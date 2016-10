Der Knoten ist geplatzt Dem Bischofswerdaer FV gelingt ein 2:2 gegen Görlitz. Zuvor gingen alle vier Vergleiche mit dem FC Silesia verloren.

In dieser Szene kämpft die Görlitzerin Lea Keller (links) mit Sarah Jürß und Torschützin Sophie Zenker (rechts) um den Ball. © Bodo Hering

Frauenfußball-Landesliga. Nun endlich, beim fünften Aufeinandertreffen zwischen den Landesliga-Frauen vom Bischofswerdaer FV 08 und denen vom FC Silesia Görlitz, konnten sich die Schiebocker Spielerinnen mit einem leistungsgerechten Unentschieden vom „Trauma“ der ewigen Verlierer lösen. In einer über weite Strecken hochklassigen, im letzten Viertel auch sehr emotional geführten Partie gelang dem BFV in der Nachspielzeit (90+3) der erlösende und verdiente Ausgleichstreffer durch Nadine Rinke.

Ein kurzer Rückblick: Der FC Silesia Görlitz war erst in der Saison 2015/16 in die Landesliga aufgestiegen, marschierte souverän durch die Saison und wurde verdienter Sachsenmeister. Der BFV 08 platzierte sich ungefährdet auf dem dritten Tabellenplatz, verlor aber alle drei Spiele gegen Silesia. Das Meisterschafts-Hinspiel Anfang November 2015 in Görlitz endete 4:1 (3:1), das Achtelfinal-Pokalspiel in Görlitz gewann Silesia drei Wochen später mit 1:0 (1:0) und auch das Meisterschafts-Rückspiel in Bischofswerda konnte Silesia am 8. Mai diesen Jahres mit 3:1 (2:0) gewinnen.

In der laufenden Spielzeit trafen beide Teams am 2. Oktober in Hagenwerder im Achtelfinale des Sachsenpokals aufeinander – und auch dieses Spiel gewann Silesia mit 2:1 (1:0). Die BFV-Heimpartie am vergangenen Sonntag wurde also mit Spannung erwartet. Auf dem Kunstrasenplatz Bischofswerda Süd begannen beide Mannschaften konzentriert und zeigten Tempofußball. In der 17. Minute fiel der 1:0-Führungstreffer. Zunächst probierte sich Sarah Jürß am Torschuss, doch die Abwehrmauer der Gäste ließ das runde Leder abprallen. Der Ball kam bei Sophie Zenker an und diese platzierte den Schuss scharf und präzise zum vielumjubelten Tor.

In der 26. Minute eine weitere Großchance für den BFV. Nadine Rinke scheiterte dabei zweimal. Der erste Schuss wurde von Silesia-Torhüterin Sandra Anna Superson abgewehrt, der zweite Schuss wäre fast im Tor drin gewesen, doch Natalia Marszalek rettete auf der Linie. In der 41. Minute fiel nach einem BFV-Ballverlust überraschend der 1:1-Ausgleich durch Agnieszka Weronika Rezler.

Die zweite Halbzeit war ebenso tempo- und chancenreich wie der erste Durchgang. In der 53. Minute traf Nadine Rinke nur die Latte des Silesia-Gehäuses. Elf Minuten später folgte die 2:1-Führung für Görlitz durch Sandra Badermann. Aufgrund mehrerer Verletzungspausen ließ der Schiedsrichter vier Minuten nachspielen. Der BFV warf alles nach vorn und Nadine Rinke gelang in der 93. Minute mit einem tollen Kopfball noch der Ausgleich.

Für den Bischofswerdaer FV 08 spielten: Marie Riebe; Sophia Böhmak, Melanie Claus, Elora-Dana Anders, Marie-Luise Petasch (72. Lina-Sophie Fischer), Sarah Kasper, Sophie Zenker, Leonie Gries, Nadine Rinke, Katrin Grüllich und Sarah Jürß (69. Emma Schmidt)

