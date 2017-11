Gut zu wissen Der kaputte Trockenboden In einem städtischen Haus in Schmiedeberg wurde der Holzwurm bekämpft. Das kann aber doch nicht Monate dauern.

Melanie Fleck weiß nicht, wo sie die Wäsche trocknen soll. Auf dem Trockenboden ihres städtischen Wohnhauses in Schmiedeberg wurde vor Monaten der Holzboden herausgerissen und seither nicht wieder eingebaut. In ihrer Wohnung zu trocknen, ist auch keine gute Idee. Die Wände sind dort ohnehin schon feucht.

Im Mietvertrag ist das Recht auf einen Trockenboden klar geregelt.

Von außen sieht das Haus auf dem Bauverein in Schmiedeberg gut aus, allerdings ist der Dachboden seit Juni nicht mehr nutzbar.

Dieser Rest von Schädlingsgift steht seit Monaten auf dem Boden.

Wo soll ich jetzt meine Wäsche trocknen? Das fragt sich nicht nur Melanie Fleck, die im Haus Bauverein 125 in Schmiedeberg wohnt. Hier haben die drei Mietparteien vor Pfingsten die Aufforderung bekommen, den Dachboden zu beräumen. Sie hatten dort ihre Bodenkammer und Platz zum Wäschetrocknen. Das Dachgebälk war vom Holzwurm befallen. Die Mieter haben den Boden freigeräumt. Danach hat eine Schädlingsbekämpfungsfirma ihre Arbeit gemacht. Ein großer Kanister mit dem Mittel Deltox, in dem noch einige Liter Gift schwappen, stand bis diese Woche noch da. Aber sonst hat sich all die Monate nichts mehr getan. Der Fußboden ist entfernt. Die Schlacke, mit welcher der Boden vor Jahren aufgeschüttet wurde, liegt offen. Drauf gehen oder Wäsche aufhängen kann niemand.

„Wir waren schon mehrfach auf der Gemeinde und in der Sprechstunde der Wohnungsverwaltung. Wir wurden immer wieder vertröstet. Mal hieß es, die Kommune sei zuständig, mal hieß es die Wohnungsverwaltung. Passiert ist nichts“, sagt Rommy Kaiser, die in der Etage über Melanie Flecks wohnt. Jetzt ist den beiden Frauen der Kragen geplatzt. Sie wissen, dass in Nachbarhäusern ebenfalls die Aufforderung gekommen ist, den Boden zu beräumen. Gerade im Winter wäre ein Trockenboden wichtig. Sie wandten sich daher an die Sächsische Zeitung.

Das Haus auf dem Bauverein gehört der Stadt Dippoldiswalde. Für sie ist es Teil des großen Pakets von Wohnungen in Schmiedeberg, das die Stadt verkaufen will. Den Auftrag für die Verwaltung der Wohnungen hat die Gemeinde Schmiedeberg kurz vor ihrer Eingemeindung nach Dippoldiswalde an die Firma Dick Immobilienmanagement mit Sitz in Berlin vergeben. Allerdings gab es viele Beschwerden über die Arbeit dieser Firma. Daher hat die Stadt Dippoldiswalde den regulären Vertrag zum Ende vergangenen Jahres gekündigt und nutzt nur noch eine Option zur Verlängerung so lange, bis die Wohnungen verkauft sind. Das erklärt, warum sich die Firma nicht mehr so richtig zuständig fühlt.

Also muss sich die Stadt kümmern. Die Sächsische Zeitung fragte dort nach, und es kam Bewegung in die Sache. Eine Firma aus Freital hatte den Auftrag, den Holzwürmern zu Leibe zu rücken und hat das auch im Juni gemacht. Sie sollte das noch in einem Nachbargebäude tun und hat deswegen den Giftkanister auf dem Dachboden stehenlassen. „Das kann so aber nicht gehen“, sagt Oberbürgermeister Jens Peter (freie Wähler) und er veranlasste, dass der Behälter sofort abgeholt wird. Das sollte noch am Freitag geschehen.

Den Fußboden auf dem Dachboden sollte ein Hausmeisterservice wieder einbauen, der mit Dick Immobilien zusammenarbeitet. Der hat laut Oberbürgermeister am 27. Juli den Auftrag bekommen. Erst einmal ist nichts geschehen. Aber am Freitagmorgen dieser Woche hat es noch einmal ein Gespräch gegeben und danach ist jetzt vereinbart, dass am 29. und 30. November der Fußboden wieder in Ordnung gebracht wird, informierte der Oberbürgermeister. Wann das klappt, könnte Melanie Fleck im Winter ihre Wäsche wieder auf dem Boden trocknen lassen.

