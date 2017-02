„Der Kita-Anbau kommt zu spät“ Mathias Anderssohn hat die Kita-Erweiterung angeschoben. Nach den jüngsten Etatplänen der Gemeinde ist er enttäuscht.

Elternvertreter Mathias Anderssohn hatte während seiner Elternzeit die Pläne für einen Anbau der Priestewitzer Kita „Villa Kunterbunt“ vorangetrieben und zusammen mit dem Dresdner Bauingenieur Jörg Zimmermann ein Konzept erstellt. © Klaus-Dieter Brühl

Herr Anderssohn, so wie es jetzt aussieht, soll der Anbau erst 2019 realisiert werden. Können Sie sich damit anfreunden?

Nein, weil das um vieles zu spät ist. Man könnte durchaus versuchen, dieses Bauvorhaben eher in den Haushalt zu bringen, wenn man das nur wollte.

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde begründet, dass der Plan für 2018 schon voll ist. Wie sehen Sie das?

Ich kann als Außenstehender keine Aussage treffen, was in dem Haushaltsplan alles verankert ist – was unbedingt gemacht werden muss, und was man hätte durchaus auf einen späteren Zeitpunkt schieben können. Des Weiteren bin ich der Meinung, dass zu Zeiten der günstigen Bauzinsen die Gemeinde in der Lage ist, auch Geld aufzunehmen, um das eine oder andere Thema schneller abzuarbeiten.

Inwieweit ist denn der Kita-Anbau aus Ihrer Sicht notwendig?

Er ist sehr notwendig, weil der Platzbedarf im Kinderhaus gestiegen ist. Das Hauptaugenmerk liegt darin, dass Toiletten im Obergeschoss entstehen, die zurzeit einfach nicht existieren. Das ist ein ganz großer Punkt bei diesem Bauvorhaben. Außerdem ist die Essensversorgung für die Kinder im Obergeschoss sehr beschwerlich. Das ist und bleibt leider bis 2019 so. Es muss erst was passieren.

Es ist aber noch nichts passiert.

Da haben Sie recht. Es ist noch kein Essenkübel die steile Treppe runtergefallen, es hat sich noch keiner verletzt. Es ist noch kein Kind auf der Treppe, wenn es eilig ist, ausgerutscht. Es ist noch nichts passiert. Es muss erst was passieren, bis irgendwer aufwacht.

Das Treppenhaus ist TÜV-gerecht und abgenommen. Da will ich gar nicht dran deuteln. Aber zur Vereinfachung des Ganzen wäre eine Toilette im Oberbereich hilfreich. Ebenso ein gemeinsamer Speiseraum im Erdgeschoss, damit das beschwerliche Hochtragen des Essens ein Ende hat. Der erweiterte Platz macht auch die Aufsicht der Kinder leichter.

Wie weit sind denn die Baupläne?

Nach der letzten Gemeinderatssitzung habe ich den Eindruck, dass sie noch nicht viel weiter sind als zu der Beratung im November. (Da hatten sich Vertreter der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates mit dem Projektanten Jörg Zimmermann, Eltern und Kita-Erzieherinnen getroffen, Anm. d. Red.) Dort gab es noch ein paar Anregungen und Veränderungen, die Herr Zimmermann noch bis Ende letzten Jahres einarbeiten wollte, damit es zur Baugenehmigung eingereicht werden kann. Aber der Bau liegt auf Eis, weil das Geld für diese Baugenehmigung erst für den Haushalt 2017 einplant ist. Und solange der diesjährige Haushalt noch nicht beschlossen ist, geht es mit der Planung nicht weiter. Stattdessen verweist die Gemeinde auf einen möglichen Baubeginn 2019. Das ist, wie gesagt, meines Erachtens zu spät und könnte vorgezogen werden, wenn man eine Finanzierung aufnehmen würde.

Dabei steht ja die Gemeinde Priestewitz finanziell gut da, wie der Kämmerer vor Kurzem verkündete.

Genau. Laut seiner Aussage in der SZ ist die Gemeinde Priestewitz das erste Mal seit Jahrzehnten schuldenfrei und hat sogar vier Millionen Euro auf der hohen Kante liegen. Ich weiß ja nicht, wie viele Rücklagen eine Gemeinde bilden muss. Aber das zu verkünden und dann unser Anliegen mit dem Kita-Anbau so weit zu verschieben, passt irgendwie nicht zusammen. Ich bin der Meinung, dass wir unsere Kinder nicht so weit hinten anstellen sollten.

Sie sind Initiator für die Vorplanung des Kita-Anbaus. Inwieweit haben Sie noch ein Mitspracherecht?

Gar keins. Ich bin raus. Das Projekt ist durch Spenden finanziert worden. Die meisten Spender habe ich zwar organisiert. Doch die Spendenquittungen hat der SV Traktor Priestewitz ausgestellt. Und somit ist der Sportverein der Eigentümer des Projektes.

Aber an sich ist die Planung fertig. Was ist neu dazugekommen?

Am Speisesaal und der Küche gab es ein paar leichte Veränderungen. Außerdem wird voraussichtlich auf den Essenlift verzichtet, weil er ja mit erheblichen Wartungskosten verbunden ist. Auch die Rettungsrutsche ist raus aus dem Konzept.

Ihre kleine Tochter, die 2015 geboren wurde, hätte ja noch was davon.

Sie ist seit einem halben Jahr in der Kita. Sie wird hoffentlich noch in den Genuss kommen, den Anbau zu erleben. Mein Sohn hat dagegen nichts mehr davon. Das finde ich traurig, zumal ja noch nicht mal Gewissheit besteht, ob der Kita-Anbau überhaupt im Haushaltsplan 2019 berücksichtigt wird. Er ist bisher ja nur eine Kann-Position. Die Baugenehmigung wird sicherlich in diesem Jahr über die Bühne gehen, aber danach liegt das Projekt erst einmal in der Schublade.

Wann könnte der Anbau aus Ihrer Sicht umgesetzt werden?

Wenn die Gemeinde sich dazu entschließen würde, eine Finanzierung aufzunehmen – denn die Kredite sind ja so günstig wie nie – dann könnte man den Anbau zeitnah umsetzen. Damit meine ich Ende 2017 oder Anfang 2018. Ich und die anderen Eltern würden uns wünschen, dass der Gemeinderat noch mal darüber nachdenkt.

Gespräch: Jörg Richter

