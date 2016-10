Der Kampf für eine leise Bahn Die BI Bahnemission Elbtal will den Wahlkampf nutzen, setzt auf einen großen Treff und möchte Spenden sammeln.

Besonders die Güterzüge reißen die Anwohner der Bahntrassen aus dem Schlaf. Das Thema soll zum Wahlkampf 2017 wieder aktueller werden. © Arvid Müller/Archiv

Lange war es recht ruhig um die Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal. Aber die Mitglieder haben ihr Ziel keinesfalls aus den Augen verloren. Mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl werden sie wieder aktiver. In den nächsten Tagen werden über 8 000 Briefe an die Coswiger, Weinböhlaer und einige Radebeuler verteilt, in denen um Spenden gebeten wird. Denn für die geplanten Aktivitäten im kommenden Jahr braucht die BI Geld.

Höhepunkt ist im Juni die erste Lärmschutzkonferenz. Sie soll dazu dienen, dass Betroffene aus Coswig, Weinböhla und Radebeul mit Vertretern der Bundesministerien, Entscheidungsträgern der Deutschen Bahn und anderen Experten ins Gespräch kommen und sich über neueste Entwicklungen austauschen. Unterschiedliche Lärmschutzmaßnahmen werden vor Ort erlebbar sein, so Marco Kunze vom Vorstand der BI.

Ganz billig wird die Veranstaltung jedoch nicht. Mindestens 5 000 Euro müssen laut Kunze zusammenkommen. Davon werden zum Beispiel Raum- und Stuhlmiete gezahlt, aber auch die Reisekosten für die Referenten. Öffentlichkeitsarbeit sei im Vorfeld wichtig. „Damit viele wissen, dass es die Veranstaltung gibt und möglichst Gäste aus ganz Sachsen kommen“, erklärt Marco Kunze.

Ende August soll es eine Veranstaltung in Weinböhla geben und auch der Bahn-o-Mat wird wieder online gehen und gezielt die Positionen der Bundestagskandidaten zum Güterschienenlärm erklären. Um wiederum die Themenkarten für eine Postkarten-Aktion an alle Politiker in Bund, Ländern und Kommunen drucken zu lassen, werden 100 Euro gebraucht. Weitere 150 Euro fallen an, um diese Karten auf der Rückseite mit einem Text zu versehen.

Alle Aktionen haben das Ziel, das große Problem Bahnlärm im Wahljahr wieder zum Thema zu machen. „Denn durch Güterzüge werden Tausende Einwohner Coswigs, Weinböhlas und Radebeuls Nacht für Nacht um den Schlaf gebracht“, sagt Marco Kunze. Allein in Coswig betreffe es mit rund 6 000 Personen knapp ein Drittel der Stadtbevölkerung. „Wir brauchen verschiedene Multiplikatoren auf vielen Ebenen“, so Vereinsvorsitzender Michael Krebs.

Auf diese Weise will die BI die Weichen für die Koalitionsverhandlungen stellen. Nach der Wahl 2013 hatten gezielte bundesweite Aktionen im Vorfeld dazu geführt, dass das Bahn-Programm zur freiwilligen Lärmsanierung um jährlich 30 Millionen Euro aufgestockt wurde. „Eine solche Erhöhung bringt auch uns etwas, weil die Bahn lärmsenkende Maßnahmen nach Prioritätenliste realisiert“, erklärt Michael Krebs. Auf dieser Liste sei das Elbtal im Mittelfeld eingeordnet. „Je mehr Geld in diesem Topf der Bahn zur Verfügung steht, desto schneller sind Coswig, Weinböhla und Radebeul an der Reihe.“

Die BI wendet sich in ihren Spendenbriefen teilweise mit einem persönlichen Anschreiben an die Familien. Auf der Rückseite werden die Beispiele aufgelistet, wofür welche Beträge eingesetzt werden. So lässt sich hinsichtlich der Lärmschutzkonferenz schon mit einem Euro die Leihgebühr für einen Stuhl bestreiten und mit 300 Euro die Tagesmiete für den Veranstaltungsraum decken.

Nachdem 15 Helfer die Anschreiben in den vergangenen Tagen in Umschläge gepackt haben, beginnt am Wochenende die Verteilung. Natürlich ebenfalls durch Ehrenamtliche, wie Kunze betont. Wie spendenwillig die Elbtaler sind, wenn es um den Bahnlärm geht, kann er nicht einschätzen. Sollte pro Brief ein Euro zurückkommen, sei das super. „Wenn es nur 50 Cent sind, ist das auch schon die halbe Miete“, sagt er.

Die BI ist seit ihrer Gründung 2011 von sieben auf knapp 180 Mitglieder angewachsen. Davon kommen rund 120 aus Coswig, 30 aus Weinböhla und 20 aus Radebeul.

zur Startseite