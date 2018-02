Der Kommissar geht wieder um

Michael Patrick Simoner geht auf der Bühne in der Rolle des Falco auf. Foto: Rainer Könen

Michael Patrick Simoner ist nicht nur der Dienstälteste in der langen Liste der Falco-Darsteller, der Wiener ist weltweit der einzige von Maria Hölzel (Falcos Mutter) autorisierte Falco-Imitator, der seine Auftritte in der original Kleidung von Hans Hölzel zelebrieren darf.

Der Auftritt dieses Doubles, das am Freitagabend in der Lausitzhalle zu sehen war, strahlt ohnehin eine Menge Originalität aus. Optisch wie stimmlich. Gestik und Stimme wirken authentisch, weil Simoner es ebenfalls ist. Er lässt während des zweistündigen Konzerts den Sänger in den Songs wieder auferstehen. Wer sich dieses Double anschaut, muss feststellen, dass es hier nicht um plumpe Imitation geht, vielmehr sieht sich Simoner als eine Art Wiedergänger der Popgröße. In der Lausitzhalle changiert der Wiener mühelos zwischen Falco und sich, erzählt stets aus eigener Perspektive seine Anekdoten und zieht damit das Publikum in seinen Bann.

Das Thema Falco ist gefragt

20 Jahre nach dem Unfall-Tod der Pop-Ikone in der Dominikanischen Republik treibt der Falco-Hype nicht nur in Österreich sondern auch in bundesdeutschen Landen mittlerweile seine Blüten. Ob im Kino, bei Musicalaufführungen oder diversen Festivals, überall wird die Geschichte des Hans Hölzel, so Falcos bürgerlicher Name, wieder ins Bewusstsein seiner zahlreichen Fans gerückt. Die kennen diese ja eigentlich, aber es ist irgendwie sinnstiftend und verbindend, diese zu Lebzeiten zwischen Selbstdarstellung und Selbstzerstörung pendelnde Legende mit dessen Songs wieder groß zu feiern. Simoner und seine Band (Axel Steinbiss/Keyboard, Freddi Cubitz/Bass, Sven Hansen/Drums, Chris Vega/Gitarre, Steffi Barth/Background vocal) tun das an diesem Abend in der Lausitzhalle mit großem Verve. Mit „Amadeus“ geht es gleich zu Beginn mitten rein in Falcos Welt. Ein Pfund, mit dem die mitreißende, vom typisch „arroganten“ Falco-Schmäh geschmückte Show bis zum umjubelten Ende wuchert.

Selbstverständlich sind auch die anderen bekannten Hits von Falco zu hören: „Vienna Calling“ etwa, oder „Egoist“ und „Junge Römer“. Daneben zaubert die Band aus anderen Falco-Songs gut groovende Rockstücke, da kommt rasch Party-Stimmung in der Halle auf. Simoner umrahmt etliche der Klassiker mit unterhaltenden Geschichten. darunter seine eher kuriose Erweckung als Falco-Wiedergänger, noch zu dessen Lebzeiten.

Am Ende gibt es in der leider nur knapp zur Hälfe gefüllten Saal für „Falco – The Show“ donnernden Applaus, kollektive Jubeljauchzer und die Erkenntnis, dass der alte Falco weiterlebt. Irgendwie. Irgendwo.

zur Startseite