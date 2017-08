Der Koreakrise zum Trotz Ein Eiskunstlaufpaar aus dem Norden will über Deutschland zu Olympia in den Süden.

Kim Ju-sik (links) und Ryom Tae-ok sind bereits gut in Form. © picture alliance / dpa

Ausgerechnet ein Gegner aus den USA wünschte Ryom Tae-ok und Kim Ju-sik aus dem nordkoreanischen Pjöngjang viel Erfolg auf dem Weg zu den Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. „Sie erleben gerade eine Siegerehrung, die ein ganz kleines Stück für den Weltfrieden ist“, sagte der drittplatzierte Paarläufer Mervin Tran den Zuschauern bei der Quebec-Sommermeisterschaft in Montreal. Ungeachtet des Konfliktes zwischen Nordkoreas Diktator Kim Jong-un und Präsident Donald Trump aus den USA ist das Duo drauf und dran, sich sportlich für Olympia zu qualifizieren. Als 15. ließen beide bereits bei der WM im März in Helsinki aufhorchen. In der franko-kanadischen Metropole belegten sie den zweiten Platz.

Reden durften die 18- und der 24-Jährige in Kanada nicht. Fragen beantwortete nur ihr als Dolmetscher und Fahrer getarnter Aufpasser. „Nord- und Südkorea haben derzeit keine guten Beziehungen. Dennoch möchte das Paar gern bei den Winterspielen starten“, sagte er militärisch knapp. Dafür reicht den Asiaten bei der Nebelhorn-Trophy Ende September in Oberstdorf ein vierter Platz. Das gilt als durchaus machbar – auch, da der bekannte Coach Bruno Marcotte mit der etatmäßigen Trainerin Kim Hyon-son in Kanada einige Wochen anhttp://www.sz-online.de/nachrichten/abgezockt-3750950.html der Ausdrucksstärke des Paares arbeitete. „Sie müssen aber häufiger an Wettkämpfen teilnehmen, um noch besser zu werden“, sagte der ehemalige WM-Starter zu den Perspektiven. Da liegt das Problem. Dem von der internationalen Gemeinschaft isolierten Nordkorea fehlt es an Devisen. Für die WM 2016 in Boston erteilten die USA außerdem keine Einreisevisa. Glücklicherweise sind für Ryom und Kim zumindest derlei Schwierigkeiten von deutschen Ämtern nicht zu erwarten. Doch auch im Allgäu stehen die Eisläufer unter strenger Beobachtung aus der Heimat. Falls es sportlich nicht für Olympia reicht, käme eine solche Niederlage wohl schlecht an in Pjöngjang – mit ungewissen persönlichen Folgen für das Paar. (sid)

zur Startseite