Der Kampf um die Wurst Ein Tafel-Verein verteilt schon lange Lebensmittel. Nun will ein anderer mitmischen. Jetzt steht eine Entscheidung bevor.

Salat, der fünf Tage überfällig ist, Knödel mit vor 20 Tagen abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD), sieben Tage alter Joghurt: Das bekam Nicole Pakull jetzt bei der Tafel in Heidenau. „Man kann ja als Tafelkunde nicht erwarten, dass man einwandfreie Lebensmittel bekommt. Aber das ist schon recht randlastig“, sagt sie.

Die Diskussion ist nicht neu. Vor drei Jahren ging es bei der Pirnaer Tafel, zu der die Heidenauer Ausgabe gehört, nicht um Tage, sondern zum Teil um Monate alte Lebensmittel. Damals wie jetzt sagt die Tafel: MHD ist ein Richtwert und kein Verfallsdatum. Bei gespendetem Joghurt oder Käse ist das MHD meist abgelaufen, sonst hätte er ja noch regulär verkauft werden können. Joghurt darf wenige Tage nach Ablauf des Datums ausgegeben werden, sagt Pirnas Tafel-Chefin Edith König. Voraussetzung sei die durchgängige Kühlkette. Und die sei dank Kühltransporter auch in Heidenau sichergestellt. Fisch, Fleisch und Eier dürfen nach abgelaufenem Haltbarkeitsdatum generell nicht ausgegeben werden.

Dass gerade jetzt solche Beispiele veröffentlicht werden, ist aus Sicht der Pirnaer Tafel keine Überraschung. Der Landesverband hält sie für an den Haaren herbeigezogen. Die Pirnaer Tafel hat zu Monatsbeginn wegen Problemen die Ausgabe in Heidenau wieder in ihre Hände genommen, Verantwortung übernommen, bereitet die Eröffnung der neuen Ausgabe auf der Ernst-Thälmann-Straße vor. Der Umzug ist länger geplant, da die privaten Räume auf der Güterbahnstraße gekündigt wurden.

Im Juli haben daraufhin Leute, die mit der Übernahme unzufrieden sind, relativ spontan einen neuen Tafel-Verein gegründet. Er will für Heidenau die Verteilung von Lebensmittel übernehmen und darüber hinaus sozial wirken. Der Antrag dafür ist gestellt, bestätigt der Tafel-Landesverband. Die Entscheidung ist noch nicht unterschrieben, weshalb sich Sprecher Matthias Thomas sagt: „Es ist alles offen, muss aber nach den Regeln erfolgen.“ Das heißt, der neue Verein hat etliche Hausaufgaben zu erledigen, bis er wirklich den Namen Tafel tragen und die Aufgaben erfüllen darf. Das reicht von Räumen über die Finanzierung bis hin zu zahlreichen Genehmigungen. Die letzte Entscheidung trifft der Bundesverband. Ein Gespräch der Landes-Tafel mit dem neuen Verein stehe noch aus, das von Sachsens Tafelchef mit dem Heidenauer Bürgermeister ist am Mittwoch.

Seit 16 Jahren verteilt die Tafel in Heidenau Lebensmittel. Die Pirnaer in Trägerschaft des Demokratischen Frauenbundes in Heidenau gibt nicht auf. „Der neue Verein will uns zur Aufgabe drängen. Wir aber machen unsere Arbeit so gut wie in Pirna weiter“, sagt Edith König.

zur Startseite