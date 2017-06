Der Knorrefelsen wird saniert Während der Sommerferien werden Spezialisten dauerhafte Schutzzäune gegen Steinschlag errichten.

Die vorübergehende Sicherung gegen Steinschlag am Knorrefelsen wird in den Sommerferien durch einen dauerhaften Schutz ersetzt. © Claudia Hübschmann

Claus Scholze von der Inhaberfamilie des Hotels Knorre sieht die Ankündigung mit gemischten Gefühlen: Einerseits ist er froh, dass es nun endlich losgehen soll. Mit Ferienbeginn am Montag, dem 26. Juni wird die K 8010, die Elbtalstraße, unterhalb des Knorrefelsen, voll gesperrt. Sie soll bis zum Ende der Sommerferien am 4. August geschlossen bleiben, damit der marode Felsen gesichert und dauerhaft stabilisiert werden kann. Andererseits fallen die Bauarbeiten mitten in die Hauptsaison des Hotels mit seinen etwa 20 Beschäftigten. „Eigentlich war angedacht, dass die Arbeiten im April und Mai gemacht werden. Es hieß zwar mal, man werde sich vor den Bauarbeiten zusammensetzen, aber in Meißen läuft gelebte Demokratie anders.“ Er habe vom Ordnungsamt der Stadt den lapidaren Hinweis bekommen, dass es nun losgeht, aber das sei es auch schon gewesen.

Als die Elbtalstraße vor einem Jahr nach dem Felssturz für einige Zeit voll gesperrt werden musste, sei es ihnen verboten worden, an die Umleitungsschilder Hinweise auf ihr Hotel anzubringen. „Wir haben es mit sämtlichen Navis ausprobiert, man kann das Hotel damit nicht über die Umleitungsstrecken finden. Nun wolle er einen neuen Anlauf nehmen und noch einmal mit Bürgermeister Marcus Renner sprechen, sagt Claus Scholze.

Im Amtsblatt des Landkreises sind die Bauarbeiten am Knorrefelsen groß angekündigt. „Der Landkreis investiert 570 000 Euro in die Sicherheit“, ist dort zu lesen. Was mit dem Geld gebaut werden soll, erklärt Carsten Gey, der zuständige Sachgebietsleiter im Kreisstraßenbauamt: „Die Sicherungsnetze sind nur eine Interimslösung, da sich darin Staub und Schmutz fangen. Mit der endgültigen Felssicherung werden eine Prallwand, Steinschlagnetze, eine Gabionwand, eine Zaungalerie sowie ein Steinschlagschutzzaun installiert.“ Damit summieren sich die Gesamtausgaben für die Sicherung des Knorrefelsens auf fast eine Million Euro. Denn für die vor einem Jahr erfolgte Interimssicherung, bei der der Felsen auf einer Länge von 180 Metern sowie einer Höhe von 30 Metern mit Stahlnetzen bespannt und ein Sicherungszaun am Elberadweg installiert worden waren, sind schon einmal rund 365 000 Euro ausgegeben worden. Damit konnte der derzeitige Zustand gesichert werden: Die K 8010 ist per Ampelregelung halbseitig geöffnet.

Was die bevorstehenden Sanierungsarbeiten am Knorrefelsen betrifft, so ist dies etwas für Spezialisten. Dazu gehört Lutz Fischer vom Freiberger Ingenieurbüro Michael Bartsch. Seine Firma hat Erfahrungen bei der Sanierung von Felsen im Elbsandsteingebirge gesammelt und soll nun in Meißen für Sicherheit sorgen. „An der Felsböschung besteht durch die natürliche Verwitterung des Gesteins sowie die fortgeschrittene Belastung durch Strauch- und Baumbewuchs (Wurzeldruck) eine akute Steinschlaggefährdung für die darunterliegende K 8010“, benennt Lutz Fischer das Problem. Diesem soll neben kleineren Sicherungen mit der Herstellung einer Zaungalerie von 18 Metern Länge und einem Steinschlagschutzzaun von etwa 80 Metern Länge abgeholfen werden. Das Knifflige dabei sind weniger die ingenieurtechnischen Herausforderungen als der besondere Schutzstatus der Felsböschung. „Der Knorrefelsen ist unter anderem Heimstatt der Mopsfledermaus und der Wiesenkuhschelle mit einem sensiblen Bestand von neun Pflanzen“, schreibt die Kreisverwaltung dazu.

Läuft alles, dann soll die Elbtalstraße Mitte September übergeben werden.

