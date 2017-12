Der Kaufrausch geht weiter Das Stadtzentrum war am Mittwoch wieder dicht. Die Geschäfte locken nach Weihnachten mit Rabatten.

Daniela Scherbath (l.) und ihre Nichte Lena nutzen die freien Tage zum Shoppen. © Sven Ellger

Was schenke ich bloß? Diese quälende Frage stellte sich vor Weihnachten auch Daniela Scherbath. Vor allem für ihre 14-jährige Nichte Lena wollte der Dresdnerin einfach nichts Passendes einfallen. Die Lösung: Lass’ uns doch nach den Feiertagen durch die Geschäfte ziehen. Sehen und kaufen, ganz in Ruhe. Geklappt hat das am Mittwoch nicht so richtig. Die Ruhe ist auf der Prager Straße schnell dahin gewesen.

Wer kurz nach 10 Uhr dachte, Menschenmassen würden erst nächstes Jahr wieder die Einkaufsmeile verstopfen, der musste sich eine Stunde später eingestehen, dass er sich mächtig geirrt hatte. Altmarkt- und Centrum-Galerie füllten sich schnell. Vor dem Schalter im Mediamarkt , in dem im Internet bestellte Ware abgeholt werden kann, hatte sich nach kurzer Zeit eine lange Schlange gebildet. Auch drin war viel los. Daniel Pohl wollte eine 360-Grad-Kamera zurückgeben. Am Heiligabend sollte das Geschenk funktionieren, tat es aber nicht, sagte er. Anstandslos durfte er das defekte Gerät schließlich umtauschen. Andere Einkaufswütige schleppten von ihren geschenkten Gutscheinen Drucker, Fotoapparate und Fernseher aus dem Geschäft heraus.

Lena hatte dagegen nur Augen für Klamotten. Kaum ein Geschäft umgarnt die Kunden derzeit nicht mit Rabatten. Mit „Final Sale – bis 70 Prozent runter“-Aufklebern animierte ein Bekleidungsgeschäft in der Altmarkt-Galerie zum Shoppen. Ein großes Modehaus auf der Prager Straße ging gleich vom „Christmas Sale“ zum „Silvester Sale“ über. So landeten ziemlich schnell eine Jeans und ein Shirt in Lenas Einkaufstüten. Eine Winterjacke und ein Geschenk für die Freundin sollten noch dazukommen. Daheim in Neustadt habe sie nicht so eine große Auswahl an Geschäften. Gemeinsam Zeit zu verbringen und einkaufen zu gehen, sei deshalb ein tolles Geschenk, sagte sie.

Trubel drin, Trubel draußen: Stoßstange an Stoßstange klebten die Autos am Mittag auf der Marienstraße, bis vor zum Postplatz. Ihr Ziel war die Tiefgarage unter der Altmarkt-Galerie. Dass die Tafel davor „besetzt“ anzeigte, störte offenbar kaum einen Fahrer. Sie stellten sich an, bis ein anderer den Einkaufstempel verlassen hatte. Nicht dass sie eine Wahl gehabt hätten. Auch auf der Centrum-Galerie, unterm Karstadt und auf dem Ferdinandplatz war weit und breit nicht eine freie Parklücke zu entdecken.

Viele Dresdner sind nicht nur zum Umtauschen defekter oder unliebsamer Geschenke ins Zentrum gefahren sein. „Gutscheine waren in diesem Jahr sehr beliebt, in der letzten Woche wurden besonders viele verkauft“, sagte David Tobias, Geschäftsführer vom Handelsverband Sachsen, am Mittwoch. Im Wert von rund drei Milliarden Euro hätten die Deutschen im November und Dezember Gutscheine erworben, schätzt der Handelsverband und weist darauf hin, dass diese bis Ende 2020 gültig seien, sofern keine Frist daraufstehe. Eine neue Tendenz sei, die Gutscheine in Familie einzulösen, sagt David Tobias. „Viele verbringen dann den ganzen Tag zusammen.“ Und für die Händler ergibt sich laut Handelsverband ein weiterer Vorteil: Je mehr Geld und Gutscheine verschenkt werden, umso weniger werde nach Weihnachten umgetauscht.

Sich selbst beschenkt haben Lukas und Lilly allerdings nicht, indem sie Gutscheine einlösten. Die beiden nutzten das Weihnachtsgeld von der Familie für einen neuen Anzug. „Gutscheine gab es in diesem Jahr keine, das ist sowieso nicht besonders einfallsreich“, finden sie. Bargeld setzten auch Linda und Tom in der Altmarkt-Galerie um. „Wir fahren morgen in den Ski-Urlaub nach Oberwiesenthal und haben erst einmal Socken gekauft. Jetzt suchen wir noch einen Ski-Helm“, sagten sie. Gutscheine lagen aber auch unterm Christbaum – für Lidl und Reitstunden.

Über ein volles Haus freute sich am Mittwoch David Penndorf von der Altmarkt-Galerie. „Läden und Parkhaus sind gut besucht“, sagte er nach einer kurzen Zwischenbilanz am Nachmittag. Genaue Besucherzahlen konnte er noch nicht nennen. Fast alle Läden hätten viele Artikel reduziert, in dieser Woche sollten weitere Rabatte dazukommen. Der Kaufrausch dürfte also anhalten. An diesem Donnerstag startet außerdem der Feuerwerks-Verkauf in Dresdens Geschäften.

Freie Parkplätze gesucht? www.dresden.de/parken

zur Startseite