Der kommende Antreiber? Helge Baues soll bei den Titans zum Führungsspieler reifen. Der Basketballklub investiert drei Jahre in den 22-Jährigen, der sich außergewöhnlich auf Dresden vorbereitet hat.

Der nette Herr Helge Baues darf ruhig mal ein bisschen mehr die Ellenbogen ausfahren, meint sein Trainer Steven Clauss. Natürlich nur auf dem Basketballfeld. © Arvid Müller

Wie er so dasitzt, wirkt Helge Baues wie ein neugieriger, nachdenklicher junger und ziemlich großer Kerl. Aber auch etwas schüchtern. Kaum zu glauben bei einem Typen, der 2,05 Meter vom Scheitel bis zur Sohle misst und dazu noch recht ansehnlich ausschaut.

Und vielleicht steht Helge Baues damit – natürlich unbewusst – genau für das derzeit größte Problem der Dresden Titans. Der Aufsteiger in die 2. Basketball-Bundesliga Pro A wirkt oftmals noch zu lieb, zu brav auf dem Feld. Was man jedem Einzelnen der Charaktere im sächsischen Team freilich nicht vorwerfen kann. „Ja“, bestätigt Trainer Steven Clauss, „ich hätte gern manchmal ein bisschen mehr Bad-Boy-Style im Team.“ Andererseits sieht der 59-Jährige darin nicht den Hauptgrund für die bislang magere Ausbeute von lediglich einem Sieg aus sechs Partien. „Uns fehlt ganz einfach die Erfahrung. Gerade unsere deutschen Spieler standen alle schon höherklassig unter Vertrag, allerdings nie als Leistungsträger, sondern als Ergänzungsspieler“, erklärt Steven Clauss.

Diesen Spieler-Typus des talentierten, aber noch den großen Durchbruch suchenden Athleten verkörperte bislang auch Helge Baues. Zuletzt stand er bei Pro-A-Kontrahent Hamburg Towers unter Vertrag, spielte aber mit Doppelspiellizenz stattdessen meist für den drittklassigen Pro-B-Ligisten Wedel. Dort hinterließ er zumindest so einen guten Eindruck, dass ihn die Dresden Titans mit einem Dreijahresvertrag köderten. Eine solch lange Laufzeit ist eigentlich unüblich im deutschen Basketball. „Das war für mich wichtig, weil ich nach meinem Bachelor in Medizintechnik nun hier in Dresden Mikrobiologie studieren kann. Der Verein steht da voll dahinter“, sagt Helge Baues.

Steven Clauss verbindet mit diesem längerfristigen Engagement gleich zweierlei. „Wir möchten damit auch dokumentieren, dass wir auch die berufliche Ausbildung unserer Spieler sehr ernst nehmen und wertschätzen. Helge ist ein kluger Kopf, der fleißig ist und dem das Leben offensteht“, betont der Deutsch-Amerikaner. Aber er schürt auch sportliche Erwartungen an den vielseitig einsetzbaren Flügelspieler. „Er wächst in den nächsten ein, zwei Jahren in die Rolle eines Leistungsträgers. Das erwarte ich von ihm“, erklärt der Coach. Diesen Anspruch an sich selbst hegt auch Helge Baues. „Ich muss ruhiger spielen, bessere Entscheidungen treffen“, formuliert er seine wichtigsten Ziele.

Um die zu erreichen, wählte Baues im Sommer ein ziemlich ungewöhnliches Entspannungsprogramm. „Ich bin fünf Wochen lang quer durch Europa gereist“, erzählt Baues. Dafür hat er den Innenraum eines Ford Transit nach seinen Vorstellungen umgebaut. Kühlschrank, Schrankwand – und natürlich ein Bett. „Das habe ich mir zurechtgesägt. 1,20 Meter breit und 1,80 Meter lang“, sagt Helge Baues und sieht dabei ziemlich stolz aus. Der junge Mann besitzt also auch handwerkliches Geschick. Kollegen berichten, dass er sich den Boden dieser fahrbaren Sommertour-Bude sogar mit Laminat ausgelegt habe. In diesem Gefährt übernachtete er fünf Wochen lang – ohne dass sich jemand daran gestört hat. „Der Ford Transit sieht ja von außen wie ein ganz normaler Transporter aus“, sagt Baues grinsend. In Belgien, Spanien, Frankreich und Portugal kurvte der gebürtige Celler umher. „Ich habe mir viele Städte angesehen – Paris, Sevilla, Lagos – und war auch viel surfen. Ich hatte einfach in diesem Sommer sehr viel Zeit und wollte da nicht nur daheim rumhocken“, sagt er.

Nun hockt Baues tagsüber auf Lehrbänken – abends zieht es ihn in die Halle. Der Niedersachse erweckt den Eindruck, als stünden in seiner Prioritätenliste Studium und Basketball auf einer Stufe. „Ich will das Maximale erreichen“, betont der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler. „Natürlich will ich eine größere Rolle als zuletzt in Hamburg spielen, Verantwortung übernehmen und alles versuchen, um dem Team zu helfen“, unterstreicht der Athlet mit der beeindruckenden Schuhgröße 48.

Vielleicht wächst Helge Baues schon in dieser Saison so langsam in eine Führungsrolle hinein. Der schlaksig wirkende Student zählte zuletzt bei der empfindlich hohen 71:97-Niederlage in Crailsheim mit starken 16 Punkten zu den persönlichen Gewinnern. Wer den nachdenklichen Basketballer kennt, wird wissen, dass ihm ein Sieg der Mannschaft um vieles lieber gewesen wäre. Den streben Clauss und sein Team (14.) am Sonntag (16 Uhr) in der heimischen Margon-Arena gegen Hanau (10.) an. „Als Aufsteiger liegen wir zwar hinten, aber mit vier Teams nach Punkten gleichauf. Ein Sieg mehr, und wir sind in der richtigen Richtung“, sagt Steven Clauss.

