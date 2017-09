Der Kampf ums eigene Zuhause Ein Rammenauer Ehepaar geht seit dem Brand auf seinem Grundstück durch schwere Zeiten. Es gibt aber auch viel Hilfe.

Peter Thoms ist ein Mann mit starken Nerven. Man werde sehen, wie alles wird, sagt er mit ruhiger Stimme, aber entschlossen, das Haus wieder bewohnbar zu machen. Mitte August richtete ein Feuer auf seinem Grundstück in Rammenau großen Schaden an. So wurden zwei Autos Opfer der Flammen. © Rocci Klein

Über das Benefizkonzert am Sonntag haben sie sich sehr gefreut. Barbara und Peter Thoms in Rammenau können derzeit schließlich jede Hilfe brauchen. Seit dem Brand Mitte August lebt das Rentnerehepaar im Durcheinander. Mit offenen Lehmdecken, zersprungenen Fensterscheiben, Tapete, die von der Wand kommt, und durchnässten Decken sieht es aus wie auf der Baustelle. Luftentfeuchter laufen. Gardinen fehlen. „Natürlich hatten wir welche dran. Wir leben ja nicht in Holland“, sagt Peter Thoms. Die Vorhänge wurden abgemacht, als die Feuerwehr kam und sie kamen nicht wieder dran. Sie stören ja nur, so lange Sachverständige und Bauleute im Haus ein- und ausgehen.

Ihre gewohnte Ordnung vermisst Barbara Thoms. „Wie das überall aussieht“, sagt sie. Vieles steht dort, wo es in der Eile der Brandnacht hingestellt werden musste, damit es aus dem Weg ist. Strom fehlte in einigen Zimmern tagelang, nachdem er wegen der Löscharbeiten sicherheitshalber abgeklemmt wurde. Vor dem Haus allerdings steht ein Farbtupfer. Es sind bunte Eimer. „Wir haben sie zum Saubermachen gebraucht“, sagt Barbara Thoms. Sie und ihr Mann sehnen sich nach dem Leben vor dem Brand und tun, was sie können.

Auch Autos verbrannt

Peter Thoms läuft im grünen Arbeitskittel übers Grundstück. Vor ihm liegt der verbrannte Carport für zwei Autos. Dort stehen auch die zwei ausgebrannten Kleinwagen. Um die Ecke liegt der Schutt der abgebrannten Scheune. „Ich muss warten, bis die Polizei das freigibt. Den Carport bauen wir aber wieder auf“, denkt er. Den Kittel hat er beinahe aus Verzweiflung an: „Ich habe die Hecke geschnitten.“

Barbara Thoms hat Besuch. Bekannte sind vorbeigekommen, erkundigen sich nach dem Befinden, spenden Trost, bieten Hilfe an. In der Küche zeigt sie ihren Riesenpilz, einen Bovist, den sie zubereiten will. Es ist ein bisschen Normalität. Und ein bisschen was anderes für den Kopf, in dem die Gedanken kreisen, wie die Beseitigung der vielen Schäden laufen kann. Dass die Versicherung hilft, ist schon klar. Aber ob das reicht, wissen sie nicht. Trotz ihrer vielen Sorgen sagt Barbara Thoms: „Überall auf der Welt sind Menschen schlimmer dran. Diese großen Waldbrände, diese verheerenden Erdbeben, das Hochwasser. Die Leute dort haben ihre Häuser verloren.“

Thomsens haben einen Rückzugsort. In den letzten Tagen war das bei schönem Wetter der Garten. Eine naturbelassene Idylle, die zu ihrem Haus von 1826 passt. „Das Haus ist so alt, aber ich liebe es“, sagt sie und erzählt davon, dass es als Försterei, Schlangenmühle, Wollspinnerei und Bäckerei Geschichte geschrieben hat. Überm Eingang hat bei dem Brand die Holzverkleidung nun allerdings viel abbekommen. Sicher müsse das gemacht werden, mal sehen wann und wie, sagen die Eheleute. Wegen der großen Schäden im Haus gab es den Gedanken, das Haus aufzugeben. Aber nur kurz. „Es war mein Traum, so ein Haus zu haben“, sagt Barbara Thoms. Sie hat in Bischofswerda als Lehrerin gearbeitet. Es verschlug sie deswegen aus Thüringen hierher. Ihr Mann zog aus Brandenburg zu: „Das gefiel mir hier gleich“, sagt auch er.

Die Hoffnung ist groß

Die Hoffnung, dass sie das Haus halten können, ist jetzt groß. Dank Versicherungsleistungen kann seit dieser Woche im Obergeschoss eine Firma bauen. Die Handwerker reißen Deckenplatten ab und legen Wände trocken. Dafür wurden die Zimmer leer geräumt. Dabei stellte sich heraus, dass auch die Schlafzimmermöbel nicht zu retten sind. Zu nass vom Löschwasser.

Seit der Brandnacht schliefen Thomsens ein paar Nächte bei Nachbarn. Dann konnten sie nach Hause. Nun zogen sie wegen der Bauarbeiten wieder aus. Und wieder helfen Nachbarn mit einer Wohnung. „Bei ihnen können wir jetzt vorerst wohnen. Wie dankbar wir sind, kann sich jeder denken“, sagt Barbara Thoms. Dass Thomsens mit dem Leben davongekommen sind, ist ein Glück. Feuerwehrleute schützten ihr Wohnhaus. Und sie selbst reagierten besonnen. Sie zeigen eine Tür, die zum Garten führt und kaum auffällt. „Durch sie haben wir uns in der Brandnacht gerettet“, sagt er. Sie wollten durch die Haustür, aber es schlug ihnen große Hitze entgegen. Kein Entkommen. Nur wenige Meter entfernt brannten die beiden Autos, der Carport und die Scheune lichterloh. Barbara Thoms wurde in der Nacht munter. So sah sie das Helle draußen. Das Helle – die Flammen.

