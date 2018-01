Der Kran fürs Haus Nummer 29 ist da Die Sicherungsarbeiten am einsturzgefährdeten Dach der Bismarckstraße 29 in Görlitz haben begonnen.

Der Kran steht. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Görlitz. Der Kran steht, die Baustelle ist eingerichtet und die Sicherungsarbeiten am einsturzgefährdeten Dach des Hauses Bismarckstraße 29 haben begonnen. Das bestätigt Amtsleiter Hartmut Wilke: „Dachdecker und Baufirma sind seit gestern vor Ort.“ Gemeinsam mit dem Sachverständigen besprechen sie die Schritte der Sicherungsarbeiten und legen dann am Dach los. Die Arbeiten sind auch vom Wetter abhängig. „Anhaltender Regen würde das Ergebnis eher negativ beeinflussen, Trockenheit ist förderlich, die Temperaturen haben keine so große Bedeutung“, sagt Wilke.

