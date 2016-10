Der Kampf gegen die Flut Für den Hochwasserschutz wurde viel getan, einiges ist noch geplant. Manche Gebiete werden aber nie sicher sein.

An der Leipziger Straße mussten 2013 noch Sandsäcke gestapelt werden. Doch die Stadt plant, dort einen Gebietsschutz zu errichten. © robert michael

Nach den schrecklichen Hochwasserbildern von 2002 reagierte die Stadt: 2010 war ein Plan mit über 200 Maßnahmen erstellt, die zum Schutz vor den Fluten beitragen sollten. Als vor drei Jahren das nächste Hochwasser kam, zeigte sich dennoch die eine oder andere Lücke. Nun wird der „Plan Hochwasservorsorge der Landeshauptstadt Dresden“ fortgeschrieben. Dabei werden auch neue Ideen, wie ein Gebietsschutz für die Leipziger Vorstadt, in die Planungen aufgenommen.

Die Erledigten: Innenstadt ist geschützt, Koitschgraben wurde verlegt

Bereits 2010 war die Hälfte der damals im Plan aufgelisteten Vorhaben umgesetzt. So wurde unter anderem eine Hochwasserschutzanlage in der Altstadt errichtet. Mobile Flutschutzwände schützen auch auf der Kötzschenbroder Straße. Außerdem mussten Brücke und Kleingartensparten abgerissen werden, um Überschwemmungsfläche zu schaffen. So wurden allein in den Hochwasserschutz an der Elbe über 40 Millionen Euro gesteckt. Werden alle Pläne umgesetzt, sind über 150 Millionen Euro geflossen. Das meiste davon stammt vom Freistaat. Denn der ist für die Elbe zuständig.

Doch auch an den kleineren Gewässern musste Hand angelegt werden. So wurde unter anderem der Prohliser Koitschgraben umverlegt und renaturiert. Statt durch eine etwa 300 Meter lange Betonröhre fließt das Gewässer nun offen zwischen Dohnaer Straße und dem Wohngebiet am Otto-Dix-Ring. Neben der gestiegenen Sicherheit bei einem Hochwasser hat sich durch die Arbeiten auch die Wasserqualität verbessert. Außerdem wurde ein Weg angelegt, der von Radlern und Fußgängern genutzt werden kann; kleine Spielelemente für Kinder sind entstanden. Auch an zahlreichen anderen Gewässern in der Stadt wurde etwas getan.

Die Derzeitigen: Deichbau in Cossebaude ist bald beendet

Schon Ende dieses Jahres sollen 3 100 Anwohner sowie 122 Gewerbe- und Kleinbetriebe in Cossebaude, Stetzsch und Gohlis sicher sein, falls ein erneutes Hochwasser kommen sollte. Dann sollen die Arbeiten zwischen der Autobahnauffahrt Altstadt und dem Stauseebad Cossebaude beendet sein. Entstanden ist ein rund 5,1 Kilometer langer Deich sowie angrenzend eine 850 Meter lange Hochwasserschutzwand. 2011 hatten die Arbeiten begonnen, rund 36 Millionen Euro sind allein in dieses Vorhaben geflossen. Zuständig war die Landestalsperrenverwaltung des Freistaats.

Die Stadt wiederum kümmert sich derzeit um den Maltengraben. In Luga kam es immer wieder zu Überschwemmungen, weil der höhergelegte Damm den Wassermassen nicht standhielt und brach. Der künstliche Hochdamm wird derzeit tiefergelegt, sodass das Gewässer künftig vor einem 100-jährlichen Hochwasser geschützt ist. Die Arbeiten sollen im Herbst kommenden Jahres beendet sein.

Die Geplanten: Leipziger Straße soll flutsicher werden, der Osten wartet

Für die Zukunft ist dennoch allerhand geplant. „Das Hochwasser 2013 hat uns gezeigt, wo wir bei unseren Plänen noch nachrüsten müssen“, sagt Jens Olaf Seifert, Abteilungsleiter vom Umweltamt. So hatte der Freistaat 2010 noch einen Hochwasserschutz zwischen Pieschener Eck und Marienbrücke abgelehnt. Das Gebiet sei von Überschwemmungen kaum betroffen und die Lösungen zu teuer. Vor drei Jahren allerdings wurde das Gebiet von der Flut verwüstet. Die Stadt hat nun verschiedene Varianten im Blick, die untersucht und umgesetzt werden sollten.

Die Anwohner im Dresdner Osten warten schon seit Langem darauf, besser geschützt zu werden. Zumindest am alten Elbarm südlich von Laubegast soll eine rund 540 Meter lange Hochwasserschutzanlage gebaut werden. Der Freistaat muss das Projekt noch genehmigen, 2018 könnte der Bau beginnen. An anderen Stellen im Dresdner Osten und Westen hapert es noch an den Absprachen mit dem Freistaat.

Die Hoffnungslosen: 12 Pläne werden nicht weiter verfolgt

Für andere Gebiete wird es hingegen nie einen Schutz geben. So ist dies beispielsweise am Pillnitzer Elbhang aus technischen Gründen nicht möglich. In Kleinzschachwitz, Meußlitz und Zschieren wäre ein Gebietsschutz im Vergleich zum Nutzen zu teuer. „Wenn wir dort einen Euro investieren, vermeiden wir 10 Cent Schaden“, sagt Seifert. Bei insgesamt zwölf Projekten aus dem Plan stellte sich heraus, dass diese nicht weiter verfolgt werden sollten.

