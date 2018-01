Handball – Verbandsligen Der Kampf gegen den Abstieg Als Tabellenletzter und Vorletzter: Die beiden Vertreter der Region hoffen auf eine erfolgreiche Rückrunde.

Die Verbandsliga-Handballer des VfL Waldheim 54 wollen mit einer starken Rückrunde den Klassenerhalt sichern.Foto: André Braun © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Döbeln. Es sieht alles andere als rosig aus für den VfL Waldheim 54 und die HSG Neudorf/Döbeln II in der Verbandsliga Staffel Ost beziehungsweise West. Nach den jeweils schlechten Hinrunden beider Vertretungen können diese nur abgehakt werden, um mit frischer Motivation neu durchzustarten und den Klassenerhalt irgendwie in trockene Tücher zu packen. Mehr wird am Saisonende nicht zählen, wobei diese Mission für beide Mannschaften schwer genug ist.

Männer Staffel Ost

Nach der recht überzeugenden Rückrunde in der Vorsaison und dem fünften Platz in der Endabrechnung ging der VfL Waldheim 54 (12./5:17) mit guten Vorsätzen ins neue Spieljahr. Der Saisonstart in Niederau verlief mit dem Auswärtssieg auch erfolgreich, aber danach gab es nur noch drei Remis und sieben Niederlagen. Das führte die Zschopaustädter bis ans Tabellenende. Aus verschiedenen Gründen – besonders der Ausfall von Stammspielern machte sich negativ bemerkbar – konnten die VfL-Männer im Verlauf der Hinrunde immer weniger Verbandsliganiveau nachweisen. Gelingt ihnen keine deutliche Leistungsverbesserung, dann ist die Spielklasse nicht zu halten. Ganz hoffnungslos erscheint die Lage aber nicht, denn der erste Nichtabstiegsplatz liegt immer noch in Reichweite.

An der Tabellenspitze steht der Radeberger SV (1./19:3), der in den Vorjahren meist im Mittelfeld zu finden war. Wie schon mit der SG Kurort Hartha 2016/17 gibt es mit den Bierstädtern wieder eine Überraschungsmannschaft, die die vermeintlichen Staffelfavoriten HSV Dresden (2./17:5) und HSV Weinböhla (5./13:9) genauso wie das zweite Überraschungsteam, SG Zabeltitz/Großenhain (4./13:9), erst einmal hinter sich gelassen hat. Aber auch der ESV Dresden (3./13:9) mischt erneut vorn mit. Hält Radeberg das bisherige, sehr gute Niveau auch in der Rückrunde durch, dann winkt der Aufstieg in die Sachsenliga.

HSG Freiberg II (6./11:11), Aufsteiger SSV Stahl Rietschen (7./10:12), TBSV Neugersdorf (8./10:12) und Radebeuler HV (9./8:12) sind jenseits von Gut und Böse angesiedelt. Weder nach vorn noch nach weiter unten sollte es in der Rückrunde große Veränderungen für diese Teams geben.

Der zweite Aufsteiger, Sportfreunde 01 Dresden (10./6:16), und der SV Niederau 1891 (11./5:15) bilden neben den Waldheimern den Tabellenkeller. Nach derzeitiger Form dieser drei Mannschaften geht es nur noch darum, wer am Saisonende den rettenden zehnten Rang belegt. Aufgegeben hat sich sicher noch niemand aus dieser Gruppe, wobei die Erfahrung aus vielen Verbandsligajahren für die Waldheimer sprechen sollte.

Die Tabelle ist unvollständig, da das Hinrundenspiel zwischen SV Niederau und Radebeuler SV abgesetzt wurde und erst in der Rückrunde gespielt wird.

Tabelle:

01. Radeberger Sportverein 11 9 1 1 366:298 19:03

02. HSV Dresden 11 8 1 2 321:260 17:05

03. ESV Dresden 11 6 1 4 314:288 13:09

04. SG Zabeltitz/Großenhain 11 5 3 3 324:307 13:09

05. HSV Weinböhla 11 5 3 3 292:275 13:09

06. HSG Freiberg II11 5 1 5 302:329 11:11

07. SSV Stahl Rietschen N11 4 2 5 285:269 10:12

08. TBSV Neugersdorf 11 5 0 6 289:302 10:12

09. Radebeuler HV 10 4 0 6 251:277 08:12

10. Sportfreunde 01 Dresden N11 3 0 8 290:322 06:16

11. SV Niederau 189110 2 1 7 257:296 05:15

12. VfL Waldheim 5411 1 3 7 291:359 05:17

Männer Staffel West

Die HSG Neudorf/Döbeln II (11./4:18) nahm als Tabellendritter der Leipziger Bezirksliga das Wagnis Verbandsliga in Angriff. Für die Entwicklung der Anschlusskader der Neudorf/Döbelner Sachsenligamannschaft eine richtige Entscheidung. Der Start verlief mit 4:2 Punkten durchaus gelungen. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch nicht abzusehen, dass es im weiteren Saisonverlauf zu vielen verletzungsbedingten Ausfällen kommt, die nicht zu verkraften waren. Acht Spiele in Folge gingen verloren und das brachte den Aufsteiger zur Halbserie auf Rang zehn in Abstiegsgefahr. Aufzugeben braucht sich die HSG-Truppe allerdings nicht, denn in Bestbesetzung kann in der Verbandsliga jederzeit mitgehalten werden. Und vielleicht kehrt zur Rückrunde der eine oder andere fehlende Akteur in den Kader zurück.

Von den genannten Staffelfavoriten wurden die SG LVB Leipzig II (1./20:2) und der Zwönitzer HSV 1928 (2./20:2) dieser Rolle vollauf gerecht. Die Verfolger SG Leipzig/Zwenkau II (3./17:5) und HSG Rückmarsdorf (4./16:6) sind aber noch nicht abgeschüttelt. Beide Teams können durchaus auch weiter auf den ganz großen Wurf hoffen. Dieses Quartett hat bislang die besten Leistungen gezeigt und aus diesem Kreis wird auch der neue Staffelsieger kommen. Sachsenligaabsteiger SV Plauen-Oberlosa 04 II (5./14:8) hat sich nach schwächerem Start kontinuierlich gesteigert. Für noch weiter vorn wird es aber sicher nicht mehr reichen. Die SG Chemnitzer HC (6./10:12), der Vorjahresstaffelsieger HC Glauchau/Meerane II (7./9:13) und der SV Lok Leipzig-Mitte (8./8:14) werden sich in der Rückrunde nicht wesentlich verbessern können, aber wohl auch nicht in Gefahr geraten, noch in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Im Nachhinein ist die Entscheidung von Glauchau/Meerane, nicht in die Sachsenliga aufzusteigen als vollkommen richtig zu beurteilen.

Neben Neudorf/Döbeln sitzen HSG Rottluff/Lok Chemnitz (9./6:16), Mitaufsteiger HSG Sachsenring (10./5:17) und HV Böhlen (11./3:19) im Tabellenkeller fest und es spricht einiges dafür, dass aus diesem Kreis die beiden Absteiger kommen werden.

Tabelle:

01. SG LVB Leipzig II 11 10 0 1 386:267 20:02

02. Zwönitzer HSV 192811 09 2 0 347:270 20:02

03. SG Leipzig/Zwenkau II 11 08 1 2 313:289 17:05

04. HSG Rückmarsdorf 11 08 0 3 338:280 16:06

05. SV Plauen-Oberlosa 04 II (A) 11 07 0 4 294:285 14:08

06. SG Chemnitzer HC 11 05 0 6 276:271 10:12

07. HC Glauchau/Meerane II 11 04 1 6 280:298 09:13

08. SV Lok Leipzig-Mitte 11 04 0 7 294:300 08:14

09. HSG Rottluff/Lok Chemnitz 11 02 2 7 291:329 06:16

10. HSG Sachsenring (N) 11 01 3 7 238:293 05:17

11. HSG Neudorf/Döbeln II (N) 11 02 0 9 247:358 04:18

12. HV Böhlen 11 01 1 9 271:335 03:19

zur Startseite