Der Kampf gegen das Ladensterben auf dem Hirsch Während im Viertel viele Geschäfte schließen müssen, wagt eine Mutige den Neustart.

Die Loschwitzerin Ramona Hoffiller startet auf der Plattleite mit einem bunten Laden. © René Meinig

Buntes Chaos im Laden statt zu Hause. Mit diesem Credo will Ramona Hoffiller Eltern und Kinder in ihren neuen Laden auf dem Weißen Hirsch locken. Mit Chaos meint sie Bastelsachen, Keramikfiguren und Glitzerfarben, mit dem Laden ihr Geschäft „Kreatour“ auf der Plattleite – in den ehemaligen Räumen des Bioladens Onkel Franz. Ihr Konzept: einen Raum für Eltern und ihren Nachwuchs schaffen, in dem sie in den kalten Wintermonaten basteln, malen und kreativ sein können. „Ich möchte eine Alternative zu Schwimmbad und Indoor-Spielplatz bieten“, sagt die 38-Jährige. Zu den Öffnungszeiten können die Familien ohne Anmeldung kommen, für die Kindergeburtstage, die man auch im Kreatour feiern kann, ist allerdings eine nötig.

Lange hat die Psychologin und Mutter zweier Kinder nach Räumen gesucht, am Schillerplatz und nahe ihres Wohnortes in Loschwitz. Schließlich entschied sie sich für den Hirsch. Zum einen wegen „der hohen Mieten am Schillerplatz“, wie sie sagt. Zum anderen will sie für den Hirsch kämpfen. Sich nicht von dem Ladensterben rings im Viertel entmutigen lassen. „Hier gibt es viele Kinder, mein Konzept wird aufgehen“, ist sie sich sicher.

Michael Böttger vom Verschönerungsverein Weißer Hirsch freut sich über die Neueröffnung. „Der stetige Wechsel und neue Ideen beleben unser Viertel“, sagt er. Ein Ladensterben gebe es nicht. Die Zahlen aus der Stadtverwaltung dagegen sind eindeutig. Während es 2006 noch 52 Einkaufsmöglichkeiten gab, sind es jetzt nur noch 38. Doch nicht nur auf dem Hirsch, auch in der Neustadt, in der Altstadt oder am Schillerplatz gibt es eine große Fluktuation, Läden schließen, andere öffnen wieder. Ein zentrales Thema rings um die Plattleite sind die fehlenden Stellplätze. „Es gibt hier kaum Parkplätze und wenig Ziele für die Laufkundschaft“, zählt Markus Wenzel einige Gründe auf für das Aus des vom ihm betriebenen Bioladens Onkel Franz.

Sein Geschäftspartner Martin Wett sieht auch den Alltag als Grund für den schwierigen Kampf „Die Hirschbewohner achten auf gesunde Ernährung, Potenzial für Bioläden gibt es also, aber die meisten arbeiten in der Woche sehr lange und kommen nur am Samstag zu uns einkaufen – das reicht nicht zum Überleben.“ Die Bemühungen, mehr Kunden mit Events zu locken, hätten nicht viel gebracht. Jetzt bietet er einen Online-Versand an.

Während Onkel Franz schließen musste, eröffneten in Bühlau neue Restaurants und Läden. Was läuft dort besser als am Hirsch? „In Bühlau sind in den vergangenen beiden Jahren viele Eigenheimsiedlungen mit kaufkräftigem Publikum entstanden“, beobachtet Lars Fiehler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer. Der Ullersdorfer Platz sei ein „richtiges Stadtteilzentrum“. Im Gegensatz zum Hirsch sei die Parkplatzsituation nicht so angespannt und die Konkurrenz durch die Nähe zur Neu- und Altstadt nicht so groß.

Das Argument mit den fehlenden Stellflächen verstehen nicht alle Bewohner. Der Parkplatz vor dem Konsum stehe oft leer, beobachten sie. Doch lösen würde er das Problem nicht. Die erste Stunde ist frei, ab der zweiten kostet das Parken 1,50 Euro. Das ist vielen zu teuer. Fleischer Müller, seit drei Generationen im Bezirk, empfindet die Diskussion um die Stellplätze als zu groß aufgeblasen. Sicher, das sei ein Problem, aber kein Händler dürfe sich darauf ausruhen, sondern müsse schauen, wie er Kunden gewinnen kann.

Das Problem mit den fehlenden Stellplätzen kennt auch Rico Wolf, Inhaber des gleichnamigen Fotogeschäftes. Seit 1939 existiert es auf der Bautzner Landstraße. „Die Parksituation ist desaströs, schon seit Jahrzehnten“, so Wolf. Fragt man ihn, wie er sich entgegen des Trends halten kann, erzählt er vom Kampf gegen die Billig-Anbieter aus dem Internet. Das geschieht über persönliche Beratung. Doch rund um Foto Wolf wird es langsam einsam. Ende August schloss die Postfiliale auf der Plattleite. Schon vor zwei Jahren ist die Sparkasse vom Hirsch an den Ullersdorfer Platz gezogen. Davon will sich Ramona Hoffiller vom Bastelladen Kreatour nicht entmutigen lassen. Sie setzt auf Aktionen wie Nähkurse und Gipsabdrucke von Baby-Händchen. „Mein Laden braucht im Gegensatz zu einem Lebensmittelhändler nicht zwingend Parkplätze“, betont sie.

Kreatour, Plattleite 51, Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag, 13 bis 18.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag, 10 Uhr bis 18 Uhr

