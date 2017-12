Der Kapitän lüftet ein süßes Geheimnis Sylvio Schwitzky hat Aufsteiger Großenhainer FV auf Platz eins in die Winterpause geführt. Im Mai erwartet die Familie Nachwuchs.

Sylvio Schwitzky hatte in diesem Jahr großen Anteil an den Erfolgen des Großenhainer FV. 2018 stehen sowohl sportlich als auch privat einige Herausforderungen für ihn auf dem Plan. © privat

Großenhain. Der Großenhainer FV 1990 hat als Neuling eine bärenstarke erste Halbserie in der Fußball-Landesliga hingelegt und auch das erste Rückrundenspiel gegen Reichenbach (2:0) erfolgreich absolviert. Nachgeholt werden muss das Hinrundenspiel in Markkleeberg (14. Spieltag), der neue Termin ist der 17. Februar 2018. Dennoch überwintert die Mannschaft um Kapitän Sylvio Schwitzky als Tabellenerster. Mit 33 Punkten verweisen die GFV-Kicker den FC 1910 Lößnitz (32) sowie den FC Grimma und den VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (jeweils 30 Zähler) auf die Plätze. Auch in der Fair-Play-Wertung stehen die Großenhainer weit oben, rangieren aktuell hinter Hohenstein-Ernstthal auf Platz zwei. Mit Clemens Krüger und Torsten Marx verweist der Aufsteiger auf zwei ausgewiesenen Torjäger, die zusammen 23 der 35 Treffer markierten. Sylvio Schwitzky traf fünfmal ins Schwarze und glänzte immer wieder als Vorlagengeber. Im SZ-Gespräch lässt der 30 Jahre alte Spielführer das erste halbe Jahr in der sechsten Liga Revue passieren.

Herr Schwitzky, wie überrascht sind Sie von dieser Zwischenbilanz?

Ich wusste schon vor unserer ersten Landesliga-Saison, dass wir eine starke Mannschaft sind. Dennoch konnte niemand erwarten, dass wir am Ende des Jahres ganz oben stehen. An unserem Saisonziel ändert sich trotzdem nichts. Wir wollen möglichst oft ungeschlagen bleiben und möglichst viele Punkte holen – mit großer Zielstrebigkeit und ganz viel Spaß.

Sie kamen 2015 aus Bautzen, waren vor zwei Jahren der spektakulärste Wechsel in der Landesklasse Mitte. Haben Sie diesen Schritt schon einmal bereut?

Eigentlich bereue ich nie etwas, denn mein Leben dreht sich nicht um die Vergangenheit, sondern immer um die Zukunft, also mit dem Blick nach vorn. Ich fühle mich immer noch sehr wohl in Großenhain, mit der Mannschaft und Trainer Andreas Jachmann, unserem Betreuer „Dedi“ und natürlich vor allen mit unseren überragenden Fans.

Haben Sie noch Kontakt zu Budissa Bautzen?

Eher wenig. Der Fußball ist sehr schnelllebig und in Bautzen sind jetzt viele neue Spieler. Dennoch, die Zusammenfassung der Regionalligaspiele schaue ich mir im MDR bei „Sport im Osten“ regelmäßig an.

Im Heimspiel gegen Riesa kamen fast 800 Zuschauer. War das Derby trotz der Niederlage ein Highlight?

Natürlich. Es war ein heiß umkämpftes Duell, das wir leider knapp verloren haben. Aber wir haben ja noch das Rückspiel am 24. Februar in Riesa und wollen das zweite Landesliga-Derby unbedingt gewinnen.

Was zeichnet ihr Team aus?

In erster Linie ist es unser Trainer, der die Spieler in der Vorbereitung und während der Saison immer wieder an ihre Grenzen bringt. Das bringt in den Punktspielen den Vorteil mit sich, dass wir auch in der 85. oder 90. Minute noch Kräfte zur Verfügung haben. Innerhalb des Teams kommt uns sicher auch die große Bandbreite an Spielern mit unterschiedlichsten fußballerischen Eigenschaften zugute.

Sie sind ein begehrter Kicker. Gab es in den letzten zweieinhalb Jahren konkrete Anfragen an Sie?

Konkrete Anfragen gibt es immer, egal ob man sie ernst nehmen muss oder nicht. Das ist nun mal im Fußball so. Ich fühle mich in Großenhain sehr wohl und identifiziere mich mit dem gut strukturierten Verein und den Leuten, die dort an der Spitze stehen und mit sehr viel Leidenschaft und Engagement arbeiten.

Was passiert, sollte der GFV in der Endabrechnung immer noch auf Platz Eins stehen?

Dann wären wir Sachsenmeister, würden das gebührend feiern und Party machen. Und danach würden wir, da bin ich mir ganz sicher, in den Flieger steigen und als Mannschaft nach Malle fliegen. Den Rest entscheidet die Vereinsführung.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde?

Trainingssauftakt ist bereits am 15. Januar, da wir ja schon am 17. Februar das erste Punktspiel bestreiten.

Spielen Sie gern Hallenturniere?

Nein, ich schau in der Halle lieber von den Rängen zu. Ich war noch nie einer von denen, die jedes Hallenturnier spielen wollten, ich bevorzuge lieber das saftige echte Grün.

Wie verbringen Sie den Jahreswechsel und steht wieder ein Winterurlaub an?

Ja, klar! Wir fahren nach Weihnachten über Silvester wieder in die Berge und dann in den Winterferien wieder nach Südtirol zum Skifahren. Den Jahreswechsel verbringen wir etwas ruhiger, da wir im Mai wieder Nachwuchs erwarten. Wir sind sehr glücklich und unser Söhnchen freut sich schon sehr auf sein Geschwisterchen.

zur Startseite