Der Klick zum Ehrenamt Pirna macht es leichter, Vereine und Helfer zusammenzubringen. Die Stadt erhofft sich davon mehr freiwilliges Engagement.

Mit einem Klick im Ehrenamt. © dpa

Pirna. Ein paar Stunden in der Woche ehrenamtlich zu helfen, das können sich viele Menschen vorstellen. Aber wo fragt man an? Wie erfährt man, wo Unterstützung benötigt wird? Pirna macht das es jetzt ganz einfach, freiwillige Hilfe anzubieten oder zu suchen. Aus dem Projekt Freiwilligenzentrale, das in der Stadt gemeinsam mit der Diakonie seit 15 Jahren läuft, ist eine Internetseite entstanden.

Auf ihr können Vereine und Verbände hinterlegen, auf welchen Gebieten sie die Unterstützung ehrenamtlicher Helfer benötigen, und auch welcher Zeitaufwand und welche Anforderungen damit verbunden sind. Wer sich informieren möchte, für den entfällt jetzt also selbst der Weg zur Freiwilligenzentrale in der Schloßstraße, er kann bequem am Computer recherchieren. Vor einigen Tagen schalteten Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) und Diakonie-Geschäftsführer Thomas Emmrich die neue Ehrenamtsplattform frei. Die Gestaltung der Website übernahm das Büro Horst Rasch.

„Mit dieser Plattform steht einer bequemen Recherche nach ehrenamtlichen Betätigungsfeldern nichts mehr im Wege“, sagt der Oberbürgermeister. „Wir erleichtern denen, die sich gern engagieren wollen, den Einstieg ins Ehrenamt.“ Vor allem rund um das Thema Ehrenamt in der Seniorenbetreuung und -begleitung bietet die neue Internetseite bereits jede Menge Wissenswertes, Ansprechpartner und Hilfe-Gesuche. Die Mitarbeiter der Freiwilligenzentrale, die die Internetseite pflegen, haben viele weitere Pirnaer Vereine angesprochen, die nun nach und nach mit Angeboten auf der Plattform präsent sind. Von den rund 200 Pirnaer Vereinen sind beim Start schon 21 dabei, immer mehr kommen hinzu.

Und so funktioniert’s: Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich in Pirna zu engagieren, kann auf der Internetseite seine Kontaktdaten hinterlegen und angeben, in welchen Bereichen er helfen möchte. Wenn ein Verein genau auf diesem Gebiet Hilfe sucht, meldet sich die Freiwilligenzentrale und stellt den Kontakt her. Alternativ kann man auf der Seite auch nach konkreten Aufgaben suchen, für die derzeit Freiwillige bei Pirnaer Vereinen benötigt werden. Derzeit ist das unter anderem Unterstützung im Flüchtlingscafé und Hilfe in einem Seniorentreff.

Hier gehts zum Ehrenamt.

zur Startseite