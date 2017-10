Der Kapitän ist wieder an Bord FSV Budissa Bautzen gastiert am Sonntag in Babelsberg und dabei kann Trainer Torsten Gütschow auf Franz Pfanne zurückgreifen.

Beim letzten Vergleich in Babelsberg erzielte Daniel Hänsch (links) das 2:1 für Bautzen. Hier setzt er sich gegen Bilal Cubukcu durch. Der erzielte beim 2:2 per Foulstrafstoß in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. In der Fußball-Regionalliga Nordost gastiert die FSV Budissa Bautzen (14.) beim Tabellenneunten SV Babelsberg 03. Angepfiffen wird diese Partie am Sonntag um 13.30 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion. Als Unparteiischer fungiert der Eisenacher Eugen Ostrin. Eröffnet wird der zwölfte Spieltag bereits am Freitagabend mit zwei Partien. Unter anderem gastieren die Neugersdorfer beim FSV Wacker Nordhausen.

Bautzen und Babelsberg – zu Hause jeweils ungeschlagen – trennen in der Tabelle nur zwei Punkte. Die Filmstädter unterlagen vor einer Woche beim Spitzenreiter in Cottbus mit 0:4. Es war die erste Niederlage nach zehn ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge. Die Spreestädter trotzten im eigenen Stadion dem 1. FC Lok Leipzig einen Zähler ab (0:0). „Wir mussten über den Kampf kommen und haben uns Selbstvertrauen für die Partie in Babelsberg geholt“, blickt Budissas Trainer Torsten Gütschow zurück. Erfreulich, dass der 55-Jährige in Babelsberg wieder auf Kapitän Franz Pfanne bauen kann, der seine Rotsperre (zwei Spiele) abgesessen hat. Ob auch Abwehrkollege Tobias Heppner nach langer Pause (gesperrt und verletzt) auflaufen kann, entscheidet sich erst am Spieltag.

Beide Mannschaften stehen sich zum siebenten Mal in einem Viertligaspiel gegenüber – und in Babelsberg verlor Budissa noch nie. Nach dem Aufstieg 2015 hieß es im ersten Duell 1:1 durch ein Tor von Chris Reher. In der Saison 2015/16 fielen im „Karli“ keine Tore. Ein Jahr später, bereits mit Gütschow auf der Bank, trennte man sich 2:2. „Äußerst unglücklich aus unserer Sicht“, erinnert sich der Bautzen-Coach. Marko Zuljevic und Daniel Hänsch hatten für eine 2:1-Führung gesorgt, aber in der vierten Nachspielminute kamen die Babelsberger damals zum Ausgleich.

In Bautzen hatten die Potsdamer in der ersten Halbserie mit 2:1 gewonnen. Auch da konnten die Budissen die Führung durch Mail Salewski nicht behaupten. „Noch keine Informationen“ gibt es laut Geschäftsführer Sven Johne vom Sportgericht des Nordostdeutschen Verbandes (NOFV), der ein Verfahren eingeleitet hat. Nach Ansicht der Bautzener hatte Hertha BSC II beim Punktspiel in Berlin (1:3) einen Spieler ohne Spielgenehmigung eingesetzt. Die Hauptstädter, die zu einer Stellungnahme aufgefordert wurden, dementieren das.

Der Termin für den „Finaltag der Amateure“ 2018 steht fest. Die Finalspiele der Landespokalwettbewerbe werden im kommenden Jahr am Pfingstmontag, dem 21. Mai, ausgetragen. Darauf haben sich der Deutsche Fußball-Bund, seine Landesverbände und die ARD verständigt. Zwei Tage nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin wird die ARD alle Endspiele der Landespokale in einer bundesweiten TV-Livekonferenz übertragen.

Vorgesehen ist, dass die Partien erneut über den Tag hinweg auf drei verschiedene Anstoßzeiten verteilt werden. In Sachsen stehen am 31. Oktober sieben Achtelfinalpartien an, Budissa Bautzen gastiert erst am 1. November beim Liga-Kontrahenten 1. FC Lokomotive Leipzig. Die Flutlicht-Begegnung wird um 19 Uhr im Bruno-Plache-Stadion angepfiffen.

