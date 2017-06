Der Kampf gegen die Brachen Ottendorf-Okrilla hat ein Konzept für die Zukunft erstellt. Mit anspruchsvollen Zielen.

Das ehemalige Presswerk Ottendorf © Thorsten Eckert

Die Gemeinde Ottendorf-Okrilla will ihre Zukunft anpacken und bringt deswegen ein Ortsentwicklungskonzept auf den Weg. Dieses Konzept bestimmt die Entwicklung der Gemeinde bis zum Jahr 2040. Ein wichtiger Bestandteil der Ausarbeitung ist der Fachteil „Brachen“. Diesen hat die Verwaltung der Gemeinde mühevoll ausgearbeitet und bietet die Grundlage zur Beantragung von Fördermitteln. Denn gegenwärtig fördert der Freistaat die Beräumung von Brachflächen. Allerdings müssen diese Maßnahmen Teil eines Stadtentwicklungskonzeptes und vom Gemeinderat abgesegnet sein. Da das Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde aber voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2018 fertiggestellt ist, hat der Gemeinderat am Montag bereits dem Fachteil „Brachen“ seine Zustimmung erteilt. So können bereits jetzt Fördermittel beantragt werden.

In dem Konzept hat die Verwaltung 19 Brachflächen aufgelistet, die Potenziale für Gewerbe- Wohn- und Freiflächen bieten. Zu den seit Jahren verfallenden Schandflecken gehören unter anderem Industriebrachen sowie ehemalige Wohngebäude. Nach Angaben der Verwaltung sind somit immerhin 205 700 Quadratmeter in Ottendorf-Okrilla Brachflächen. Das entspricht einem Prozent des Gemeindegebietes. Diesen Schandflecken will die Gemeinde nun den Kampf ansagen und somit gleichzeitig Gefahrenquellen beseitigen.

Flächen nach Priorität aufgelistet

Doch womit soll man anfangen? Um diese Frage zu klären, hat die Verwaltung die 19 Brachflächen nach wirtschaftlichen, finanziellen sowie eigentumsrechtlichen Aspekten betrachtet und den einzelnen Flächen die Priorität „sehr hoch“, „hoch“ oder „geringe Priorität“ zugewiesen. Die Flächen mit der Priorität „sehr hoch“ sollen logischerweise bevorzugt saniert und entwickelt werden. Die Grundstücke befinden sich teils im Eigentum der Gemeinde und teils in Privatbesitz.

Ursprünglich hatte die Verwaltung dieser Kategorie sechs Brachflächen zugeordnet. Allerdings stellte CDU-Gemeinderat Tilo Bräunig am Montagabend den Antrag, die beiden Brachflächen an der Königsbrücker Straße in die Priorität „hoch“ abzustufen. „Solange wir nicht wissen, was mit der Turnhalle Karpen geschieht, sehen wir als Fraktion keinen dringenden Handlungsbedarf an dieser Stelle“, so der Gemeinderat. Handlungsbedarf sieht er aber stattdessen bei der ehemaligen Schulküche in Hermsdorf. Denn das Außengelände der Grundschule soll demnächst neu gestaltet werden. Dazu liegen bereits Beschlüsse des Gemeinderates vor. Die ehemalige Schulküche ist Teil des Konzeptes und muss deswegen dringlicher bedacht werden, als die Königsbrücker Straße 40. Die übrigen Mitglieder des Gemeinderates stimmten den Argumenten des CDU-Gemeinderates zu. Somit beinhaltet der Fachteil Brachen nun fünf Areale, die mit der Priorität „sehr hoch“ sobald wie möglich angepackt werden sollen.

Das Areal des ehemaligen Betonweks in Ottendorf

Das Betonwerk in der Gaswerkstarße © Thorsten Eckert

Das Grundstück an der Gaswerkstraße 4 wurde bis 1990 durch den Volkseigenen Betrieb (VEB) Betonwerk Ottendorf-Okrilla genutzt. Anfang der 1990er-Jahre erfolgte die Privatisierung durch die Dechant Bau GmbH. Anfang 2000 gelangte das Grundstück per Zwangsversteigerung in das Eigentum des heutigen Besitzers. Das Gelände ist gekennzeichnet von alten Betriebsgebäuden sowie Wildwuchs. Hier plant die Gemeinde ihr neues Ortszentrum mit den Bereichen Wohnen, Einzelhandel, Erholung, Gewerbe sowie Gesundheit zu errichten. Dafür gibt es ein bereits beschlossenes Nutzungskonzept, das die einzelnen Quartiere beschreibt.

Das ehemalige Robotron-Ferienlager in Ottendorf

Das Ferienlager in der Lomnitzer Straße © Thorsten Eckert

Das Grundstück an der Lomnitzer Straße 8a in Ottendorf-Okrilla wurde 1983 erschlossen und bis 1990 als Ferienlager des VEB Robotron Rechen- und Schreibtechnik Dresden genutzt. Von 1991 bis 1994 diente das Gelände als Verwaltungssitz der Konzerngruppe Tengelmann. Seither stehen die vier Bestandsgebäude allerdings leer und verfallen nach und nach. Auch auf dieser Fläche plant die Gemeinde, die alten Häuser abzureißen und das Gelände anschließend zu begrünen. Die Grünflächen sollen für Freizeit- und Sportangebote genutzt und dem angrenzenden Freibad zugeordnet werden. Außerdem will die Gemeinde Parkplätze schaffen.

Die ehemalige Schulküche und die Schwesternstation in Hermsdorf

Die ehemalige Schulküche in Hermsdorf © Thorsten Eckert

Der Flachbau an der Else-Sommer-Straße 7 in Hermsdorf wurde 1962 als Erweiterung der Schule errichtet. Nach Umbauarbeiten nutzte die Schule das Gebäude bis 2005 als Schulküche. Danach erfolgte bis 2012 eine gewerbliche Vermietung als Küche. Seitdem wird das Gebäude nicht mehr genutzt. Die Gemeinde plant, den Flachbau abzureißen und die Fläche dem Gelände der Hermsdorfer Grundschule zuzuweisen. Es sollen Parkplätze, Fahrradständer sowie Baumpflanzungen erfolgen.

Die ehemalige Schwesternstation in Hermsdorf

Die ehemalige Schwesternstation in Hermsdorf © Thorsten Eckert

Nur wenige Meter neben der Schulküche befindet sich an der Else-Sommer-Straße 9 die ehemalige Hermsdorfer Schwesternstation, die zuletzt bis 1998 durch ortsansässige Vereine genutzt wurde. Das Gebäude soll ebenfalls abgerissen werden. Ottendorf möchte an der Stelle Park- und Grünflächen schaffen.

Das ehemalige Presswerk Ottendorf

Die Ruinen des Presswerks an der Dresner Straße © Thorsten Eckert

Auf dem Gelände an der Dresdner Straße 43-45 gab es viele Unternehmen. So war hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Glaswerk angesiedelt, bis 1990 der VEB Presswerk Ottendorf, der Bauteile für die Elektroindustrie produzierte. Die heutigen Industriebrachen wurden nach der Wende von einer Kunststofftechnik-Firma übernommen, die das Gelände 2004 aber aufgegeben hat. Die Gebäude stehen seitdem leer und verfallen. Ein bisher ungeklärter Brand vor drei Jahren sowie Vandalismus und Diebstahl verschlimmerte den Zustand. Die Gemeinde Ottendorf plant, die Ruinen komplett zurückzubauen und das Areal für eine Wiederbebauung herzurichten. Auf der Fläche soll sich dann Gewerbe ansiedeln.

zur Startseite