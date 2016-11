Der kleine Star Die Jahreskonzerte der Musikschule Fröhlich in Heidenau haben schon Tradition – diesmal gab es eine Premiere.

Miriam Hesse (l.) und Kristin Brügger bei ihrem Duett, bei dem es erst ganz still im Saal war und es dann ganz viel Applaus gab. © privat

Miriam nimmt das Mikrofon in die Hand, stellt sich auf die mittlere Stufe zur Bühne und singt. Kristin Brügger setzt sich im Schneemann-Kostüm zu ihren Füßen. Beide singen das „Let it go“ aus der Eiskönigin. Miriam ist sieben, Kristin 29. Die Ältere hat keine Probleme damit, dass die Show in der Aula des Gymnasiums der Jüngeren gehört. Es ist das letzte der fünf Jahresabschlusskonzerte der Musikschule Fröhlich in diesem Jahr, der zweite Auftritt für Miriam. Da hatten sich Musikschulleiterin Monika Schuster und Miriams Mutter Jeanette, die im Orchester spielt, schon wieder gefangen. Beim ersten Auftritt war das anders. „Ich konnte nicht mehr dirigieren“, sagt Monika Schuster. „Ich dachte daran, wie wir im Probenlager von Miriams Geburt erfahren hatten, wie wir ihre Geburt abends gefeiert haben, wie das ganze Orchester die letzten Tage vor den Konzerten mitgefiebert hat. Da musste das Taschentuch raus.“ Und auch Mutter Jeanette hatte zu tun, die Noten vor sich zu erkennen. Es ist schon etwas Besonderes, die Kinder und Enkelkinder von Musikern aufwachsen zu sehen und sie sogar musikalisch begleiten zu dürfen, sagt Monika Schuster. Dazu gehört auch ihr Sohn David, bei dem sie sich am Ende für seine Unterstützung bedankt.

Inzwischen sind fünf Orchesterbabys geboren, das sechste ist unterwegs. Der Nachwuchs – nicht nur der Orchestermitglieder – lernt in der musikalischen Früherziehung das Einmaleins der Noten und des Taktes. Bis zu den „Happy Oldies“ gibt es für jede Altersgruppe eine passende Gruppe. Bei den Jahreskonzerten machten so rund 200 kleine und große Musiker mit. Der Auftritt der Jüngsten verzögerte sich um ein paar Minuten: Ein Kind musste auf Toilette. Was sein muss, muss sein.

Die Jahreskonzerte sind nicht einfach die Aneinanderreihung von Liedern und Musikstücken, sondern erzählen immer eine Geschichte, bei der auch getanzt und eben gesungen wird. Die Hauptrolle spielt die Hexe, verkörpert von Sabine Tomuschat, die sonst die Jüngsten betreut. Ihr Mann Hartmut ist als Hausmeister ihr Gegenspieler. Diesmal ging es mit den zwei Musikschul-Maskottchen Toffel und Theo durch den Zauberwald zum Hexenhaus. Die wurden einmal von Edana und Tabea Warg und in den Sonntagskonzerten von Carolin Hahn und Leonard Hoppe gespielt.

Diese fünf Konzerte an zwei Tagen sind eine organisatorische und kräftemäßige Meisterleistung für alle Beteiligten – beim Orchester spielen 30 Leute alle fünf Konzerte. Beim letzten muss Monika Schuster immer mit einer Überraschung rechnen. Diesmal bekam sie einen neuen Notenständer geschenkt, nachdem der Vorgänger sich aus dem Staub gemacht hatte und der Ersatz immer zusammenklappte. Einen Kinderstar wollen ihre Eltern Jeanette und Alexander Hesse aus Miriam nicht machen. Beide gehören ebenfalls zum Ensemble. Jeanette bereits seit Anfang an, also seit 1993. Alexander Hesse ist der kreative Kopf der Konzerte, bei denen er auch für die Übertragung auf die Leinwand sorgt. Miriam hat einfach Freude am Singen, sagen ihre Eltern. Und das unterstützen sie. Nach ihrem Auftritt geht Miriam schnell ihr Tüllkleid ausziehen und setzt sich dann wieder zu den anderen Kindern. Dort singt sie das Duett „Märchen schreibt die Zeit“ aus „Die Schöne und das Biest“. Kristin Brügger und David Schuster führen damit auch eine Tradition weiter. Wer weiß, vielleicht auch Miriam, irgendwann.

