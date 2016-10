Der Kontaktmann Claus Treppte hat in Riesa Heizungsmonteur gelernt. Heute arbeitet er in Berlin und Shanghai.

Claus Treppte macht Geschäfte in China. Anfangen hat seine Karriere in seiner Heimatstadt Riesa mit einer Handwerkslehre.

Die Hochhäuser der Millionen-Metropole Shanghai.

Was Claus Treppte in seiner Jugend nicht haben konnte, holt er nun nach: internationale Kontakte. Der gebürtige Riesaer lebt abwechselnd in Berlin und in Shanghai/China. „So etwas wäre ja früher unmöglich gewesen.“ Einen gewissen Neid auf die Chancen, die seine inzwischen erwachsenen Kinder in ihrer Jugend hatten, kann er nicht verhehlen: Highschool-Jahre in den USA, beide sind heute mit Ausländern verheiratet.

Der 58-Jährige ist in der Pausitzer Delle aufgewachsen. Seine Eltern leben dort heute noch – mindestens einmal im Monat kommt der weit gereiste Sohn zu Besuch. Gelernt hat Treppte Mitte der 70er Jahre Heizungsmonteur bei Epperlein. Ein Studium kam später noch dazu. Bis zur Wende arbeitete er an einem der wenigen Orte in der DDR, an dem internationale Kontakte möglich waren: bei Interflug. „Ich war in der Abteilung, die für die technischen Anlagen in den internationalen Büros zuständig war. Zeitweise war ich für Prag und Warschau verantwortlich. Dann sollte ich Österreich übernehmen. Doch die Wende kam dazwischen“, erzählt er.

Als Ingenieur hatte er später bei bekannten Baustellen die Finger im Spiel. An der SPD-Parteizentrale war er ebenso beteiligt wie am Leipziger Museum der bildenden Künste oder dem Umweltbundesamt in Dessau. Doch noch immer hielten sich die internationalen Kontakte in Grenzen – bis zu jenem Tag im November 2005. Der Tag hat, wie Treppte sagt, sein Leben verändert: „Mein Chef rief an und fragte: Haben Sie in den nächsten zwei Wochen schon was vor?“ Nein, das hatte er nicht. Und so kam es, dass Claus Treppte von seiner Firma nach China geschickt wurde, um das Energiekonzept für ein komplettes Neubaugebiet zu entwickeln. „Das war nur der Anfang. In den nächsten Jahren bin ich immer wieder für Geschäftsreisen nach China geflogen. So oft, dass sich eine eigene Niederlassung gelohnt hätte.“ Doch dieser Vorschlag fand keinen Anklang bei seinen Chefs. „Dann habe ich es einfach selbst in die Hand genommen. 2010 habe ich gekündigt und mich selbstständig gemacht. Die Kinder waren groß, meine Frau fand das okay.“ Seitdem verbringt Treppte etwa jeden zweiten Monat in der chinesischen Metropole, um ein Planungsbüro in Shanghai zu beraten. Treppte hatte sich seinen Traum also endlich erfüllt. Inzwischen spreche er fließend Englisch und auch ein bisschen Chinesisch. An die Gepflogenheiten seiner Partner in Fernost musste er sich allerdings erst gewöhnen: Dass Händeschütteln in China eher ungewöhnlich ist, dass ein ausgestreckter Daumen und Zeigefinger nicht zwei, sondern acht bedeuten und wie wichtig die Visitenkarte ist. „Wer keine Karte hat, ist ein Niemand in China.“ Bei der Übergabe werde die Visitenkarte niemals einfach auf den Tisch gelegt, sondern immer mit Achtung übergeben, erklärt Treppte, und demonstriert die Geste mit seiner eigenen Karte. Die hält er mit beiden Händen oben am Rand fest und übergibt sie mit einer angedeuteten Verbeugung. „Wer oft mit Chinesen zu tun hat, sollte am besten Visitenkarten auf Chinesisch haben.“ Diesen Tipp hat er auch Oberbürgermeister Marco Müller vor seiner Chinareise in diesem Jahr gegeben.

B.A. Riesa und das Shanghai-College

„Mein Vater hatte in der Zeitung gelesen, dass eine Delegation aus Riesa in die Partnerstadt Suzhou reist. Für mich war das eine freudige Überraschung.“ Treppte bot sich als Vermittler zwischen den Chinesen und seinen Landsleuten an. „Ich gebe zu, dass ich mich ein bisschen aufgedrängt habe. Ich habe Müller vor der Abreise besucht und ihn gebrieft“, erzählt er.

Während der Chinareise traf Treppte dann noch einmal auf Müller und seine Mitreisenden. Dabei kam es auch zu einem unverhofften Wiedersehen mit FDP-Stadtrat und Handwerksunternehmer Christian Thielemann. Claus Treppte erzählt: „Thielemann wandte sich an mich und sagte: Ich kannte auch mal einen Treppte. Der hat bei Epperlein gelernt. Und ich antwortete: Ich auch – mich.“ Seit seiner Lehre hatten sich die beiden nicht mehr gesehen. „Da muss man erst nach China fahren, um sich wiederzutreffen.“ Von seiner Handwerkslehre profitiere er übrigens bis heute. „Ich gehe an Projekte anders heran, als Leute, die nur an der Uni waren.“

Schon vor dem Treffen mit der Riesaer Delegation in China hat sich Treppte in den Kopf gesetzt, die Riesaer Berufsakademie (BA) mit dem Shanghai-College zu verheiraten. Da er dort selbst als Gastdozent lehrt, pflegt er gute Kontakte. Deswegen konnte Oberbürgermeister Marco Müller auch dem Dekan aus Fernost die Hand schütteln. Treppte hatte ein Treffen arrangiert.

Nun will er erreichen, dass chinesische Studenten nach Riesa an die BA. kommen können. „Wenn die Leute einmal Luft geschnuppert haben, werden sie sich immer an Riesa erinnern. Daraus können gute Geschäftsbeziehungen erwachsen.“ Wer Geschäfte mit China machen wolle, brauche eben Geduld.

