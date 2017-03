Der kleine Karl sucht einen Lebensretter Der zehn Monate alte Junge leidet an einer sehr seltenen Krankheit. Das Klinikum Freital startet nun eine Hilfsaktion.

Obwohl erst zehn Monate alt, muss er schon ganz stark sein: Wegen einer seltenen Erbkrankheit braucht der kleine Karl dringend einen Stammzellenspender. © Privat

Freital. Am Anfang war nichts ungewöhnlich. Als der kleine Karl aus Werda im Vogtland vor zehn Monaten zur Welt kam, schien alles noch in Ordnung. Der Junge entwickelte sich normal, auffällige Symptome gab es zunächst keine. Doch vier Monate später zeigten sich bei dem Kleinen erste Anzeichen: Seine Fontanelle entwickelte sich nicht wie bei anderen Kindern. Einige Untersuchungen später dann der Schicksalsschlag für die Familie: Karl leidet an der äußerst seltenen Stoffwechselkrankheit „Infantile Osteopetrose“.

Dabei handelt es sich um eine vererbbare Erkrankung, bei der der Körper Calcium nicht richtig verarbeitet, erklären die Mediziner der Helios Weißeritztalkliniken in Freital. Statt ins Blut gelangt es in die Knochen. Dadurch kommt es zu einer übermäßigen Produktion von Knochenmasse, die Knochen werden instabil und brechen sehr leicht. Zudem werden Nerven innerhalb der Knochen eingeklemmt. Krampfanfälle, Blutarmut, große Bauchorgane, Atemprobleme und schwere Sehstörungen sind die Folge. Karls Sehnerven sind bereits betroffen.

Genetischer Zwilling gesucht

Doch es gibt Chancen, die Krankheit aufzuhalten. Dazu braucht Karl, dessen Mama im Plauener Klinikum arbeitet, einen Stammzellspender. Nach Auskunft von Spezialisten lässt sich die Krankheit mit einer Stammzellen- oder Knochenmarkspende in der Regel gut behandeln. Nach einer erfolgreichen Therapie bilden sich die meisten Symptome der infantilen Osteopetrose innerhalb von Wochen bis Monaten vollständig zurück. Allerdings lässt sich ein einmal eingeschränktes Sehvermögen nur selten wieder herstellen.

Allerdings drängt die Zeit. Weil die Erkrankung nach Angaben der Experten schnell voranschreitet, muss schnell ein passender Spender gefunden werden. Bei der Suche unterstützen die Familie mehrere Krankenhäuser. Da Karls Mutter Mitarbeiterin im Helios-Klinikum in Plauen ist, wollen die sächsischen Helios-Kliniken helfen. Mit dabei ist auch das Freitaler Klinikum. Gemeinsam mit dem Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden Sachsen (VKS) hat es für den 23. März eine sogenannte Typisierungsaktion organisiert. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können sich Spendenbereite typisieren lassen.

Das Prozedere ist einfach, schmerzfrei und dauert nicht lange: Mit Hilfe eines Wattestäbchens wird ein Wangenabstrich gemacht. Anschließend überprüft der VKS im Labor, ob einer der Probanden als potenzieller Spender infrage kommt. Ist das der Fall, wird er benachrichtigt. In einem wohnortnahen Krankenhaus werden dem Spender dann Stammzellen aus dem Blut oder Knochenmark entnommen.

Am Donnerstag gab es bereits eine Typisierungsaktion in Pirna: 133 Menschenerklärten sich dort zu einem Wangenabstrich bereits. „Ich habe selber zwei Kinder mit einem angeborenen Herzfehler. So kann ich mich sehr gut in die Ängste der Eltern des kleinen Karls hineinversetzen und die Sorgen nachempfinden“, sagt beispielsweise Peggy Spreitzer, die extra aus Bahretal nach Pirna fuhr, um sich registrieren zu lassen. Ein junger Mann, der auf dem Sonnenstein wohnt, erzählt, dass das Kind einer Freundin an einer ähnlichen Krankheit gestorben sei, unter der der kleine Karl leidet. „Es ist ja auch kein großer Aufwand, ein Wattestäbchen in den Mund zu führen, kann aber einen großen Effekt haben“, fügt er hinzu.

Hilfe auch für andere

Eine Typisierung kann übrigens nicht nur möglicherweise dem kleinen Karl helfen. Denn die Daten werden im Zentralen Knochenmarkspende-Register aufgenommen. „Auch für andere Patienten, die gesunde Stammzellen benötigen, erhöht sich die Chance, je mehr Spender registriert werden“. Als Spender bereiterklären kann sich, wer zwischen 18 und 55 Jahre alt ist. Bestimmte Erkrankungen können eine Registrierung ausschließen. (mit SZ/cb)

Typisierungsaktion für den kleinen Karl: Dienstag, 28. März, 10 bis 16 Uhr, Klinikum Freital, Bürgerstraße. Wer Karls Geschichte verfolgen will: Seine Eltern haben eine Facebook-Seite eingerichtet. Weitere Informationen gibt es auf der Website des zentralen Knochenmarkspender-Registers.

