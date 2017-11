Handball Der Klassiker steht an Die Neudorf/Döbelner Männer reisen zum ewigen Rivalen nach Kamenz. Keine einfache Aufgabe nach zuletzt drei Niederlagen.

Die Männer der HSG Neudorf/Döbeln, am Ball Franz Schuster, müssen am Sonntag beim HVH Kamenz antreten. Nach drei Niederlagen in Folge soll wieder ein Erfolgserlebnis her. © André Braun

Die Neudorf/Döbelner Mannschaften sind in der Sachsen- und Verbandsliga auswärts gefordert. Dagegen haben die Waldheimer Verbandsligisten jeweils Heimvorteil.

Sachsenliga Männer: Die Begegnung zwischen dem HVH Kamenz (6./7:9) und der HSG Neudorf/Döbeln (4./8:6) ist fast schon so etwas wie der Klassiker der Sachsenliga. Dieses Duell verspricht alles, was den Handballsport so attraktiv macht. Für die Neudorf/Döbelner ist es das vierte Auswärtsspiel dieser Saison. Bisher lief es in fremder Umgebung bei nur einem Sieg beim Neuling Kurort Hartha und zwei Niederlagen weniger erfolgreich als in heimischer Halle. In Kamenz wartet wiederum keine einfache Aufgabe. Diese Spiele sind immer besonders emotional und es kommt vor allem auf ganz starke Nerven an. Spielerisch sollte die HSG in der Lage sein, den keineswegs schwachen Gastgebern erfolgreich Paroli zu bieten. Gegen Kamenz war in der Vergangenheit schon alles möglich und das könnte auch in dieser Begegnung so sein. Für HSG-Trainer Thomas Schneider ist es wichtig, dass die Serie von drei Niederlagen in Folge beendet wird. „Wir brauchen ein Erfolgserlebnis“, so Schneider. „Wir haben die Niederlagen ausgewertet. Es gilt, an die positiven Dinge anzuknüpfen und über 60 Minuten konzentriert zu bleiben.“

Sachsenliga Frauen: Der HC Sachsen Neustadt/Sebnitz (7./8:8) empfängt die HSG Neudorf/Döbeln (1./14:2). Die Einheimischen kommen bisher wesentlich besser als im Vorjahr zurecht. Sie werden sicher alles daran setzen, dem Tabellenführer die Punkte wegzunehmen. Der spielerisch verbesserte HCS muss von der HSG demnach sehr ernst genommen werden. Bisher lief es für Neudorf/Döbeln gut. Der Spitzenreiter hat es selbst in der Hand, den Platz an der Sonne zu verteidigen. Mit den zuletzt erbrachten Leistungen ist das auch in Neustadt möglich. „Wir wollen unsere Siegesserie ausbauen und Platz eins verteidigen“, gibt sich Trainer Daniel Reddiger optimistisch. Allerdings sei es dafür erforderlich, eine bessere Leistung als vergangene Woche gegen Chemnitz abzuliefern. Torhüterin Sarah Eichhorn und Laura Burkhardt fehlen verletzt.

Verbandsliga Männer Staffel Ost: Der VfL Waldheim 54 (10./5:11) hat den TBSV Neugersdorf (8./6:10) zu Gast. Beide können mit der momentanen Punkteausbeute nicht zufrieden sein, sie entspricht nicht den erwarteten und in guter Verfassung auch möglichen besseren Platzierungen. Aus unterschiedlichen Gründen läuft es bei beiden noch nicht richtig rund. Das gilt es zu verbessern. Wem das eher gelingt, der wird dieses Spiel für sich entscheiden. In heimischer Halle sollte der VfL dabei ein kleines Plus haben, das es zu nutzen gilt. Trainer Mario Piasecki sagte: „Die personelle Lage hat sich nicht wirklich entspannt, sodass wir auf Akteure aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen müssen. Dennoch wollen wir die Punkte in Waldheim behalten.“

Verbandsliga Männer Staffel West: Die HSG Neudorf/Döbeln II (9./4:12) geht als klarer Außenseiter in das Spiel bei der SG LVB Leipzig II (1./16:0). Der Aufsteiger hat mit den bei vielen Neulingen auftretenden Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen, die durch die derzeitigen personellen Probleme auch kaum zu beheben sind. Dennoch kann die HSG unbelastet beim Staffelfavoriten auftreten, von ihr werden keine Wunder erwartet. Es geht darum, so gut wie möglich abzuschneiden. Am Sieg der LVB-Männer dürfte es keine Zweifel geben. Trainer Marc Süße sieht sein Team als krassen Außenseiter. „Wir werden so gut wie möglich mithalten. Allerdings sind die personellen Sorgen nicht geringer worden“, sagte Süße.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost: Im Spiel zwischen dem VfL Waldheim 54 (7./7:9) und dem TBSV Neugersdorf (8./7:9) stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die nach dem Punktestand als spielerisch gleichwertig einzuordnen sind. Das überrascht, denn die Waldheimerinnen sind von ihren Voraussetzungen her doch höher einzuschätzen, als der bisher gut agierende Aufsteiger. Die VfL-Frauen konnten das aber zuletzt nicht umsetzen. Ein Heimsieg käme da gerade recht, aber ohne eine Verbesserung der eigenen Leistung wird das gegen die sicher ehrgeizigen Gäste nicht gelingen. Für Trainer Ulf Seeger ist ein Sieg Pflicht. „Nachdem es zuletzt nicht so gut lief, müssen wir wieder punkten. Ob Yvonne Fahnert und Janett Voss spielen können, steht noch nicht fest“, so Seeger.

Bezirksliga Männer Leipzig: Bei der SG Lok Wurzen (12./4:10) gastiert der VfL Waldheim 54 II (5./10:6). Der amtierende Bezirksmeister ließ bisher die beeindruckende Stabilität der Vorsaison etwas vermissen. In Wurzen geht es darum, den Anschluss nicht weiter zu verlieren und die beiden Punkte mitzunehmen. In Normalform ist das auch machbar.

Der SV Leisnig 90 (8./6:10) empfängt die SG LVB Leipzig III (2./14:2). Den Fehlstart in die Saison konnte der SVL inzwischen doch etwas korrigieren. Die Aufgabe gegen die Leipziger wird den Gastgeber allerdings richtig fordern. LVB gehört zu den Titelanwärtern und hat das mit den bisherigen Ergebnissen auch bewiesen. Die Leisniger brauchen Bestform, um zu gewinnen.

Bezirksliga Frauen Leipzig: Nach der einfachen Vorrunde in den Staffeln A und B geht es mit den Hauptrundengruppen 1 (Plätze 1 bis 8) und 2 (Plätze 9 bis 16) in einer doppelten Punktrunde in die entscheidenden Spiele. Alle Teams starten neu bei Null. Als Vierter der Vorrunde A empfängt die HSG Neudorf/Döbeln II den Sieger der Vorrunde B NHV Concordia Delitzsch. Die Gäste kommen mit der Empfehlung nach Döbeln, alle sieben Vorrundenspiele ihrer Staffel gewonnen zu haben. Damit ist auch klar, dass die HSG für den eigenen Erfolg besser und konstanter als in den Vorrundenspielen auftreten muss.

Neben diesen beiden Mannschaften spielen SG Rückmarsdorf/Löbnitz, BSC Victoria Naunhof, SG Motor Gohlis Nord (Vorrunde A) und SC DHfK Leipzig II, Bornaer HV sowie TSV Leipzig-Wahren (Vorrunde B) um den Meistertitel und die Platzierungen bis Rang acht.

Bezirksklasse Frauen Chemnitz: Die HSG Muldental 03 (3./8:2) spielt zu Hause gegen die HSG Langenhessen-Crimmitschau II (1./10:2). Beide Teams haben mit guten Leistungen überzeugt und sind Bestandteil der Tabellenspitze. Die Muldentalerinnen haben diesen Anspruch nach ihrem Abstieg aus der Bezirksliga selbst formuliert. Die Gäste stehen als Neulinge dagegen unerwartet gut da und sie werden das auch in Roßwein zeigen wollen. Wenn Muldental seine gewohnten Leistungen abrufen kann, dann sollte trotz des nötigen Respekts gegenüber den Gästen der Heimsieg greifbar sein.

Kreisliga Männer Mittelsachsen: Der VfL Waldheim 54 III (4./4:2) empfängt den TSV Fortschritt Mittweida II (1./8:0). Die Mittweidaer als Serienmeister der letzten Jahre stehen momentan erneut ungeschlagen an der Tabellenspitze. Das wird eine schwierige Heimaufgabe für den VfL. Die Waldheimer werden sicher den Ehrgeiz haben, dem Staffelkrösus die ersten Punkte abzunehmen. Dafür muss es für die Gastgeber aber optimal laufen. Ein Sieg des Kreismeisters wäre keine Überraschung.

