vermindern, gehen auf der anderen Seite immer mehr Menschen in den Ruhestand. Die Zahl der Einwohner im Alter zwischen 65 Jahren und 85 Jahren könnte bis 2030 auf rund 76 000 steigen. Das Gesundheitswesen, der Öffentliche Nahverkehr, die Wohnungswirtschaft und viele Bereiche mehr müssen für diese vergreisende Gesellschaft neue Antworten und Rezepte finden.

Die Bevölkerungsverluste sind dabei nicht gleichmäßig verteilt. Vielmehr wird von Kamenz vorausgesagt, dass sich die in den letzten Jahren beobachteten Trends fortsetzen oder sogar verstärken. Kurz für den gesamten Freistaat gesagt: Dresden und Leipzig sowie deren Umland dürften sich – so nichts Unvorhergesehenes passiert – über einen ungebrochenen Zuzug freuen. Dörfer und kleine Städte sterben hingegen langsam aber sicher aus. Als Daumenregel kann gelten: Je abgelegener die Landstriche sind – wie etwa das Erzgebirge oder die Oberlausitz, desto kräftiger fallen die Verluste aus.

Auf die Verhältnisse im Landkreis übertragen heißt das, die Städte Radebeul und Meißen sowie das Umland nördlich von Dresden können bis 2030 wahrscheinlich mit stabilen bis leicht zunehmenden Zahlen rechnen. Die Stadt Riesa würde je nach Szenario dagegen 13 Prozent bis 17 Prozent ihrer derzeitigen Bürger verlieren. Etwas abgeschwächt trifft dies auch auf die Regionen um Riesa und Großenhain zu.

