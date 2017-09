Der Komponist Karl May Der Schriftsteller schrieb auch Chormusik. Ehemalige Kruzianer präsentieren das spektakulär in der Elbresidenz für jedermann.

Karl-May-Büste im Museum in Radebeul. © dpa

Hätten sie es gewusst? Wer Winnetou III gelesen hat, wird sich erinnern, dass es der Wunsch des großen Häuptlings der Apachen war, in seiner Sterbestunde noch einmal das „Ave Maria“ zu hören. Gemeint war das Gedicht von Karl May, das dieser selbst vertont hat. Es überrascht viele, dass Karl May, der mit Abstand populärste deutsche Schriftsteller, nicht nur packende Abenteuergeschichten verfasste, sondern auch ernstzunehmende Chormusik komponierte. Karl Mays Ave Maria wurde erstmals im Juni 1897 veröffentlicht und war für Männerchöre gesetzt.

Dem renommierten Männerchor Collegium Canticum Dresden kommt das Verdienst zu, den Musiker Karl May wieder ins Licht zu rücken. In Konzerten und auf CD haben die ehemaligen Kruzianer dem Chorwerk von Karl May ausdrucksstarke Stimmen verliehen. Am Sonnabend, dem 16. September, führt der achtköpfige Chor originale Karl-May-Kompositionen im Hotel Elbresidenz in Bad Schandau auf.

Das kommt nicht von ungefähr. Hotelbesitzer Klaus Dieter Böhm-Schneider ist glühender Karl-May-Fan. „Karl May hat sich nicht nur in der Sächsischen Schweiz Inspirationen für den Grand Canyon geholt, sondern ist für mich auch ein Sachse der Zukunft, der Weltoffenheit repräsentiert“, sagt Böhm. Im Hotel hat er eine Extra-Bibliothek zusammengestellt und besitzt sogar eine Erstausgabe. Zudem sind Gänge mit klassischen Buchillustrationen von Sascha Schneider dekoriert.

Nun soll also auch die musikalische Seite Karl Mays in die Öffentlichkeit rücken. Dazu wurde nun mit dem Collegium Canticum Dresden ein Starensemble engagiert. Mit dem „Ave Maria“ hatte es erst unlängst einen Auftritt im Zeiss-Planetarium Jena bei der Theaterperformance Winnetou 360 gegeben– mit 360-Grad-Projektion. Dieser neue Ansatz der Unterhaltung wird dem Publikum in Bad Schandau mit Filmausschnitten und szenischen Lesungen des Erzählers Ronald Herzog nahegebracht, heißt es von den Veranstaltern. Wie sich junge Medienkünstler von Karl May haben begeistern lassen, zeigen die 360-Grad-Episoden, die von Studenten der Bauhaus-Universität Weimar für Winnetou 360 gestaltet wurden. Die Besucher der Elbresidenz haben Gelegenheit, so die virtuelle Karl-May-Welt auf sich wirken zu lassen. Der Clou: Der Eintritt ist frei.

Durch die Veranstaltung führt Professor Micky Remann. Der Kulturdirektor der Unternehmensgruppe Toskanaworld – zu der auch die Elbresidenz gehört – ist Mitglied der Karl-May-Gesellschaft. Er lehrt an der Bauhaus-Uni Weimar und hat das Fulldome-Theater „Winnetou 360“ im Jenaer Planetarium initiiert.

Karl-May-Abend, 16. September, ab 19.30 Uhr, Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau, Markt 1-11

zur Startseite