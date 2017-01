Der Kampf ums Überleben Dem HC Leipzig droht das finanzielle Aus. Der Frauenhandball-Bundesligist bittet die Stadt um Hilfe.

Bürgermeister Heiko Rosenthal blieb zurückhaltend. Ja, man wisse im Rathaus um die finanziellen Nöte des Frauenhandball-Bundesligisten HC Leipzig, könne aber zum jetzigen Zeitpunkt keine Zusagen über etwaige kurzfristige Hilfen machen. „Uns liegen keine belastbaren Unterlagen vor“, sagte Rosenthal dem MDR. „Wir haben in einem Gespräch mit dem HCL die Hausaufgaben vorformuliert. Der Verein ist jetzt in der Bringschuld.“

Das will HCL-Manager Kay-Sven Hähner so nicht stehen lassen. Die angeforderten Unterlagen seien bei der Sparkasse Leipzig eingereicht worden. Das Geldhaus leite sie – wie mit allen Seiten besprochen – nach genauer Analyse an die Stadt weiter. „Aber wir arbeiten ja abgesehen davon weiter an allen Fronten und verlassen uns natürlich jetzt nicht nur auf die Stadt“, sagte Hähner.

Die Zahlen, die in der Szene die Runde machen, sind für den Frauenhandball in Deutschland alarmierend. Auf 700 000 Euro sollen sich die Verbindlichkeiten des Traditionsklubs mittlerweile belaufen. 150 000 Euro seien bereits abgedeckt. Um aber einen erhofften Zuschuss der Stadt von 300 000 Euro zu bekommen, muss Hähner angeblich bis Mitte Februar weitere 250 000 Euro auftreiben. Er wollte diese Zahlen nicht kommentieren.

Er räumte ein, dass „die Situation angespannt ist, keine Frage“. Man arbeite aber „sehr intensiv an Lösungen“ und habe schon „ein großes Stück des Weges geschafft“. Am Donnerstag gab Hähner sich zuversichtlich: „Wenn all unsere eingeleiteten Maßnahmen greifen, gehe ich fest davon aus, dass es auch in der nächsten Saison Bundesliga-Handball beim HCL gibt.“

Die Lage, wie sie sich im Januar 2017 darstellt, ist keine plötzlich entstandene Momentaufnahme. Seit Jahren gibt es Gerüchte über Zahlungsschwierigkeiten des deutschen Rekordmeisters, dessen Spielerinnen angeblich erst vor einer Woche ihre Oktobereinkommen erhalten haben. Hähner verweist in dem Zusammenhang immer wieder auf laufende Gespräche, ausstehende Sponsorengelder und nicht eingehaltene Zusagen: „Wenn du an irgendeiner Stelle 40 000 Euro einplanst und sie dann nicht erhälst, bleibt das natürlich nicht ohne Folgen.“

Auch sportlich ist der HCL in dieser Saison weit von alten Glanztaten entfernt. Die finanziellen Sorgen und der aus verschiedenen Gründen bedingte Ausfall etlicher Leistungsträgerinnen belasten die Mannschaft. Immerhin sendete der HCL vor zuletzt nur noch 700 Besuchern in der beim Handball bis zu 8 000 Fans fassenden Arena Leipzig mit dem 24:23 gegen den deutschen Meisterschaftszweiten TuS Metzingen ein sportliches Lebenszeichen.

Wie es weitergeht, steht in den Sternen, Nationalspielerinnen wie Torhüterin Katja Kramarczyk, Saskia Lang oder Shenia Minevskaja werden längst mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. „Wir würden es nur sehr ungern sehen, wenn es mit dem Premiumprodukt HCL in dieser Stadt nicht weitergeht“, sagte Rosenthal. Für den Frauenhandball in Deutschland wäre das Aus des HCL im Jahr der Heim-WM ein empfindlicher Schlag. (sid)

