„Der Klassenerhalt bleibt das Ziel“ Beim SV Aufbau Waldheim wollen sich einige Spieler zum Saisonende abmelden. Der Trainer behält dennoch die Ruhe.

Kapitän Manuel Natzschka (rechts) und Martin Leimner bejubeln im Spiel gegen die SG Gnandstein ein Tor für den SV Aufbau Waldheim. Die beiden erfahrenen Spieler sind mit jeweils fünf Treffern auch die erfolgreichsten Torschützen ihres Teams. © Dietmar Thomas

Die Kreisoberligafußballer des SV Aufbau Waldheim haben eine Halbserie mit Licht und Schatten absolviert. Nach mäßigem Auftakt – erst im sechsten Spiel gelang der erste Saisonsieg – hat sich die Mannschaft gefangen. Aus den letzten sechs Partien der Hinrunde haben die Zschopaustädter immerhin zehn Punkte geholt. Der DA sprach mit Trainer Andreas Kügler über die Hinrunde und darüber, wie es beim SV Aufbau weitergehen soll.

Andreas Kügler, das für Sonntag geplante Testspiel in Mittweida wurde abgesagt. Steht nun ein zusätzliches Training auf dem Plan?

Nein. Eventuell können wir gegen einen anderen Gegner spielen.

Ihr Team steht mit 15 Punkten auf Platz zwölf. Liegt es damit im Soll oder hatten Sie sich mehr ausgerechnet?

Ich hätte mit dem einen oder anderen Punkt mehr gerechnet. Wir sind schwer in die Saison rein gekommen, haben einige Punkte liegen gelassen. Gerade gegen die Aufsteiger. Hätten wir diese Punkte geholt, wären wir schon aller Abstiegssorgen ledig. Dabei kann man in Ostrau durchaus verlieren, aber das 0:7 war eindeutig zu hoch. Da haben einige meiner Spieler vor 200 Zuschauern zu großen Respekt an den Tag gelegt. Die Niederlage gegen Neukirchen und das Remis in Falkenhain haben wir uns selbst zuzuschreiben. Da haben einige Spieler die nötige Einstellung vermissen lassen. Dass es geht, haben wir mit unserem Auftritt in Roßwein gezeigt. Das war unser bestes Spiel, das wir auch verdient gewonnen haben.

Es dauert lange, bis in der Torschützenliste ein Waldheimer Spieler auftaucht. Martin Leimner und Manuel Natzschka bringen es auf jeweils fünf Tore. Fehlt ihrem Team ein richtiger Stürmer?

Ganz eindeutig ja. Wir bekommen es zu selten hin, nach vorn richtig Druck zu machen. Uns fehlt ein Mann wie Rico Bebersdorf, der bis Ende 2015 bei uns gespielt hat. Selbst Stephan Leimner ist als gelernter Stürmer in der Abwehr wertvoller. In der Abwehr sind wir gut aufgestellt. Vorne hapert es aber. Hinzu kommt die personelle Situation. Sobald zwei, drei Spieler fehlen, sieht es schlecht aus.

Soll im Frühjahr noch eine Schippe draufgelegt werden?

Wenn man die Kreisoberliga betrachtet, ist sie nicht mehr so stark noch vor ein paar Jahren. Wir müssen die Spiele gegen gleichwertige Gegner positiv gestalten, dann haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun. Ich habe viele Einzelgespräche geführt, der Wille zum Klassenerhalt wurde von allen bekundet.

Gab es während der Winterpause personelle Veränderungen?

Willy Kreher hat sich abgemeldet.

Nächste Woche steht das erste Nachholspiel an, wie ist die Vorbereitung verlaufen?

Wir spielen in Regis-Breitingen auf Kunstrasen gegen Chemie Böhlen. Die Vorbereitung ist aber nicht so gelaufen, wie wir das wollten. Wir konnten fast nie auf dem Platz trainieren, höchstens mal bei tiefem Schnee. So haben wir vor allem konditionelle Trainingsinhalte gesetzt, haben viele Kilometer gemacht. In dieser Woche haben wir in der Halle trainiert. Ein Kunstrasenplatz wäre hilfreich.

Wo sehen Sie Ihre Mannschaft am Ende der Saison?

Der Klassenerhalt bleibt das Ziel. Wenn alle mitziehen, sehe ich uns im gesicherten Mittelfeld. Aber wie gesagt, es müssen alle zur Stange halten.

Es geht das Gerücht, dass nach Abschluss der Saison einige Spieler ihre Laufbahn beenden wollen. Was ist da dran und wie soll es weitergehen?

Namen will ich nicht nennen. Aber es stimmt schon, dass der eine oder andere gesagt hat, dass er seine Laufbahn beendet. Wir sind jetzt in der Planung für die neue Saison und auf der Suche nach neuen Spielern.

Spielt Aufbau unter diesen Voraussetzungen nächstes Jahr noch in der Kreisoberliga?

Ich würde es mir wünschen. Aber es müssen vom Verein Anstrengungen unternommen, neue Spieler heranzuholen.

