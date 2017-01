Der Kampf ist eröffnet Mit dem größten Profikader der Klubgeschichte wollen die Titans den Abstieg vermeiden.

Die beiden letzten Neuzugänge der Dresden Titans: Spielmacher Marqueze Coleman (l.) und Jeremy Dunbar. Auf das Duo und ihre Kollegen warten harte Tage. Am Freitag spielen die Sachsen in Essen, schon am Dienstag empfangen sie Nürnberg. © Jürgen Lösel

Eigentlich ist jetzt die richtige Zeit für Kampfschweine. Doch die Dresden Titans, derzeit abgeschlagenes Schlusslicht in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A schlagen dezentere, leisere, eben nicht martialische Töne an.

Die Sachsen haben sich in der kurzen Winterpause noch einmal verstärkt – mit dem Amerikaner Marqueze Coleman und dem Deutsch-Amerikaner Jeremy Dunbar. Ob das Kampfschweine sind? Auf den ersten Blick wirken die beiden aktuellsten Neuzugänge beim Klassenneuling eher filigraner. Und auch weniger auf Krawall gebürstet. „Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Ich will einer der Anführer sein und dabei helfen, den richtigen Weg für uns zu finden“, sagt Jeremy Dunbar vor dem Freitag-Duell beim Tabellenvorletzten Essen. Eine Kampfansage klingt anders.

Das macht die Aussage von Dunbar nicht falsch. Vielmehr knüpft der 28-jährige Distanzschütze, den die Dresdner wegen der Insolvenz des Erstligisten Hagen nachverpflichten konnten, nahtlos an die Vorstellungen seines neuen Trainers an. „Wir können es nur gemeinsam schaffen, durch harte Arbeit auf allen Positionen, in jedem Training. Es gibt nicht nur den einen, der vorangeht“, betont Liam Flynn.

Der 36-jährige Australier hat in den letzten Trainingseinheiten Kampfkultur in seinem Team ausgemacht. Die Neuen seien bereits gut integriert. „Ich bin einfach nur dankbar für die Chance. Darauf habe ich lange Zeit hingearbeitet. Jetzt will ich einfach nur Basketball spielen“, sagt Marqueze Coleman. Für den 23-jährigen Spielmacher ist es das erste Profi-Engagement in Dresden, nachdem sich im Sommer eine Verpflichtung beim Erstligisten Würzburg wegen einer Knöchelverletzung Colemans kurzfristig zerschlagen hatte. Ob die beiden Neuen auch Abstiegskampf können? Mit der Betonung auf Kampf.

Den Kampf bereits angenommen hat zumindest die Vereinsspitze. Mit der zumindest quantitativen Aufrüstung des Kaders. Immerhin stehen nun gleich sechs Amerikaner plus Dunbar in Dresden in Lohn und Brot – insgesamt 14 Spieler. Es ist der größte Profikader in der bisherigen Vereinsgeschichte der Dresden Titans. „Wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir uns dem Kampf auf diese Art stellen wollen, dabei haben wir unsere finanziellen Möglichkeiten voll ausgeschöpft, von einer Schmerzgrenze will ich nicht sprechen. Es gibt immer einen gewissen Spielraum. Aber“, sagt Titan-Geschäftsführer Peter Krautwald, „wir haben alle Kraft in den sportlichen Bereich gesteckt.“ Jetzt geht es auch im Training härter zur Sache. „Im Training kämpft jeder für entsprechende Spielzeiten, davon versprechen wir uns einiges“, sagt Peter Krautwald. Denn die Regularien der 2. Bundesliga besagen, dass stets zwei deutsche Spieler pro Team auf dem Feld stehen müssen. Das nährt den Konkurrenzkampf untereinander.

Dieser Auseinandersetzung wird sich Daniel Krause nicht mehr stellen. Zumindest bis zum Saisonende nicht mehr in Dresden. Der 28-Jährige, mit seiner Dreier-Sicherheit in der letzten Saison ein Garant für den Aufstieg, lässt sich zum Pro-B-Zweitligisten nach Lich ausleihen. „Nachdem wir auf der Position des Shooting Guard ein Überangebot an Spielern haben, möchten wir Daniel nicht auf der Bank versauern lassen, sondern ihm vielmehr die Möglichkeit geben, mehr Spielpraxis zu sammeln“, erklärte Krautwald. Krauses Vertrag mit den Titans läuft noch bis 2018.

