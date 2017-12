Der kleine Unterschied Die Deutsch-Französin Sabine Thillaye ist in die Politik gegangen. In Sachen Militär ticken die Nachbarn anders, sagt sie.

Sie habe, sagt Sabine Thillaye, lange überlegt, ob sie den Schritt wagen soll. Als Unternehmerin und unerfahren in der Welt der Politik, erschien ihr die Kandidatur für das französische Parlament als Wagnis. Die von Emmanuelle Macron und seiner neuen Partei „En Marche“ ausgelöste Euphorie in Frankreich haben die Deutsch-Französin schließlich überzeugt, sich selbst in den Wahlkampf zu stürzen. „Die Dynamik hat mich mitgerissen“.

Die Idee ging auf. Mit 58 Prozent der Stimmen gewann sie bei der Wahl vor einem Jahr ihren Wahlkreis Indre-et-Loire in Zentralfrankreich. Trotz des großen Anteils der rechtsgerichteten Le-Pen-Wähler in dieser Region hatte sie ihren Wahlkampf auf Macrons EU-Reformen zugeschnitten. Rund sieben Prozent der Weltbevölkerung leben in der Europäischen Union, sagt sie. „Was können wir allein noch bewegen?“

Inzwischen ist Thillaye Vorsitzende des Europa-Ausschusses des Parlaments und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Dass sie sich mehr als andere für Europa begeistert, hängt nicht nur mit Präsident Macron, sondern auch mit ihrer eigenen Lebensgeschichte zusammen. Thillaye stammt aus dem nordrhein-westfälischen Remscheid, sie lebt seit 34 Jahren in Frankreich. Neben der deutschen hat sie auch die französische Staatsangehörigkeit. Eine politische Karriere wie die ihre wäre früher nicht möglich gewesen, sagt die 58-Jährige. Ihre Wahl zur Ausschussvorsitzenden sei für sie ein äußerst bewegender Moment gewesen.

Allerdings bedeutet der Wechsel in die Politik auch eine gehörige Umstellung der Arbeits- und Denkweise der ehemaligen Unternehmerin. Rituale, Symbole und jede Menge Pomp gehören in Frankreich seit jeher zum Parlament und zur Regierung. Thillaye musste sich an die Zeremonien gewöhnen, ebenso wie an die langsameren Entscheidungswege. „Als Unternehmerin hatte ich anfangs immer noch das Produktivitätsdenken im Kopf“. Aber so funktioniert der Politbetrieb nun einmal nicht. Auch die zahlreichen neuen Abgeordneten der Macron-Partei „En Marche“ mussten sich zusammenraufen. Sie kommen aus politisch unterschiedlichen Richtungen, nicht alle haben politische Erfahrung. „Vor zehn Jahren hätten wir womöglich nicht miteinander gesprochen.“

Sie hofft, dass das Thema Bürokratieabbau künftig im Parlament eine größere Rolle spielt und „sensibler“ mit dem Staatshaushalt umgegangen wird. Immerhin hat sich die Nationalversammlung als eine der ersten Amtshandlungen neue Compliance-Regeln gegeben. Abgeordnete dürfen Familienangehörige nicht als Mitarbeiter einstellen und die Aufwandsentschädigungen nur noch zweckbestimmt und rechenschaftspflichtig verwenden.

Im Verteidigungsausschuss muss die Abgeordnete ihren Kollegen immer wieder erklären, warum die Deutschen besonders in der Verteidigungspolitik so anders ticken als die Franzosen. Ein wichtiger Unterschied: Das Ansehen der französischen Streitkräfte ist in der Bevölkerung des Nachbarlandes deutlich höher als hierzulande. Die Armee rangiert sogar noch vor der Polizei, der Justiz und dem Bildungswesen. 88 Prozent der Franzosen mögen ihre Armee, heißt es in einer Umfrage, die das Verteidigungsministerium in diesem Jahr veröffentlicht. Ein weiterer Unterschied: Der Parlamentsvorbehalt bei Bundeswehreinsätzen im Ausland. Die Rechtslage in Deutschland wird zwar respektiert, dennoch wünschen sich Verteidigungspolitiker in Paris raschere Entscheidungen im Krisenfall.

Frankreich ist auf vielen Schauplätzen militärisch aktiv, von den Deutschen erhofft sich Paris vor allem finanzielle Unterstützung, sagt Thillaye. Von dem französischen Engagement beispielsweise in Afrika profitiere indirekt auch die übrige EU. Es sei gut, dass die EU sich erstmals ernsthaft mit Verteidigung befasse. Am 13. November hatten sich 23 EU-Mitgliedsstaaten zu einer weitgehenden militärischen Zusammenarbeit verpflichtet. Eine regelmäßige Erhöhung der Verteidigungsausgaben, die Beteiligung an gemeinsamen Rüstungsprojekten und die Bereitstellung von Soldaten für die Krisenreaktionskräfte der EU sind Bestandteil des Vertrages. Ein erster, aber nicht sonderlich ehrgeiziger Schritt, kritisiert Manuel Lafont Rapnouil von der Denkfabrik European Council On Foreign Relations.

In der EU gibt es neben der französischen nur noch eine große schlagkräftige Armee – in Großbritannien. Nach dem Austritt der Briten aus der EU gerät Frankreich in militärischen oder terroristischen Krisenlagen noch stärker in die Rolle des „Leaders“ als bisher. Damit hat die französische Regierung im Prinzip auch kein Problem, sagt Martin Briens, Kabinettschef von Verteidigungsministerin Florence Parly. Allerdings fordert sie größeres Engagement als bisher und den Willen der anderen EU-Mitgliedsstaaten, sich mit den Ressourcen einzubringen, die ihnen zur Verfügung stehen.

Es wäre bereits ein erster richtiger Schritt, die Bedrohungen, denen Europa derzeit ausgesetzt ist, gemeinsam zu analysieren, fordern Thillayes Kollegen aus dem Verteidigungsausschuss. Der islamistische Terror in vielen europäischen Ländern, die instabile Lage in Afrika, speziell in der Sahelzone, die Konflikte auf dem Westbalkan und in der Ukraine, die milliardenschweren Investitionen Chinas in Forschung und Entwicklung – aus französischer Sicht sind dies gute Gründe für die EU, sich stärker zusammenzuschließen und die passive Rolle in militärischen Fragen abzulegen. Niemand, so die weit verbreitete Sorge in Paris und Brüssel, könne heute mit Sicherheit sagen, ob Europa in zehn oder 20 Jahren noch eine Insel der Stabilität sein wird.

