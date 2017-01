Der Kapitän ist zurück Uwe Gensheimer spielt bei der Handball-WM. Dafür sorgt die Bundestrainer-Diskussion am Rande wieder mal für Unruhe.

Sein Vater hätte es so gewollt: Der deutsche Kapitän Uwe Gensheimer ist bei der WM dabei. © dpa

Ausgerechnet jetzt. Zumindest bei dem Thema haben sich alle Ruhe gewünscht, nun mussten sich die Beteiligten doch wieder äußern. Eine Entscheidung über die Nachfolge von Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson wird aber definitiv erst nach der WM in Frankreich fallen. „Es bleibt dabei. Wir werden uns im Anschluss an das Turnier mit dem Thema befassen“, verkündete DHB-Vizepräsident Bob Hanning am Donnerstag.

Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass Christian Prokop wohl schon Ende Januar neuer Bundestrainer werde und gleichzeitig noch bis Ende Juni die Leipziger trainiere. Demnach hätten der DHB und Prokops Klub SC DHfK Leipzig grundsätzliche Einigung erzielt. Hanning dementierte das, er will spätestens im Sommer einen Nachfolger präsentieren. Auch Leipzigs Geschäftsführer Karsten Günther widersprach dem Bericht. „Da gibt es noch gar nichts zu sagen. Jetzt ist erst mal die WM, und dann sehen wir weiter“, betonte er.

Vor dem WM-Auftakt am Freitag gab es zumindest schon mal eine positive Nachricht: Kapitän Uwe Gensheimer ist zurück bei der Mannschaft. „Ich werde die Weltmeisterschaft spielen“, sagte er: „Das hätte mein Vater so gewollt.“ Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters hofft der Bundestrainer, dass sich der Linksaußen einigermaßen auf das Turnier konzentrieren könne, „aber wie ich ihn kenne, ist er heiß. Wir werden ihn sofort brauchen.“

Und ob. Im kniffeligen Spiel gegen Ungarn ist der Europameister gleich voll gefordert. „Sie sind ein Gegner, der sehr im Kommen ist. Wir haben einen Riesenrespekt. Es wird ein hartes Spiel“, sagte Sigurdsson mit Blick auf die Partie am Freitag (17.45 Uhr/www.handball.dkb.de). Ungarn sei „ein direkter Konkurrent“ im Kampf um die ersten drei Plätze.

Ganz sorgenfrei blickte Sigurdsson tatsächlich nicht drein – was aber wohl vor allem an der weiterhin angespannten Personalsituation lag. Denn auf die gute Nachricht der Gensheimer-Anreise folgte die schlechte: Wegen einer Grippe ist Rune Dahmke angeschlagen. Das Abschlusstraining am Abend fand ohne den Linksaußen statt, sein Einsatz ist fraglich.

Gensheimer wurde nach dem unerwarteten Trauerfall in der Familie unterdessen noch am Abend in Rouen erwartet. „Es ist wichtig, dass wir ihn gut empfangen und er sich wohlfühlt“, sagte Sigurdsson. Gensheimer, der am Donnerstag an der Seite von Teammanager Oliver Roggisch in die Normandie reiste, hatte zuvor grünes Licht für einen Einsatz gegeben. Gleichzeitig bat er um Verständnis, dass er sich „hierzu während der WM nicht weiter äußern werde“. Zur Beerdigung wird Gensheimer in der kommenden Woche noch einmal nach Deutschland fahren. (sid/dpa)

