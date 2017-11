Der Kapitän reißt das Ruder an sich Marco Hartmann sagt, worauf es bei Dynamo ankommt – nicht nur gegen Kaiserslautern.

Er setzt auf die Unterstützung der Fans: Dynamos Kapitän Marco Hartmann ist wieder einsatzbereit. © robert michael

Der Kapitän meldet sich zurück. Seit Mittwoch trainiert Marco Hartmann bei Dynamo wieder mit und ist beschwerdefrei, wie er berichtet. Wegen eines Muskelfaserrisses im Gesäß hat er vier Spiele gefehlt, in denen die Mannschaft erst ordentlich spielte, aber trotzdem verlor und dann von Kiel auseinandergenommen wurde. Auch für ihn sei es immer schlimmer geworden, sagt der 29-Jährige, und das liegt vor allem an seiner Führungsrolle. Er hat in seiner Karriere oft genug verletzt zuschauen müssen, aber jetzt empfinde er eine größere Verantwortung. „Umso mehr fieberst du mit, umso hilfloser bist du, wenn es nicht läuft.“

Doch der Kapitän reißt das Ruder an sich. Es sei gut gewesen, in Kiel „mal richtig auf den Deckel zu kriegen“, sagt Hartmann. „Vielleicht hätten wir sonst weiter gedacht, es läuft alles, wird schon.“ So aber waren sie zum Reden gezwungen. Was sie inhaltlich besprochen haben, verrät er nicht. Das Treffen sei aber deshalb ertragreich gewesen, weil sich alle intensiv an der Fehlersuche beteiligt hätten. Das könnte tatsächlich der entscheidende Unterschied sein zur Saison 2013/14, als Dynamo nicht die Kurve gekriegt hat, sondern immer weiter in die Krise rutschte. „Ich will nicht sagen, wir hätten die Situation damals nicht erkannt“, meint Hartmann. „Aber wir haben es damals nicht geschafft, die Probleme zu erfassen und die Verantwortung zu tragen, die man als Mannschaft hat – nicht der Trainer oder Sportdirektor.“

Das ist jetzt grundsätzlich anders, aber damit noch lange nicht alles gut. Sie hätten sich auf eine Richtung geeinigt, berichtet Uwe Neuhaus. Der Chefcoach spricht von den zwei Stürmern beim Test in Erfurt, aber es könnte sein, dass die Systemfrage gar nicht im Mittelpunkt der Diskussion stand. Hartmann formuliert es allgemeiner. Fußball werde nicht nur bis vors letzte Drittel gespielt, sondern im letzten Drittel entschieden. „Wenn man ballorientiert spielt, aber wenig Torgefahr ausstrahlt, spielt man sich in eine Langeweile.“

Das beschreibt sehr gut, woran es den Dresdnern vor der punktspielfreien Zeit mangelte: an Zielstrebigkeit und Durchschlagskraft, an Tempo und Überraschungsmomenten. Ein zweiter Stürmer allein wird daran wenig ändern. Vielleicht muss Dynamo die taktische Ausrichtung gar nicht ändern, sie nur wieder besser und konsequent umsetzen. Das sei sowieso der entscheidende Punkt, findet Hartmann. „Wichtig ist bei allem, was man beredet, aufschreibt, sich vornimmt, dass man es danach abruft. Daran müssen wir uns messen lassen in den nächsten Wochen und nicht nur gegen Kaiserslautern.“

Wie ernst die Lage ist, wissen sie natürlich selbst, es wird ihnen aber auch immer wieder klargemacht. „Wenn du beim Bäcker bist oder sonst wo: Die Leute sprechen dich an und fragen, was los ist. Jeder hat noch eine Idee, wie es besser werden kann“, erzählt der 29-Jährige. Die Ratschläge sind gut gemeint, aber was die Mannschaft dringender braucht, ist die „bedingungslose Rückendeckung von unserem zwölften Mann“, wie es Neuhaus sagt.

Kommt der Tabellenletzte nun am Montagabend gerade recht oder doch eher ungelegen? „Sie haben ein paar Punkte weniger als wir“, meint Hartmann. Um genau zu sein, sind es halb so viele, also gerade mal sieben. Doch die Tendenz ist gegenläufig. Während sich Kaiserslautern seit dem Trainerwechsel von Norbert Meier zu Jeff Strasser vor allem defensiv stabilisiert hat, ist Dynamo erst in die Delle gerutscht. „Jeder wird ein kleines bisschen nervöser sein, sowohl wir Spieler als auch die Leute auf der Tribüne“, ahnt Hartmann. „Darauf müssen wir uns im Kopf vorbereiten.“

Dabei ist es nicht unbedingt hilfreich, dass die Partie erst für den Montagabend angesetzt ist. „Du wartest und wartest und wartest. Dabei hast du schon zwei Wochen gewartet, und eigentlich ist der Punkt da, dass alle heiß sind und richtig Bock haben.“ Darin liegt schon wieder eine Gefahr. „Wir dürfen nicht überdrehen und so ein Spiel in fünf Minuten gewinnen wollen“, mahnt Hartmann: „Man braucht ein bisschen Geduld. Wenn man wild drauflos spielt, macht man einen Fehler.“

Ein wenig Abwechslung und Ablenkung sollte in dieser Woche eine Fitnesseinheit der außergewöhnlichen Art bringen: Thaiboxen. „Es ist ein anderer Reiz, andere Muskelgruppen werden beansprucht“, erklärt Neuhaus die Absicht. „Es ging darum, ein bisschen die Technik zu lernen und immer wieder zu versuchen, einen virtuellen Gegner zu treffen.“

Körperkontakt war ausdrücklich unerwünscht, was am Montag schon mal grundsätzlich anders ist. Aber die üblichen Phrasen mag Hartmann nicht dreschen. Er spricht von einem Gefühl. „Wenn du rausgehst und weißt, die anderen zehn brennen genauso wie du, wir wollen es gemeinsam ziehen – dann ist das genau das, was dir als Mannschaftssportler Halt gibt.“ Und er geht als Kapitän voran.

